Lý do đàn ông hết mực lấy lòng thiên hạ nhưng lại đối xử tệ bạc với vợ

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao nhiều người đàn ông tử tế với cả thiên hạ còn với vợ thì lại khó chịu, thậm chí xem vợ là bao cát trút giận? Đây chính là những lý do khiến họ cư xử như vậy.

Nhưng khi về nhà, chỉ cần vợ càu nhàu một tiếng, họ sẵn sàng chất vấn, bắt bẻ vợ. Thậm chí có nhiều người chồng vũ phu còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ để trút giận. Tất cả là vì đàn ông ít trân trọng cảm xúc của vợ.

Đàn ông vô tâm ít khi để ý đến cảm xúc của vợ. Ở bên ngoài, họ trưng bộ mặt đẹp đẽ, tươi cười với người khác. Dù người ta có làm gì, họ cũng sẽ nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý cho mọi chuyện ấm êm.

Đàn ông không tôn trọng vợ nên mới nhẫn tâm như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói với phụ nữ, đàn ông là cả thế giới. Họ sẽ không làm gì để thế giới của họ buồn phiền. Còn với nhiều người đàn ông, phụ nữ chẳng là gì cả, vì vậy họ mặc nhiên khiến vợ tổn thương.

Người lạ không bao dung bằng vợ

Khi đối xử với vợ, không ít đàn ông dùng lời lẽ thô lỗ, cục súc. Nhưng khi đi ra đường, tiếp xúc với người lạ, họ lại trở nên hiền lành như cục bột.

Đàn ông nghĩ vợ bao dung nên không ngừng tổn thương vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ở nhà, họ sẽ thản nhiên chỉ trích, chê bai nếu vợ làm sai. Còn đối với người ngoài, họ sẽ nói chuyện rất nhẹ nhàng. Bởi họ biết có chê bao nhiêu, vợ cũng sẽ không để bụng. Còn người ngoài thì lại để tâm và ảnh hưởng đến công việc của họ.

Đàn ông ít khi bao dung với người thân

Đàn ông thích làm hài lòng người dưng và làm buồn lòng người thân. Họ ít khi tha thứ, bao dung cho những lỗi lầm của vợ. Khi vợ sai, họ sẵn sàng nói những lời khiến vợ tổn thương. Còn với người ngoài, họ sẽ bỏ qua.

Đàn ông ích kỷ nên không tha thứ những sai lầm của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ các ông chồng vô tâm thường nghĩ dù gì vợ cũng sẽ ở bên mình, còn người lạ thì không. Nhưng đàn ông ơi, nếu cứ đối xử với vợ một cách vô tâm như thế này, hôn nhân đổ vỡ là chuyện sớm muộn thôi.