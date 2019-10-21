Nếu không thể ly hôn, đây là điều phụ nữ bắt buộc phải làm được khi sống với người chồng phản bội

Chuyện vợ chồng 21/10/2019 10:40

Nếu không thể ly hôn, đây là những điều phụ nữ nên làm khi quyết định tiếp tục sống với người chồng phản bội, có vậy bạn mới không bị xem thường.

Nhiều phụ nữ không thể buông bỏ được người đàn ông phản bội. Lý do của họ là vì con, vì còn thương, vì sợ mang tiếng một đời chồng... nên dẫu người kia có sai trái như thế nào cũng không thể ly hôn.

Không trách họ được, bởi phụ nữ thường yếu mềm. Hơn nữa, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn không ở trong hoàn cảnh của họ nên đừng trách họ vì đã tha thứ cho chồng ngoại tình. Tuy nhiên, một khi đã chọn ở lại với người chồng bội bạc, hãy tự nhủ lòng phải làm được những điều sau đây.

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Dưới đây là những điều phụ nữ nên làm khi tha thứ cho chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Kiềm chế cảm xúc

Sau tất cả, bạn không thể tránh khỏi những tổn thương về việc chồng ngoại tình. Nhưng một khi đã chấp nhận tha thứ thì hãy buông bỏ hết mọi việc. Hãy kiềm chế nỗi đau để có thể tiếp tục chung sống với người đàn ông tệ bạc kia.

Loại bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu để không còn phải ám ảnh hằng đêm. Hãy cố cân bằng cảm xúc để không phải tổn thương thêm nữa.

Yêu bản thân

Tháng năm qua đã quá yêu thương kẻ bội bạc, từ nay hãy tập cách yêu thương mình. Hãy làm những việc chưa từng làm như làm đẹp, mua cho mình quần áo mới, đi du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè… Hãy tìm cho mình những thú vui mới để không còn nhớ chuyện cũ.

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Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn muốn sống tốt trong phần đời còn lại, chỉ có cách phải biết yêu thương mình hơn bất cứ ai. Đừng đi vào vết xe đổ ngày xưa, hy sinh vì người ấy quá nhiều nhưng cuối cùng chỉ đổi lại tổn thương chất chồng.

Thay đổi thói quen

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Phụ nữ hãy thay đổi những thói quen xấu - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những điều phụ nữ nên làm. Nếu trước đây chuyện gì cũng ưu tiên chồng con, bây giờ hãy nghĩ đến mình trước. 

Ví dụ như chồng đi làm về trễ, bạn và con hãy ăn cơm trước rồi đi ngủ thật sớm để giữ gìn nhan sắc. Đừng gọi điện, đừng tìm mọi cách để biết chồng đang làm gì và đi với ai. Hãy bỏ hết những thói quen cũ để không còn tổn thương.

Suy nghĩ về những lời đề nghị của chồng

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Đừng dễ dãi chấp nhận lời đề nghị của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đó, bạn luôn đồng ý với những điều chồng nói một cách vô điều kiện. Ngày nay, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đồng ý với anh ấy chuyện gì đó. Hãy biết từ chối những điều mình không thích, đừng gật bừa chỉ vì chồng đòi hỏi.

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