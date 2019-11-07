Nguyên tắc 3 KHÔNG khi vợ chồng cãi nhau cấm phạm phải                 

Dù mâu thuẫn lớn đến mấy, vợ chồng hãy giữ cái đầu lạnh để không phạm phải những điều này khiến hôn nhân đổ vỡ , gia đình chia ly.

Đừng văng tục chửi thề khiến người ngoài cười chê. Vả lại đây cũng là cách hành xử sai lầm khiến những đứa con của bạn học theo. Chúng sẽ bắt chước những lời nói không hay của cha mẹ.

Vợ chồng cãi nhau dù lớn đến mấy cũng tuyệt đối không được chửi thề. Hãy dùng những lời đúng mực để nói với nhau. Nếu giận quá không kiềm chế được thì hãy im lặng. Tuyệt đối đừng thốt ra những lời khiếm nhã làm tổn thương đối phương.

Nguyên tắc không chửi thề còn thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho đối phương. Vợ chồng hãy nhớ cách giữ hôn nhân hạnh phúc là tôn trọng và thấu hiểu.

Không xưng hô “mày – tao”

Cách xưng hô của vợ chồng rất quan trọng. Có nhiều cặp vợ chồng khi cãi nhau thường xưng “mày – tao”. Điều này sẽ khiến cuộc hôn nhân của bạn dần rạn nứt. Vả lại khi nguôi giận, bạn sẽ khó mà nhìn mặt đối phương và xưng hô ngọt ngào như ban đầu.

Hãy cẩn thận trong cách xưng hô khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy cân nhắc cách xưng hô, câu từ khi vợ chồng cãi nhau. Hãy dành sự tôn trọng cần thiết để cả hai không đẩy cuộc hôn nhân của mình đến vực thẳm.

Không bỏ nhà đi

Vợ chồng dù có xích mích lớn đến mấy cũng hãy giữ bình tĩnh, đừng nổi giận đùng đùng bỏ nhà đi. Bởi khi đang cơn nóng giận, đàn ông rất dễ rơi vào bẫy tình với người khác. Còn đàn bà lại có những suy nghĩ dại dột và hành xử không tốt.

Không muốn tan nhà nát cửa, vợ chồng không được bỏ nhà đi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu giận quá, hãy về phòng đóng cửa để suy nghĩ lại những việc mình làm. Nhưng tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Bởi một khi đã bước chân ra khỏi nhà thì khó có thể hòa giải được.

Đã là vợ chồng, có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, đừng làm lớn chuyện ảnh hưởng đến cha mẹ, hàng xóm cũng như con cái. Hãy cư xử như những người văn minh.