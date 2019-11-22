Phụ nữ trong hôn nhân phải biết 3 ĐỦ này để được chồng tôn trọng

Chuyện vợ chồng 22/11/2019 14:02

Phụ nữ trong hôn nhân muốn hạnh phúc, phải biết đủ, đừng đòi hỏi quá cao, cũng đừng mơ mộng hão huyền khiến chồng chán ngán chỉ muốn chạy dài.

Cuộc sống chỉ cầu mong đủ đầy, chứ đừng mong gì quá cao sang. Chỉ cần mỗi ngày đi làm về cùng chồng con ăn bữa cơm ấm áp, bỏ ngoài kia những sân si bộn bề, vậy là bình yên. Muốn có được điều đó, phụ nữ trong hôn nhân phải biết 3 điều này.

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Phụ nữ trong hôn nhân phải biết những điều này nếu muốn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc vừa đủ xài, đừng quá dư cũng đừng quá thiếu

Tiền bạc quá nhiều sẽ khiến lòng người thay đổi còn quá thiếu sẽ khiến vợ chồng cãi nhau. Vì vậy chỉ cần vừa đủ là được, đủ tiêu xài, đủ chi trả chi phí sinh hoạt. Bởi bạn không biết được khi giàu sang, người đàn ông bên cạnh, lòng dạ có còn sắt son không. Liệu họ có thèm của lạ mà ruồng bỏ vợ con hay không.

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Phụ nữ đừng mong cầu những điều vượt xa tầm với - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng mong cuộc sống quá giàu có, hãy nguyện ước một đời no đủ, bình an. Bởi sức cám dỗ của đồng tiền lớn lắm. Khi bạn không có gì trong tay, cám dỗ sẽ ít hơn. Khi có điều kiện, đàn ông dễ thoát ra khỏi vùng an toàn của hôn nhân và tìm đến những điều mới lạ khác. 

Đừng cầu mong chồng quá hoàn hảo, đủ tốt là được

Đừng bắt chồng mình trở thành con người hoàn hảo, đẹp trai, hiền lành tốt bụng, soái ca ngôn tình như tài tử điện ảnh. Bởi con người không ai hoàn hảo tuyệt đối. Ai cũng có những khuyết điểm. Việc bạn cần làm đó là chấp nhận.

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Phụ nữ trong hôn nhân chỉ cần người chồng tử tế là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy tạo cơ hội để cả hai hoàn thiện hơn. Chứ đừng mong muốn chồng mình ga lăng, tài giỏi, tốt bụng như "chồng người ta". Chỉ cần anh ấy tử tế, tốt với vợ con là được. Càng hướng đến sự hoàn hảo, bạn càng không hạnh phúc.

Đủ hạnh phúc, đủ an yên

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Phụ nữ ai cũng mong có cuộc sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà trong hôn nhân ai cũng mong một mái nhà bình yên, vợ chồng con cái vui vẻ, vậy đã quá đủ để lấy lại nguồn năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sống ở đời đừng cầu mong bản thân có được quá nhiều thứ. Chỉ cần nguyện một đời bình an, vô lo vô nghĩ và có thể mỉm cười mỗi ngày.

Không phải của hồi môn, đây là những điều phụ nữ cần chuẩn bị để không vỡ mộng khi bước vào hôn nhân

Không phải của hồi môn, đây là những điều phụ nữ cần chuẩn bị để không vỡ mộng khi bước vào hôn nhân

Phụ nữ lấy chồng nhất định phải chuẩn bị thật kỹ những thứ này để không vỡ mộng. Hãy nhớ càng thực tế, đơn giản càng hạnh phúc.

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