Không phải của hồi môn, đây là những điều phụ nữ cần chuẩn bị để không vỡ mộng khi bước vào hôn nhân

Chuyện vợ chồng 22/11/2019 10:23

Phụ nữ lấy chồng nhất định phải chuẩn bị thật kỹ những thứ này để không vỡ mộng. Hãy nhớ càng thực tế, đơn giản càng hạnh phúc.

Không cần của hồi môn hay vàng bạc, đây mới là những thứ phụ nữ lấy chồng cần phải chuẩn bị, một điều cũng không được thiếu.

Chuẩn bị tư tưởng hôn nhân không phải màu hồng

Người ngoài cuộc luôn nghĩ hôn nhân là con đường trải đầy hoa hồng. Có người cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm mọi thứ, chắc chắn niềm vui sẽ tăng gấp đôi. Tuy nhiên sự thật của hôn nhân tàn khốc lắm. Nào là cơm áo gạo tiền, chật vật mưu sinh mỗi ngày.

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Phụ nữ lấy chồng phải biết hôn nhân không phải toàn màu hồng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ đừng nghĩ hôn nhân là một cuộc dạo chơi. Đừng nghĩ đã lấy chồng rồi có thể tự do đi chơi đây đó, làm những điều mình thích. Bởi có chồng là sự ràng buộc không chỉ về mặt pháp lý mà còn là tinh thần, thể xác. Người đàn bà có chồng chẳng ai được tự do. Họ luôn có những gánh nặng vô hình và sự lo toan không phải ai cũng thấu hiểu được.

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Phụ nữ ai cũng cần chuẩn bị tâm lý những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy chuẩn bị tâm lý rằng hôn nhân không phải màu hồng. Khi vợ chồng cãi nhau, hôn nhân sẽ làm một màu xám xịt. Khi vợ chồng phản bội lẫn nhau sẽ là một màu đen tăm tối. Vì thế đừng bao giờ mơ mộng về cuộc hôn nhân đẹp như trong phim. Hãy đối diện với hiện thực, cuộc hôn nhân nào cũng chịu đủ thứ áp lực.

Đàn ông không ai chung thủy tuyệt đối

Khi yêu, họ xem bạn là duy nhất, là cả thế giới. Nhưng khi đã chung sống một thời gian, việc tình cảm lạnh nhạt là điều hiển nhiên. Vì vậy đừng hụt hẫng khi chồng ngoại tình.

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Đàn ông không ai thủy chung tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Hãy mạnh mẽ đối diện với những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình. Đặc biệt là người phụ nữ đừng tin tưởng chồng quá mức mà thiệt thân. Hãy tin vào những gì mắt thấy, tai nghe và tin vào chính bản thân mình.

Hôn nhân luôn có sóng gió, thử thách. Nếu cả hai bền chí, cùng nhau vượt qua, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Còn không mọi chuyện sẽ đứt gánh giữa đường.

Ai rồi cũng sẽ chán nhau

Vợ chồng sống chung một thời gian rồi chán nhau là chuyện thường tình. Khi còn độc thân, mỗi ngày bạn chỉ gặp nhau vài tiếng rồi nhà ai nấy về. Khi giận hờn, nhà ai người nấy ở, không phải nhìn mặt nhau.

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Vợ chồng ai rồi cũng có lúc chán nhau - Ảnh minh họa: Internet

Còn khi kết hôn, dù có giận nhau đến mấy cũng phải đối mặt mỗi ngày. Gặp nhau mỗi ngày sẽ khiến giữa cả hai xuất hiện cảm giác chán ngán, thậm chí đôi khi không muốn nhìn mặt đối phương nữa. Điều quan trọng là vợ chồng có vượt qua được những cảm giác này để giữ hạnh phúc gia đình hay không. 

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