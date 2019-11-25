5 dấu hiệu chứng tỏ vợ chồng đã ‘thỏa mãn’ chuyện gối chăn

Gia vị tình yêu là một phần không thể thiếu để giữ hôn nhân hạnh phúc . Nhưng một cuộc hôn nhân lâu bền không bao giờ có thể thiếu sự hòa hợp, thỏa mãn về chuyện chăn gối. Đây cũng là điều tiên quyết để đảm bảo rằng đàn ông không ngoại tình khi bị thiếu thốn nhu cầu.

Nhiều lý do đưa ra để tránh chuyện yêu chỉ để che giấu cho việc chán gần gũi hay không còn hứng thú. Bởi thế, vợ chồng nên thẳng thắn chia sẻ lý do vì sao tránh chuyện gần gũi và cùng tìm hướng giải quyết. Ví dụ như, nếu chồng căng thẳng, vợ có thể lắng nghe để cùng giải quyết. Hay nếu một trong hai không hài lòng gì về đối phương cũng có thể chia sẻ để có cách cải thiện.

Có nhiều lý do để vợ chồng lãng tránh chuyện yêu, như mệt mỏi, căng thẳng, phải ngủ cùng con… Nhưng thực tế, cũng có rất nhiều lý do để vợ chồng nên quan hệ thường xuyên. Chẳng hạn như, chuyện ấy có thể làm giảm căng thẳng, cho giấc ngủ ngon hơn, giúp vợ chồng hòa hợp hơn…

Hãy nhớ rằng, tần suất quan hệ của vợ chồng có thể nói lên nhiều điều về độ hạnh phúc và chung thủy của vợ chồng. Sự đột ngột giảm tần suất cũng dẫn đến nhiều hậu quả khó lường.

Thường xuyên đổi gió khi “yêu”

Những cặp vợ chồng thật sự hạnh phúc và hòa hợp trong chuyện giường chiếu thường muốn cùng trải nghiệm nhiều phong cách mới lạ. Họ xem đó là cách tận hưởng cùng nhau, tìm kiếm mới mẻ bên nhau. Ngược lại, khi một trong hai không được thỏa mãn khi “yêu” thì sẽ chỉ bên nhau một cách máy móc, không hề có hứng thú. Và đây sẽ là nguyên nhân tiềm tàng khiến vợ chồng dễ chán nhau.

Việc “đổi gió” cần sự thống nhất của vợ chồng qua giao tiếp, trao đổi. Đừng ngại ngùng với bạn đời vì đây là việc cần thiết để giữ hạnh phúc gia đình. Bởi rất nhiều người ngoại tình thừa nhận lý do là vì họ không tìm thấy hứng thú mới mẻ trong đời sống tình dục. Hãy thay đổi thường xuyên về không gian, thời gian, hay cách thức để giữ hạnh phúc gia đình.

Có lịch cho chuyện “yêu”

Những cặp đôi hòa hợp chuyện chăn gối có một lịch “yêu” cố định nhưng họ luôn trong tâm thế mong chờ để chia sẻ khoảnh khắc thăng hoa cùng nhau.

“Lịch” yêu sẽ được sắp xếp theo sự tự nhiên trong nhu cầu của vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tần số lý tưởng của vợ chồng tùy thuộc vào nhu cầu của cả hai. Tình dục gắn kết nhất xuất phát từ mong muốn và cảm xúc sâu thẳm của vợ chồng. “Lịch” yêu sẽ được sắp xếp theo sự tự nhiên trong nhu cầu của vợ chồng. Nhưng đừng xem đó là một trách nhiệm nặng nề, mà hãy tận hưởng, tạo cho nhau cảm giác mới mẻ mỗi ngày.

Tin tưởng lẫn nhau

Có những khoảnh khắc gần gũi thăng hoa nhất là dấu hiệu mối quan hệ vợ chồng khắng khít. Vì để có thể hòa hợp về cả tinh thần và thể xác, vợ chồng phải cùng nhau vun vén tình cảm và tin tưởng. Nếu một trong hai có nghi ngờ, tình dục sẽ gượng gạo. Nếu một trong hai thiếu tin tưởng, thoải mái khi bên nhau thì tình dục cũng chỉ máy móc khó thăng hoa.

Đây là lý do vợ chồng nên lắng nghe, đồng cảm và gia tăng lòng tin vào nhau.

Quan tâm đến vệ sinh cá nhân

Dù đã có con và sống với nhau nhiều năm, nhưng vợ chồng vẫn cần đầu tư vào bản thân, từ quần áo, đến cơ thể. Những cặp có hôn nhân hạnh phúc thường giúp nhau tươm tất, thơm tho và đẹp mắt hơn. Vì đó cũng là nhân tố cho sức hút giới tính, đặc biệt là ở phòng ngủ.

Phụ nữ biết dùng son phấn, nước hoa hay những bộ đồ lót quyến rũ hoàn toàn không có gì sai trái. Chồng sẽ vì dáng vẻ biết chăm chút của vợ mà say mê. Hay đàn ông giữ gìn sức khỏe theo chế độ ăn uống hợp lý cũng sẽ giữ được tinh thần tốt nhất khi “yêu”.

Vợ chồng hạnh phúc luôn có đời sống tình dục như ý - Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi vợ chồng có sự hòa hợp sâu đậm về cả tình cảm và tình dục. Phụ nữ càng yêu chồng thì càng phải biết làm mới chuyện ấy, thấu hiểu mong muốn của chồng khi gần gũi. Bên cạnh đó, cũng hãy tạo hứng thú, niềm vui cho mình trong đời sống vợ chồng. Vì sự hài lòng của vợ trong chuyện ấy cũng là điều khiến đàn ông thấy thỏa mãn.