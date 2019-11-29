Những ‘vùng cấm’ trong hôn nhân, vợ chồng tuyệt đối đừng đặt chân vào

Đây là những điều cấm kỵ trong hôn nhân, vợ chồng muốn hạnh phúc đến răng long đầu bạc, tuyệt đối đừng đặt chân vào.
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Muốn hôn nhân hạnh phúc, không chỉ có tình yêu, vợ chồng cần phải tuân thủ những nguyên tắc chung. Người khôn ngoan nên biết những “vùng cấm” này để dù có bất cứ chuyện gì cũng không được đặt chân đến.
Sự khống chế, áp đặt
Vợ chồng muốn hạnh phúc đừng mang tư tưởng “chồng chúa, vợ tôi”. Đừng bao giờ có suy nghĩ áp đặt những điều mình muốn lên người khác. Hoặc đừng bắt buộc người khác phải phục tùng mệnh lệnh của mình. Bởi hôn nhân cần sự bình đẳng.
Xem nhẹ vai trò của vợ/chồng trong hôn nhân
Ngày xưa, người ta thường phân chia rạch ròi vai trò của đàn ông là kiếm tiền, còn phụ nữ là nội trợ, chăm chồng, lo con. Nhưng ngày nay, mọi việc đã khác. Đàn ông phải biết giúp vợ việc nhà, còn phụ nữ phải biết kiếm tiền. Do đó, đừng xem nhẹ vai trò của vợ/chồng trong gia đình.
Quyết định cuộc sống của đối phương
Đây là một trong những điều cấm kỵ trong hôn nhân. Bởi dù là vợ chồng, bạn cũng có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ cần được duy trì. Vợ không thể bảo chồng bỏ công việc, bỏ mối quan hệ nào đó chỉ vì bản thân không thích. Chồng cũng không được bắt ép vợ phải tận tâm hết sức vì gia đình, vì chồng con. Vợ chồng phải cho nhau không gian riêng, tự do làm những điều mình thích.
"Đào mộ" quá khứ
Việc vợ chồng cãi nhau là bình thường. Nhưng tuyệt đối đừng đụng đến quá khứ của nhau. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn ở hiện tại. Hãy để quá khứ ngủ yên.
Dùng bạo lực
Đàn ông dù có giận đến mấy cũng đừng dùng bạo lực với vợ. Có câu “đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa”. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương và trân trọng. Nếu vợ sai, hãy chỉ bảo đàng hoàng, đừng "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với người phụ nữ mình yêu thương nhất.