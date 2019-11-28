Dù bận rộn trăm công ngàn việc, đàn ông CỰC PHẨM vẫn làm cho vợ những điều này

Đàn ông thường giỏi hứa nhưng mấy ai dành trọn trái tim cho vợ? Họ luôn tìm lý do để từ chối những việc vợ nhờ vả. Chỉ có người chồng tốt mới bất chấp tất cả để làm vui lòng vợ bằng những điều nhỏ nhặt này.

Đàn ông không phải ai cũng sẵn sàng xắn tay đứng trong căn bếp nóng nực để nấu ăn hoặc cầm cây chổi dọn dẹp nhà cửa khi vợ mệt mỏi. Chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để vợ sai vặt và cùng vợ chăm lo chuyện trong nhà. Nhưng nếu chồng sẵn sàng giúp đỡ bạn dù bận đến mấy, hãy biết quý trọng. Chỉ đàn ông thương vợ mới làm điều đó.

Người đàn ông ghét nhất chuyện đi theo xách đồ, chờ đợi phụ nữ mua sắm. Vì vậy họ thường từ chối việc đi mua sắm với vợ. Họ cho rằng đó là những chuyện mất thời gian. Nhưng khi yêu bạn hết lòng, họ sẽ không ngại ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ, nở nụ cười tươi và cho bạn ý kiến.

Chồng tốt luôn đi mua sắm cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, phụ nữ tốn công tốn sức trong việc trang điểm, lựa chọn quần áo là để làm “đẹp mặt chồng”. Họ muốn bạn tự hào khi đi bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp.

Quan tâm đến công việc của vợ mỗi ngày

Đàn ông thương vợ sẽ quan tâm đến vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thương vợ thật lòng sẽ quan tâm đến những việc vợ làm. Bởi họ biết không chỉ bản thân mình gặp áp lực mà vợ cũng có những mệt mỏi, khó khăn riêng. Vợ dù đi làm hay ở nhà đều có những nỗi vất vả giống nhau. Vì vậy người đàn ông tốt sẽ không bao giờ để vợ chịu tổn thương và cô đơn một mình.

Ôm vợ khi ngủ

Người chồng tốt luôn có hành động thân mật với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng muốn biết có hạnh phúc hay không chỉ cần nhìn vào hành động này là biết ngay. Chỉ đàn ông yêu vợ mới ôm vợ khi đi ngủ. Họ thích ôm ấp, tiếp xúc cơ thể để tăng thêm tình cảm. Phụ nữ nào có người chồng luôn làm hành động này, hãy biết quý trọng.