Đây là những sai lầm phụ nữ chớ dại phạm phải kẻo chồng chán ngán mà tìm đến đàn bà khác, cắm sừng vợ mà không hề cảm thấy có lỗi.
- Cách ứng xử của đàn bà khôn ngoan khi chồng ngoại tình
- Phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang đến mấy mà cứ giữ 4 thói quen này thì chồng ngoại tình là phải
Phụ nữ chớ dại phạm phải những sai lầm “chết người” này kẻo chồng lén lút nuôi bồ nhí bên ngoài, gom hết tiền cho nhân tình.
1. To tiếng với chồng chốn đông người
Đàn ông xem trọng nhất là sĩ diện, vợ nhất định phải nhớ thật kỹ điều này kẻo làm chàng mất mặt trước người khác. Ở chốn đông người, dù giận chồng đến mấy, dù anh ấy có làm sai điều gì thì phụ nữ cũng hãy cố gắng nhẫn nhịn. Chờ đến khi về nhà hẵng “đóng cửa bảo nhau”, đừng dại dột hơn thua với chồng ngoài đường.
Dù xinh đẹp, tài giỏi đến mấy mà không biết điều thì vợ đừng trách vì sao chồng ngoại tình, đạp đổ tất cả mà lên giường với đàn bà khác.
2. Đưa ra những đòi hỏi vô lý
Nếu đã yêu, đã thương thì không cần vợ đòi hỏi đàn ông cũng tự biết cách chăm sóc, quan tâm bạn đời. Vậy nên, phụ nữ đừng đưa ra quá nhiều yêu cầu, cũng đừng bắt chồng phải hầu mình như bà hoàng. Bạn nên đủ tỉnh táo để biết rằng, chỉ đàn ông vô tâm mới khiến vợ phải đề nghị chồng tận tâm với cô ấy.
Bên cạnh đó, phụ nữ hãy biết cách quan tâm, chăm sóc, cho đi để được nhận lại. Vợ chồng yêu thương nhau, cùng chia sớt ngọt bùi mới hạnh phúc trăm năm.
3. So sánh chồng với đàn ông khác
Đàn ông luôn thầm mong muốn được vợ tôn trọng, tán dương và khen ngợi. Cũng thế, khi gặp khốn khó, thất bại họ cũng mong có vợ bên cạnh an ủi, động viên. Nếu vợ vì làm được nhiều tiền hơn, thành công hơn mà khinh thường chồng chắc chắn đối phương sẽ tủi thân, chán nản.
Nếu cứ mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, xem thường chồng ra mặt thì dám chắc, dù nhát gan đến mấy đàn ông cũng dám liều mình đi ngoại tình để tìm thấy sự tôn sùng nơi nhân tình bé nhỏ.