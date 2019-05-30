Dù xinh đẹp, tài giỏi đến mấy mà không biết điều thì vợ đừng trách vì sao chồng ngoại tình , đạp đổ tất cả mà lên giường với đàn bà khác.

Đàn ông xem trọng nhất là sĩ diện, vợ nhất định phải nhớ thật kỹ điều này kẻo làm chàng mất mặt trước người khác. Ở chốn đông người, dù giận chồng đến mấy, dù anh ấy có làm sai điều gì thì phụ nữ cũng hãy cố gắng nhẫn nhịn. Chờ đến khi về nhà hẵng “đóng cửa bảo nhau”, đừng dại dột hơn thua với chồng ngoài đường.

Bạn nên đủ tỉnh táo để biết rằng, chỉ đàn ông vô tâm mới khiến vợ phải đề nghị chồng tận tâm với cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

2. Đưa ra những đòi hỏi vô lý

Nếu đã yêu, đã thương thì không cần vợ đòi hỏi đàn ông cũng tự biết cách chăm sóc, quan tâm bạn đời. Vậy nên, phụ nữ đừng đưa ra quá nhiều yêu cầu, cũng đừng bắt chồng phải hầu mình như bà hoàng. Bạn nên đủ tỉnh táo để biết rằng, chỉ đàn ông vô tâm mới khiến vợ phải đề nghị chồng tận tâm với cô ấy.

Bên cạnh đó, phụ nữ hãy biết cách quan tâm, chăm sóc, cho đi để được nhận lại. Vợ chồng yêu thương nhau, cùng chia sớt ngọt bùi mới hạnh phúc trăm năm.

Nếu cứ mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, xem thường chồng ra mặt thì dám chắc, dù nhát gan đến mấy đàn ông cũng dám liều mình đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

3. So sánh chồng với đàn ông khác

Đàn ông luôn thầm mong muốn được vợ tôn trọng, tán dương và khen ngợi. Cũng thế, khi gặp khốn khó, thất bại họ cũng mong có vợ bên cạnh an ủi, động viên. Nếu vợ vì làm được nhiều tiền hơn, thành công hơn mà khinh thường chồng chắc chắn đối phương sẽ tủi thân, chán nản.

Nếu cứ mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, xem thường chồng ra mặt thì dám chắc, dù nhát gan đến mấy đàn ông cũng dám liều mình đi ngoại tình để tìm thấy sự tôn sùng nơi nhân tình bé nhỏ.