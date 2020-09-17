3 ‘chiêu thức mật’ dân công sở dùng để che đậy 'ổ ngoại tình' lâu năm

Phụ nữ yêu 17/09/2020 05:10

Công sở là môi trường dễ phát sinh chuyện tình vụng trộm. Đây là những chiêu thức ngoại tình “độc” nhất của dân công sở để không bị lộ tẩy.

Tận dụng thời gian nghỉ trưa để “tòm tèm”

Thường thì dân công sở sẽ luôn có lý do để đi sớm về khuya. Vì thế, nếu chồng về nhà đúng giờ, vẫn vui vẻ ăn cơm với gia đình, hỏi han vợ con thì không người vợ nào có thể nghi ngờ chồng.

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Vì thế, nhiều ông chồng ngoại tình tận dụng thời gian nghỉ trưa ít ỏi mỗi ngày làm việc để “tòm tèm” với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, nhiều ông chồng ngoại tình tận dụng thời gian nghỉ trưa ít ỏi mỗi ngày làm việc để “tòm tèm” với đồng nghiệp. Họ không chỉ đi ăn trưa với nhân tình mà còn dành thời gian “nghỉ ngơi” giữa trưa cho nhau mà không bị ai phát hiện.

Dùng ứng dụng, cách thức nhắn tin, liên lạc mà vợ không biết

Dân văn phòng là thành phần tri thức tiếp xúc với công nghệ nhiều. Người càng có nhiều kiến thức về tin học, các ứng dụng công nghệ thì càng biết nhiều hơn người khác. Đặc biệt, có một hình thức ngoại hình lạ nhưng vẫn được sử dụng phổ biến là giữ liên lạc với người tình qua những ứng dụng nhắn tin mà ít người biết.

Nếu phát hiện chồng dùng những ứng dụng lạ thì vợ nên đặt câu hỏi và thử tìm hiểu. Bởi không chỉ có tin nhắn điện thoại, Zalo hay Facebook mới là công cụ duy nhất để đàn ông ngoại tình. Hơn nữa, nhiều ông chồng thông minh còn áp dụng cách nhắn tin bí mật với nhân tình, bằng cách đổi tên người liên lạc hay chèn những thông tin vợ không để ý.

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Nhiều ông chồng thông minh còn áp dụng cách nhắn tin bí mật với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Có những biểu hiện “xa lánh” bất thường với đồng nghiệp nữ

Nhiều ông chồng khi được vợ hỏi về cô đồng nghiệp nào đó thì liền chê bai không ngừng, chủ yếu là thể hiện thái độ “xa lánh” với đối phương. Đây có thể là ý kiến chủ quan của chồng về một người nào đó. Nhưng vợ nên tinh tế quan sát, người đồng nghiệp nữ đó có thật sự xấu xí như lời của chồng nói? Hay nếu bạn từng tiếp xúc qua thì cô ấy cũng không đến nỗi tệ? Hoặc bạn có thể thử nghe ngóng từ những người đồng nghiệp khác của chồng.

Có một chiêu trò mà đàn ông ngoại tình ở công sở hay dùng để đánh lạc hướng vợ là thường xuyên chê bai nhân tình, tạo ấn tượng khiến vợ không cần để tâm đến đối phương. Nhưng thật ra anh ta làm vậy chỉ để che giấu chuyện vụng trộm của mình.

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Thông thường, dân công sở khi ngoại tình luôn có giao kèo không để gia đình hai bên biết - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, dân công sở khi ngoại tình luôn có giao kèo không để gia đình hai bên biết. Chỉ cần ra khỏi chỗ làm, họ liền trở thành những người không hề có bất kì quan hệ, liên quan gì với nhau. Vì thế, những cuộc vụng trộm chốn công sở thường kín đáo và lâu dài hơn.

Một người vợ thông minh sẽ không bao giờ đặt 100% lòng tin vào chồng và những người đồng nghiệp xung quanh chồng. Đặc biệt, phụ nữ càng nên để ý quan sát, thu thập thông tin và kiểm chứng nhiều lần để không bị chồng lừa dối sau lưng.

Cách xem tin nhắn ẩn trên Zalo giúp chị em ‘triệt phá’ ổ ngoại tình công sở của chồng

Cách xem tin nhắn ẩn trên Zalo giúp chị em ‘triệt phá’ ổ ngoại tình công sở của chồng

Dù đây là phương thức ngoại tình khá cũ nhưng đàn ông vẫn áp dụng phổ biến. Chị em nên biết cách đọc tin nhắn Zalo bị ẩn để phòng tránh tai ương cho gia đình.

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Từ khóa:   chuyện vụng trộm chồng ngoại tình ngoại tình công sở

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