Đàn ông ra ngoài lên giường với nhân tình, dù cố gắng đến mấy cũng không thể xoá hết dấu vết. Mùi lạ trên cơ thể chính là một trong những dấu hiệu tố cáo chồng ngoại tình rõ ràng, chính xác nhất.

Chị em phải đề cao cảnh giác bởi rất có thể chồng bạn đã tranh thủ đi tâm sự với người tình vào giờ nghỉ trưa sau lưng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi hương lạ ấy có thể là nước hoa của nhân tình còn sót lại, có thể là mùi dầu gội, sữa tắm ở khách sạn hay chỉ đơn giản là mùi tinh dầu trong phòng. Vợ chỉ cần tinh ý đã có thể lột mặt nạ của chồng bội bạc ngay lập tức.

Khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường nơi người bạn đời của mình, phụ nữ đừng vội “bứt dây động rừng”. Hãy cứ lẳng lặng theo dõi để tìm thêm chứng cứ xác thực, chứng minh những bất an trong lòng mình là hoàn toàn có cơ sở.

Việc bạn cần làm chính là kiểm tra đồng hồ contermet xe của chồng. Sau đấy, hãy bâng quơ hỏi chồng xem hôm nay anh ấy có đi đâu không, có việc gì bên ngoài hay không. Nếu chồng vẫn dửng dưng bảo rằng anh ấy chỉ đi làm rồi về nhà nhưng quãng đường đã đi lại nhiều hơn thì chứng tỏ chàng đang che đậy điều gì đấy.

Lúc này, chị em càng phải đề cao cảnh giác bởi rất có thể chồng bạn đã tranh thủ đi tâm sự với người tình vào giờ nghỉ trưa hoặc đang hẹn hò với đàn bà khác sau lưng bạn.



Chị em đừng vội đánh ghen, cũng đừng tìm đến kẻ thứ ba. Hãy bắt anh ấy 'trả bài' để biết chính xác những gì mình đang nghĩ là đúng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra quần lót của chồng

Nếu chồng trở về nhà sau cuộc hẹn lạ, vợ hãy khéo léo kiểm tra chiếc quần lót của anh ấy. Là vợ, bạn thừa hiểu rằng khi ở bên người phụ nữ mình yêu đàn ông nào cũng hưng phấn không thể kiểm soát mà để lại dấu vết. Một chiếc quần nhỏ với dịch nhầy ẩm ướt bất thường chính là bằng chứng tố cáo chồng ngoại tình rõ mồn một.

Một khi chồng có dấu hiệu này, chị em đừng vội đánh ghen, cũng đừng tìm đến kẻ thứ ba. Hãy bắt anh ấy “trả bài” để biết chính xác những gì mình đang nghĩ là đúng.