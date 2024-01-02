12 loại thực phẩm tuyệt vời giúp tăng ham muốn làm 'chuyện ấy', giúp 'cuộc yêu' của vợ chồng 'thăng hoa'

Tuy nhiên, bạn có biết rằng thực phẩm bạn ăn hàng ngày cũng có thể tăng cường hoặc đốt cháy ham muốn tình dục của bạn không?

Việc trải qua giai đoạn ham muốn tình dục thấp là điều tự nhiên. Căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí thiếu hụt hormone đều có thể là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này.

Chuyên gia dinh dưỡng Jenna Hope chia sẻ những lựa chọn bữa sáng, bữa trưa và bữa tối tối ưu của cô với đầy đủ thực phẩm để đảm bảo rằng sự "buồn chán trong phòng ngủ" sẽ trở thành "niềm đam mê trong phòng ngủ".

Quả mọng và sữa chua

“Quả mọng là nguồn cung cấp flavonoid dồi dào có thể giúp hỗ trợ lưu lượng máu.

Jenna giải thích: “Điều này đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tình dục của nam giới ”. Cô nói thêm rằng hạnh nhân có nhiều vitamin B cũng giúp sản xuất hormone. Điều này giúp đảm bảo ham muốn tình dục của chúng ta ở đúng nơi cần có.

Trong khi đó, sữa chua nguyên chất có chứa men vi sinh giúp tăng mức năng lượng và ham muốn tình dục. “Sữa chua cũng chứa nhiều kẽm, vitamin B12 và magie, tất cả đều quan trọng để tối ưu hóa sức khỏe tình dục của phụ nữ”, Jenna giải thích.

Thêm vào đó, men vi sinh trong sữa chua giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh, do đó đã được chứng minh là có tác động đến ham muốn tình dục.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 95% hormone hạnh phúc của con người, serotonin, được sản xuất trong ruột và sự sụt giảm serotonin đã được chứng minh là có tác động đến chức năng tình dục của phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Bơ nghiền

Jenna giải thích: “Bơ là một nguồn vitamin E phong phú có thể giúp giãn mạch và do đó giúp lưu thông máu, có thể giúp hỗ trợ hiệu suất khi quan hệ tình dục”.

Tuy nhiên, hãy chú ý khẩu phần ăn của bạn với bơ, chuyên gia khuyến khích nên ăn một phần ba, thay vì ăn toàn bộ quả bơ. Mặc dù bơ chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng bơ vẫn chứa nhiều chất béo và calo.

Trứng chiên chay

Jenna tiết lộ: “Trứng chứa axit amin L-arginine, được chứng minh là giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương”.

Ngoài ra, trứng còn chứa protein giúp no lâu hơn nên cơ thể ít có nhu cầu muốn ăn thêm những thực phẩm không lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

2. Bữa trưa

Mì cá hồi với sốt Pesto

Sốt pesto mịn có chứa hạt thông mà Jenna giải thích là rất giàu kẽm: “Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất testosterone ở nam giới. Ngoài ra, cá hồi rất giàu vitamin D; hàm lượng vitamin D thấp có thể góp phần làm suy giảm ham muốn tình dục.”

Hummus củ cải đường

“Củ cải đường rất giàu nitrat được sử dụng làm oxit nitric và có thể giúp hỗ trợ lưu lượng máu, Jenna cho biết mức lưu lượng máu cao hơn có thể nâng cao trải nghiệm khi làm "chuyện ấy".

Jenna cho biết bánh mì nướng ăn kèm có thể giúp cung cấp nguồn carbohydrate để hỗ trợ năng lượng cần thiết cho hoạt động tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Salad đậu trộn

"Trộn đậu với một ít rau lá xanh và nước sốt bạn yêu thích để có một bữa ăn đầy màu sắc và nhiều dinh dưỡng.

Jenna cho biết: “Đậu rất giàu chất xơ, chất rất quan trọng để thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Vi khuẩn trong ruột rất cần thiết trong việc giúp hỗ trợ sự cân bằng của hormone giới tính, vốn rất quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất trên giường. Nếu có thể, hãy ăn tới 30g chất xơ mỗi ngày."

Nếu chất xơ không phải là sở trường của bạn, hãy tăng lượng ăn từ từ để không gây quá tải cho quá trình tiêu hóa.

3. Bữa tối

Mỳ Ý Bolognese

Jenna cho biết: “Nước sốt bolognese của Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp hỗ trợ sản xuất DHEA, một loại hormone cần thiết để hỗ trợ sản xuất hormone giới tính. Nếu có thể, hãy cố gắng ăn món này với mì spaghetti nguyên hạt vì giàu vitamin B hơn, các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để thúc đẩy sản xuất năng lượng.”

Sa tế gà với salad hạt quinoa

Jenna cho biết: “Gà rất giàu vitamin B, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất hormone estrogen và testosterone".

Jenna cũng cho biết bơ đậu phộng trong thịt gà rất giàu kẽm, cũng có thể giúp hỗ trợ mức testosterone. Hạt quinoa cũng cung cấp một nguồn năng lượng tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Jenna cho biết: “Khoai lang rất giàu kali có thể giúp hỗ trợ quá trình tổng hợp testosterone”. Cô khuyên nên kết hợp khoai tây chiên với cá ngừ và phô mai để tăng thêm protein và kẽm.

4. Thời gian ăn vặt

Bơ táo và hạt điều

Phết bơ lên những lát táo để có một bữa ăn nhẹ tăng cường ham muốn tình dục.

Jenna cho biết: “Táo rất giàu quercetin có thể giúp hỗ trợ lưu lượng máu trong khi hạt điều là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời, một chất dinh dưỡng quan trọng để sản xuất testosterone”.

Đậu rang

Những cây họ đậu nhỏ bé này chứa chất xơ prebiotic mà Jenna cho rằng cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột.

Một đường ruột cân bằng tốt có thể giúp hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và chức năng hormone. Đậu xanh cũng là nguồn cung cấp vitamin B và protein rất quan trọng để hỗ trợ nhu cầu năng lượng cần thiết cho hoạt động tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Một quả chuối, một nắm hạnh nhân

Jenna cho biết: “Chuối rất giàu kali trong khi hạnh nhân cung cấp một số protein và kẽm và có thể giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu để giúp ổn định mức năng lượng”.

Cách bạn ăn thức ăn gì và ăn như thế nào cũng đóng một vai trò trong việc bạn bị thôi thúc ham muốn tình dục như thế nào.

Jenna giải thích : “Hãy cố gắng ăn các bữa chính và bữa ăn nhẹ một cách chậm rãi vì ăn nhanh và thiếu suy nghĩ có thể làm tăng mức độ căng thẳng và cortisol (hormone gây căng thẳng). Mức độ căng thẳng cao có thể góp phần làm giảm ham muốn tình dục và suy giảm hiệu suất trên giường. Nếu có thể, hãy tránh bị phân tâm trong khi ăn và tập trung vào việc ăn uống có tâm hơn để hỗ trợ sự hấp thụ chất dinh dưỡng và cảm giác no một cách tối ưu."