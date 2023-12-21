‘Truy tìm’ 6 điểm nóng trên cơ thể đàn ông, phụ nữ đụng đến là chàng ‘lên mây’ ngay không nói nhiều

Phụ nữ yêu 21/12/2023 06:51

Dưới đây là những điểm nóng trên người đàn ông, phụ nữ khôn ngoan nên biết để giúp chồng thăng hoa trong những “cuộc yêu” hoặc khiến anh ấy mê đắm mỗi khi ở bên cạnh.

Mi mắt

 

Đây là vùng đặc biệt trên cơ thể khiến đàn ông hưng phấn mỗi khi chạm vào. Người vợ khôn ngoan nên chạm hoặc đặt nụ hôn lên vị trí này để anh ấy cảm thấy vui vẻ hơn.

‘Truy tìm’ 6 điểm nóng trên cơ thể đàn ông, phụ nữ đụng đến là chàng ‘lên mây’ ngay không nói nhiều - Ảnh 1
Phụ nữ khôn ngoan nên chạm vào những điểm nóng này của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất dễ chinh phục, chỉ cần phụ nữ để ý một chút, trái tim và thể xác của họ đã hoàn toàn thuộc về bạn. Thế nên hãy biết những điểm nóng của chồng mà tấn công để anh ấy suốt đời chỉ yêu mình vợ.

Vùng đầu gối

Đàn ông thích được hôn và vuốt ve lên bộ phận này. Họ cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu mỗi khi vợ chạm vào. Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết đâu là điểm cấm, đâu là điểm nên chạm để chồng đê mê, cả đời vấn vương hình bóng của bạn.

Cổ

Cổ là bộ phận cơ thể của đàn ông nhạy cảm nhất, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến đàn ông mê mệt. Bạn chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng lướt qua phần xương đòn hoặc vuốt ve phần cổ, khiến chồng say mê đến không thể chống cự được.

‘Truy tìm’ 6 điểm nóng trên cơ thể đàn ông, phụ nữ đụng đến là chàng ‘lên mây’ ngay không nói nhiều - Ảnh 2
Đây là điểm cơ thể nhạy cảm nhất của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại vuốt ve phần cổ còn là hành động thể hiện sự quyến rũ của bạn đối với chồng. Cảm xúc càng thăng hoa hơn khi bạn đưa những ngón tay vuốt nhẹ phần tai của chồng. Chỉ cần vậy thôi cũng đã chiếm được linh hồn của anh ấy một cách trọn vẹn.

Trán

Đừng nghĩ trán của đàn ông thể hiện sự trí tuệ và kiêu ngạo nên chớ đụng vào. Bạn nên biết đây là một trong bộ phận nhạy cảm khiến đàn ông “lên đỉnh” nhanh nhất. Khi đụng vào phần này, anh ấy sẽ cảm thấy như được mát–xa. 

Bắp đùi

‘Truy tìm’ 6 điểm nóng trên cơ thể đàn ông, phụ nữ đụng đến là chàng ‘lên mây’ ngay không nói nhiều - Ảnh 3
Đàn ông có những điểm nhạy cảm, phụ nữ nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Vùng đùi là điểm nóng khiến đàn ông tê dại mỗi khi vợ chạm đến. Thế nên đừng quên vuốt ve bộ phận này của chồng. Người đàn bà khôn ngoan nên biết nắm bắt những điều chồng khao khát và thỏa mãn anh ấy. Khi đó, đàn ông sẽ chẳng còn “ham của lạ” bên ngoài nữa.

Vùng rốn

‘Truy tìm’ 6 điểm nóng trên cơ thể đàn ông, phụ nữ đụng đến là chàng ‘lên mây’ ngay không nói nhiều - Ảnh 4
Phụ nữ đừng bỏ qua điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Đụng chạm, vuốt ve vùng xương chậu và rốn giúp máu lưu thông tốt hơn, khiến cảm giác muốn gần gũi nhau càng trở nên mãnh liệt. Thế nên phụ nữ đừng bỏ qua điểm nóng này trên cơ thể đàn ông. 

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Từ khóa:   chuyện ấy tình yêu chuyện phòng the

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