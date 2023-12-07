Bật mí 6 thời điểm chàng muốn được gần gũi, chị em "bắt sóng" để cuộc yêu thêm thăng hoa

Phụ nữ yêu 07/12/2023 15:23

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt.

Khi chồng đang căng thẳng

Cứ tưởng thời điểm này, đàn ông chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng thực tế họ muốn được “yêu”. Họ muốn được tiếp xúc thân mật với vợ để xoa dịu những điều bực dọc trong lòng.

Những hành động thể hiện tình cảm, âu yếm của vợ sẽ giúp chồng giảm bớt căng thẳng, tổn thương. Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết chiều chuộng chồng để anh ấy yêu thương bạn cả đời.

Khi cả hai cùng xem phim tình cảm

Khi cùng nhau xem phim tình cảm, những cảm xúc trong lòng sẽ dâng lên. Đàn ông cực kỳ muốn gần gũi vợ để thỏa mãn dục vọng đang thiêu đốt trong lòng. Nếu là một người phụ nữ nhạy cảm, bạn hãy biết đây là tín hiệu ngầm chồng muốn làm “chuyện ấy” với bạn.

Bật mí 6 thời điểm chàng muốn được gần gũi, chị em 'bắt sóng' để cuộc yêu thêm thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ ghen

Khi vợ ghen, đàn ông rất muốn làm “chuyện ấy” để chứng minh độ chung thủy của mình. Bên cạnh đó, họ muốn làm hòa với vợ nhanh nhất. 

Khi cả hai có mâu thuẫn

Sau khi vợ chồng cãi nhau, “yêu” sẽ giúp giảm bớt căng thẳng, dễ làm hòa hơn. Người vợ khôn ngoan đừng "cấm vận" chồng trong thời điểm này. Vì càng cấm, anh ấy sẽ càng dễ ra ngoài tìm người khác để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Khi cả hai sống xa nhau và gặp lại

Nếu vì lý do nào đó mà phải sống xa nhau, khi gặp gỡ, vợ chồng luôn muốn gần gũi. Cảm giác nhớ thương dồn nén khiến cả hai không thể kiềm chế được. Vợ nên biết điều này để giữ lửa hôn nhân.

Bật mí 6 thời điểm chàng muốn được gần gũi, chị em 'bắt sóng' để cuộc yêu thêm thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa tập thể dục xong

Theo nghiên cứu, khi tập thể dục, đàn ông thường cảm thấy vui và hưng phấn nên sẽ muốn “yêu" ngay. Việc vận động giúp tăng hooc-mon nội sinh và kích thích não bộ nên đàn ông muốn xả hết cảm giác hưng phấn trong lòng. Vì thế, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy anh ấy muốn làm "chuyện ấy" sau khi tập thể dục.

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt

Cứ tưởng thời điểm này, đàn ông chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng thực tế họ muốn được “yêu”. Họ muốn được tiếp xúc thân mật với vợ để xoa dịu những điều bực dọc trong lòng.

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Từ khóa:   Phòng the bí mật phòng the chuyện vợ chồng

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