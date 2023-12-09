6 kiểu phụ nữ "hút" đàn ông như nam châm, gặp một lần sẽ nhớ thương cả đời

Vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ là thứ khó duy trì nhất. Tuy nhiên, chỉ cần kiên trì tập thể dục, bạn sẽ có thể giữ được vóc dáng thon gọn. Vẻ đẹp càng khó giữ gìn thì càng quý giá, vậy nên, một người phụ nữ tuổi tứ tuần với vòng eo mảnh khảnh tất nhiên sẽ hấp dẫn hơn một cô nàng với vòng eo "bánh mì".

Nói cách khác, một người phụ nữ với phong độ tốt sẽ khiến đàn ông đổ gục và có ham muốn cao hơn.

Người phụ nữ biết kiềm chế

Phụ nữ còn trẻ sẽ hay ỷ lại và nũng nịu với người đàn ông mình yêu. Nhưng càng lớn tuổi, phụ nữ sẽ càng dễ dàng trở nên cộc cằn và khó kiểm soát cảm xúc. Đối diện với một người phụ nữ tính tình nóng nảy, thường xuyên cằn nhằn, đàn ông sẽ khó lòng sống chung với họ suốt một đời.



Người phụ nữ biết kiềm chế sẽ thu phục đàn ông trong lòng bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Nữ siêu mẫu Đài Loan Lâm Chí Linh từng được hỏi: "Với ngoại hình của mình, bạn có nghĩ rằng bạn có thể chà đạp đàn ông dưới chân mình hay không?". Cô nàng đáp: "Tôi sẽ không, bởi vì một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ đối xử với tôi như vậy".

Đúng vậy, nếu bây giờ bạn đối xử không tốt với người đàn ông của mình, đối phương sẽ không phản kháng lại ngay mà sẽ chờ đến sau này để đòi lại tất cả những gì bạn đã nợ anh ấy. Người phụ nữ dịu dàng không phải không biết tức giận, nhưng sẽ biết thể hiện sự phẫn nộ theo một cách khác. Không tỏ ra mất kiềm chế, đôi khi chỉ cần giữ im lặng, đàn ông thường sẽ vừa nể vừa yêu, vừa muốn che chở cho bạn cả đời.

Người phụ nữ biết tôn trọng đàn ông

Tôn trọng một người đàn ông bao gồm tôn trọng quan điểm, ưu điểm lẫn khuyết điểm của anh ấy. Đừng yêu cầu anh ấy phải làm cái này cái kia ngay khi vừa kết hôn. Đối với một người đàn ông không biết làm việc nhà, bạn có thể nhờ anh ấy quét nhà thay vì nói xấu sau lưng. Trong bữa cơm gia đình, bạn nên lắng nghe những chia sẻ về công việc của chàng, đôi lúc dành cho chàng những lời khen có cánh đầy khích lệ. Phóng đại những ưu điểm của đàn ông, đây chính là tôn trọng. Nói giảm nói tránh những khuyết điểm của đàn ông, đây cũng là tôn trọng.

Khi còn hẹn hò, bạn sẽ cảm thấy một số khuyết điểm của đàn ông rất đáng yêu. Nhưng kết hôn rồi lại là chuyện khác, bạn có thể sẽ phát điên lên vì chúng. Bao dung hơn một chút, cùng chàng khắc phục và tiến lên phía trước. Một người phụ nữ tôn trọng đàn ông sẽ nhận được nhiều tình yêu hơn, đồng thời cũng chính là động lực để nửa kia phấn đấu, thành công trong công việc.

Người phụ nữ dịu dàng nữ tính



Phụ nữ dịu dàng khiến đàn ông muốn chăm sóc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hấp dẫn đàn ông bởi nét yêu kiều và cần được che chở. Nếu đã có đàn ông làm trụ cột gia đình, phụ nữ không nên ôm hết tất cả mọi việc vào người, hãy để phần công việc nặng nhọc cho đàn ông giải quyết. Một khi phụ nữ trở nên mạnh mẽ, đàn ông sẽ có ảo giác như đang chung sống cùng một người "người đàn ông" khác, vậy thì làm sao chàng có thể tận tâm chăm sóc cho bạn được?

Có một người vợ không gì không biết làm trong nhà, đàn ông sẽ cảm thấy bản thân thừa thãi, không đạt được sự công nhận và thành tựu mà chàng mong muốn. Điều đó sẽ dễ dàng kích thích đàn ông tìm kiếm sự mới lạ ở bên ngoài.

Người phụ nữ biết ăn nói ngọt ngào

Phụ nữ thích nghe lời ngọt ngào thì đàn ông cũng vậy. Đàn ông yêu những người phụ nữ biết ăn nói, bởi vì những người phụ nữ như vậy khiến đàn ông cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Ngoài ra, nếu đàn ông đang tỏ vẻ tự hào mà lại bị bạn "dội gáo nước lạnh", ngay cả khi sau này thành công, anh ta cũng sẽ không cảm kích bạn mà ngược lại.

Một người phụ nữ có EQ cao không những có thể khiến đàn ông hạnh phúc mỗi ngày mà còn có thể khiến những người xung quanh anh ta vui vẻ theo. Tuy nhiên, nói chuyện ngọt ngào không phải là xu nịnh vô tội vạ. Bạn nên biết lúc nào nên khen lúc nào không nên, tiết chế đúng cách sẽ giúp tình yêu ngày càng mặn nồng.

Người phụ nữ biết nuông chiều bản thân

Nếu muốn một người đàn ông yêu bạn cả đời thì trước tiên, bạn phải biết yêu lấy bản thân mình. Như đã nói ở trên, chỉ cần bạn xinh đẹp, chàng sẽ không tiếc mọi giá vì bạn mà chống đỡ cả thế giới. Phụ nữ luôn có xu hướng hy sinh vì người khác. Đừng mong đợi sự đền ơn của đàn ông, bởi vì trong lúc hy sinh, bạn đã không còn là chính mình nữa mà đã biến bản thân thành một phiên bản kém hơn xưa rất nhiều.

Trên thực tế, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể cố gắng trở thành người xuất sắc, khiến đàn ông yêu mình suốt đời. Phụ nữ chỉ cần đủ nỗ lực sẽ khiến đàn ông ngã gục dưới chân.