Muốn được đàn ông say mê, nửa bước chẳng rời, phụ nữ cần học ngay 4 bí quyết "chiều chồng" này

Thỉnh thoảng, bạn hãy dành cho anh ấy những lời nói ngọt ngào như “chồng là người em và con cần” hay đơn giản bạn có thể khen ngợi anh ấy bằng một câu nói dịu dàng như “hôm nay chồng em trông thật bảnh bao”. Ngoài ra, để tình cảm giữa cả hai mặn nồng hơn nữa, bạn cần thể hiện tình cảm của mình dành cho chồng qua câu nói “em cảm thấy thật hạnh phúc vì có anh trong đời”.

Đàn ông thường tỏ ra mạnh mẽ, quyết liệt nhưng tận sâu trong lòng họ vẫn thích nghe những lời âu yếm, dịu dàng từ vợ. Do đó, nếu phụ nữ biết cách khen chồng sẽ là một điểm cộng rất lớn khiến đàn ông say mê bạn nửa bước chẳng rời.

Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng chê bai chồng trước mặt bạn bè của mình

Lòng tự trọng của đàn ông rất cao nên bạn đừng dại dột chê bai chồng trước mặt nhiều người. Có thể anh ấy sẽ không tỏ ra khó chịu ngay lập tức nhưng khi về đến nhà sự tức giận sẽ bộc phát. Vì vậy, để tránh dẫn đến tình trạng này, bạn cần giữ thể diện cho chồng trước mặt đám đông và hạn chế đem anh ấy vào những cuộc tranh luận với bạn bè.

3. Hãy tìm cách khiến chồng ghen ngược lại bạn

Ngoài việc tôn trọng thế giới riêng của chồng, bạn cũng nên dành sự tự do cho mình bằng việc thường xuyên đi chơi cùng bạn bè. Hãy tìm cách để chồng quan tâm, lo lắng và khiến anh ấy ghen ngược lại khi bí mật hẹn hò, ăn uống, xem phim, hay du lịch với bạn bè nhưng thiếu mặt anh ấy. Một người phụ nữ vừa phóng khoáng vừa bí ẩn sẽ làm đàn ông say mê nửa bước chẳng dám rời.

Ảnh minh họa: Internet

4. Biết cách hâm nóng tình yêu đúng lúc

Bạn nên thể hiện sự chủ động trong việc nhắc nhở anh ấy về ngày kỷ niệm của cả hai, thường xuyên trò chuyện và tặng cho nhau những món quà ý nghĩa, dành thời gian cho những chuyến du lịch, hẹn hò lãng mạn vào một ngày đặc biệt hoặc kỷ niệm ngày cưới. Ngoài ra, việc thường xuyên nói câu “em yêu anh” cũng khiến tình yêu của cả hai trở nên gắn bó và khăng khít hơn.