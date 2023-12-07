Bật mí 4 dấu hiệu phụ nữ là bậc thầy 'chuyện ấy', cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác!

Phụ nữ yêu 07/12/2023 16:04

Muốn biết phụ nữ giỏi chuyện ấy hay không bạn chỉ cần dựa vào những dấu hiệu vô cùng đơn giản dưới đây là đủ.

1. Dáng đi gợi cảm

Phụ nữ khom lưng khi đi, rụt cổ chẳng những không tự tin mà còn nhút nhát trong chuyện gối chăn. Họ thu mình, không dám nói ra suy nghĩ, mong muốn của mình nên khó có được đời sống tình dục như ý.

Ngược lại, phụ nữ có bước đi tự tin, vững vàng với phần lưng thẳng, mặt nhìn thẳng về phía trước là người vô cùng tự tin trong phòng ngủ. 

Bật mí 4 dấu hiệu phụ nữ là bậc thầy 'chuyện ấy', cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác! - Ảnh 1
Nếu ăn uống từ tốn, thanh lịch thì nàng ắt là người biết cách khơi dậy ham muốn nơi đối phương - Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn uống từ tốn

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, phụ nữ có niềm yêu thích với việc ăn uống, thích được thưởng thức hương vị của những món ăn ngon rất quan trọng chuyện gối chăn.

Đặc biệt, nếu ăn uống từ tốn, thanh lịch thì nàng ắt là người biết cách khơi dậy ham muốn nơi đối phương, khiến chồng ngày nhớ đêm mong, nghiện vợ cả đời. 

Bật mí 4 dấu hiệu phụ nữ là bậc thầy 'chuyện ấy', cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác! - Ảnh 2

Dám chắc, lên giường với mẫu phụ nữ quyến rũ này bạn sẽ nhớ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Nghiện cà phê

Trong những cuộc hẹn hò, bạn thường thấy đàn ông chọn 1 ly cà phê, phụ nữ sẽ uống nước ép trái cây. Thế nhưng, nếu cà phê là thức uống yêu thích của nàng thì chứng tỏ cô ấy là kiểu người vô cùng mạnh mẽ, thích khám phá và ưa mạo hiểm.

Dám chắc, lên giường với mẫu phụ nữ quyến rũ này bạn sẽ nhớ cả đời, muốn quên cũng không được. 

Bật mí 4 dấu hiệu phụ nữ là bậc thầy 'chuyện ấy', cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác! - Ảnh 3

Có thể lực tốt nên nàng ắt sẽ cuồng nhiệt khi làm chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

4. Tập thể thao

Một người phụ nữ tập luyện thể thao chắc chắn sẽ khỏe mạnh, dẻo dai hơn những cô nàng không bao giờ tập luyện. Chính vì có độ bền, thể lực tốt nên nàng ắt sẽ là người phụ nữ cuốn hút, cuồng nhiệt khi làm chuyện ấy.

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