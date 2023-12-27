Tiết lộ 4 dấu hiệu cho thấy đối phương thực sự thích bạn khi đang hẹn hò

Phụ nữ yêu 27/12/2023 10:31

Nếu bạn đang thực sự chưa biết đối tượng hẹn hò có thích mình hay không thì nên xem 4 dấu hiệu mà các chuyên gia chỉ ra dưới đây để chuẩn bị cho tương lai hạnh phúc của chính bản thân.

Nếu bạn đã từng yêu say đắm một tình yêu mới, bạn sẽ cảm thấy mình phải phân tích mọi hành động của họ và giải mã ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của họ khi bạn cố gắng tìm hiểu xem liệu đối phương có thích bạn nhiều như vậy không.

Nhưng mọi người đều thể hiện sự quan tâm lãng mạn của mình theo những cách khác nhau.

Theo nhà trị liệu Alfonso Ferguson, một số người thích thẳng thắn về những cảm xúc mới chớm nở của mình nhưng những người khác có thể cảm thấy quá lo lắng khi nói ra cảm giác của họ, thay vào đó chủ yếu sử dụng hành động của mình để bày tỏ sự quan tâm.

Anh ấy nói rằng bạn không nên suy nghĩ quá nhiều về các tương tác với đối phương. “Hãy tin vào trực giác của mình nhiều nhất có thể”, Ferguson nói.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn cảm thấy không chắc chắn - bởi vì bạn chưa từng cảm thấy như vậy trước đây hoặc có những suy nghĩ sâu sắc từ các video về mối quan hệ “red flag” (thường dùng để ẩn dụ về người, mối quan hệ hoặc tình huống mà bạn nên đề phòng) - Ferguson cho biết có một số dấu hiệu bạn có thể chú ý.

Ferguson nói: “Đây không phải là những điều bạn sẽ thấy trong buổi hẹn hò đầu tiên hoặc trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng nếu bạn nhận thấy người này thường xuyên làm những điều này, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của bạn là tương hỗ”, anh ấy nói.

Họ chủ động lên kế hoạch

Nếu đối phương thực sự thích bạn, họ sẽ muốn gặp lại và sẽ thể hiện điều đó, theo lời của Ferguson.

Điều này có thể là họ hỏi bạn đi chơi lần thứ hai trong khi bạn đang hẹn hò hoặc liên lạc qua tin nhắn hoặc điện thoại ngay sau đó để nói: "Chào, lịch của bạn trong tuần tới như thế nào? Tôi muốn gặp lại bạn sớm”, Ferguson nói.

Ông nói rằng việc chủ động lên kế hoạch có thể là dấu hiệu về ý định, điều này xây dựng sự thân mật và sự tin tưởng trong một cặp đôi, bất kể giai đoạn mối quan hệ mà họ đang ở, theo báo cáo trước đây của Business Insider.

Họ sắp xếp thời gian cho bạn ngay cả khi bận rộn

Nếu người mới của bạn không liên lạc để lên kế hoạch, có thể dường như họ không thích bạn bằng cách mà bạn thích họ. Nhưng đừng giả định như vậy, Ferguson nói.

Anh ấy nói rằng đối với một số người, nỗi lo bị từ chối có thể khiến họ tránh tiếp cận trước trong giai đoạn đầu của một mối tình lãng mạn.

Và đối với những người có mối quan hệ đồng giới, có thể khó xác định được kỳ vọng về người sẽ ngỏ lời khi bạn mới bắt đầu biết họ, Ferguson nói với Business Insider.

Nhưng may mắn thay, có một cách đơn giản khác để đánh giá sự quan tâm của người yêu dành cho bạn - nó chỉ cần một chút dũng cảm từ phía bạn.

Theo Ferguson, nếu bạn bày tỏ sự quan tâm đến việc kết nối trước tiên, trực tiếp hoặc qua điện thoại, họ sẽ tìm cách để thực hiện điều đó.

Ferguson nói: “Ngay cả khi cuộc sống của ai đó đã tràn ngập công việc, bạn bè và trách nhiệm gia đình, họ vẫn sẽ tạo không gian cho bạn nếu họ muốn xây dựng mối quan hệ”.

Tiết lộ 4 dấu hiệu cho thấy đối phương thực sự thích bạn khi đang hẹn hò - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu một nghi thức nhẹ nhàng nào đó

Ferguson cho biết, sau khi hẹn hò được vài lần, việc bắt đầu một nghi thức nhẹ nhàng với người yêu có thể là một dấu hiệu khác của một mối quan hệ đầy hứa hẹn.

Theo Ferguson, nếu bạn và người yêu của mình có thói quen gửi tin nhắn chào buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon cho nhau, lên lịch các cuộc gọi FaceTime hàng tuần hoặc gửi qua lại những meme ngớ ngẩn, thì đó là dấu hiệu họ đã đầu tư vào mối quan hệ của bạn.

Ông nói rằng việc liên lạc thường xuyên, kể cả qua tin nhắn hoặc hình ảnh ngắn gọn, cho thấy họ suy nghĩ về bạn và sẵn lòng dành thời gian cho bạn.

Họ hỏi bạn những câu hỏi sâu sắc

Nếu ai đó muốn nâng cao mối quan hệ của họ với bạn lên một tầm cao hơn, họ cũng sẽ chú trọng hỏi về những điều như sở thích, ý kiến và mối quan hệ quan trọng của bạn, theo Ferguson.

“Điều này nên vượt qua câu hỏi 'Bạn đang làm gì?' Mục đích là muốn hiểu bạn tốt hơn”, anh cho biết.

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Từ khóa:   mối quan hệ hẹn hò tình yêu

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