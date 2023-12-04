4 cách để biết các cặp đôi đã sẵn sàng dọn đến ở cùng nhau ngay cả khi cảm thấy còn quá sớm

Ngay cả khi bạn đang có một mối quan hệ lành mạnh, vẫn có một số điều bạn cần phải điều chỉnh để việc chung sống có hiệu quả.

Đối với hầu hết mọi người, dọn đến ở cùng nhau là một trong những cột mốc quan trọng nhất của mối quan hệ . Nhưng biết khi nào nên làm điều đó có thể khó khăn vì dòng thời gian của mỗi cặp đôi đều khác nhau.

Chuyển đến trước khi bạn sẵn sàng có thể làm cho các vấn đề tiềm ẩn trở nên rõ ràng hơn. Cô nói: “Bạn phát hiện ra rằng khi chuyển đến sống cùng nhau, các bạn thực sự là những thái cực đối lập hoặc khác biệt đến mức xung đột hoặc các bạn luôn cãi nhau”

April Eldemire, một chuyên gia hôn nhân và gia đình nói với Insider rằng các mối quan hệ có xu hướng tan vỡ khi các cặp đôi chuyển đến sống cùng nhau “không có nền tảng vững chắc hoặc không giải quyết được các vấn đề”.

Để tránh điều đó, cô ấy khuyên bạn nên ngồi xuống và đảm bảo rằng bạn đã thảo luận qua nhiều chủ đề trước tiên, từ tài chính của bạn đến những gì bạn hy vọng cho tương lai của mình. Dưới đây là cách để biết khi bạn đã sẵn sàng, ngay cả khi bạn chưa hẹn hò lâu.

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Bạn thường biết mối quan hệ đang đi đến đâu

Trước bất cứ điều gì khác, Eldemire cho biết điều quan trọng là phải hình dung ra tương lai chung mà các bạn mong muốn cùng nhau là gì.

“Cuối cùng, bạn muốn gì từ mối quan hệ này. Mối quan hệ sẽ đi đến đâu?”, cô cho biết

Không nhất thiết phải hướng đến hôn nhân - bạn chỉ cần sống cùng nhau và xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng bạn vẫn nên có một số mục tiêu tương lai phù hợp.

Ví dụ, cô ấy nói rằng bạn sẽ muốn bàn về việc thêm các thành viên khác trong gia đình vào danh sách. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai bạn có cha mẹ già hoặc bệnh tật - liệu họ có sống cùng bạn không? Còn trẻ em hoặc thú cưng thì sao?

Thậm chí chỉ cần biết ai sẽ đến thường xuyên cũng có thể là điều thú vị để nói chuyện. Eldemire nói: “Tôi nghĩ có rất nhiều cặp đôi tranh cãi về vấn đề này. Một đối tác cảm thấy có thể có quá nhiều hoạt động giao tiếp xã hội hoặc họ đang tiếp khách quá nhiều”.

Bạn đã có cuộc trò chuyện thành thật về tài chính của mình

Việc sống chung có thể giúp tiết kiệm tiền thuê nhà, nhưng nó cũng có thể mang lại rủi ro tài chính theo những cách khác nếu bạn chưa từng thảo luận một cách thành thật về tiền bạc.

Ở hầu hết các cặp vợ chồng, Eldemire nói rằng một người là người chi tiêu nhiều hơn và người kia là người tiết kiệm hơn, vì vậy thật tốt khi nói về những quan điểm khác nhau của bạn về tiền bạc.

Cô nói: “Đặc biệt là trong các mối quan hệ thời hiện đại, phải có cảm giác như có sự công bằng và cân bằng nào đó”. Ví dụ: nếu một người cuối cùng kiếm được phần lớn số tiền mà bạn chia sẻ thì người kia có thể đảm nhận nhiều công việc nhà hoặc công việc vặt hơn để giúp đỡ.

Ngoài ra, cô ấy khuyên bạn nên thảo luận xem bạn muốn có ngân sách gia đình hay tài khoản ngân hàng chung “để xác định số tiền bạn gửi vào mỗi tháng và ai có quyền truy cập vào số tiền đó”, cô nói.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã chuẩn bị cho đời sống thân mật của mình có thể thay đổi

Mặc dù việc chuyển đến sống cùng nhau rất thú vị nhưng nó có thể sẽ gây ra những xung đột mà bạn không lường trước được.

Theo Eldemire, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là sự thay đổi trong sự thân mật . Cô nói: “Bạn không chỉ đang hẹn hò và có giai đoạn say mê đó. Bạn thực sự có trách nhiệm và bạn đang sống cuộc sống của mình, vì vậy sự thân mật có thể hơi khác một chút”.

Thật tốt khi bắt đầu chuyển đến cùng với kỳ vọng rằng mọi thứ có thể thay đổi và sẵn sàng nói về chúng khi chúng xảy ra.

Bạn giao tiếp tốt khi xung đột

Mặc dù bạn không thể đoán trước được mọi vấn đề sẽ xảy ra nhưng bạn có thể chuẩn bị tinh thần cho những cuộc trò chuyện khó khăn khi chúng phát sinh.

Eldemire nói rằng các cặp đôi có thể tránh xa những cuộc trò chuyện này vì họ sợ những gì người kia sẽ nói hoặc “họ lo lắng rằng họ có thể không hoàn toàn thống nhất, nhưng họ yêu người đó đến mức họ sẵn lòng bỏ qua những điều đó”. Nhưng điều đó không lành mạnh

“Bạn phải tiếp cận với đôi mắt mở”, cô nói.