Theo Báo Tri thức và cuộc sống, nam thanh niên chưa lập gia đình và đang sống tại Hà Nội. Cậu có vẻ ngoài ưa nhìn, mới chia tay người yêu một thời gian và chưa có bạn gái mới. Trước khi mắc bệnh, cậu đi liên hoan cùng nhóm bạn và được giới thiệu với một cô gái 23 tuổi, cũng đang độc thân.

'Tới bến' với bạn gái và cái kết không ngờ

Chỉ sau lần thân mật đó khoảng 3 tuần, cậu thấy “cậu nhỏ” ngứa, tiểu buốt, phía ngoài có những vết sùi nhỏ. Tìm hiểu thêm, thấy đây là triệu chứng giống với sùi mào gà nên cậu hốt hoảng gọi điện hỏi bạn gái, không ngờ bị cô trách ngược rằng anh mới là người mang mầm bệnh. Sau lần đó, cả hai cắt đứt liên lạc.

Sau khi gặp mặt, hai người hẹn hò riêng và đi "tới bến" tại nhà nghỉ.

Chật vật chạy chữa, lại bị chặt chém ở một phòng khám đa khoa, nam thanh niên cuối cùng đã tìm đến điều trị tại phòng khám chuyên khoa da liễu. Tại đây, việc điều trị không quá phức tạp nhưng mang lại hiệu quả cao, số tiền cậu bỏ ra chỉ vài triệu đồng.

Sau khi 'tới bến' với bạn gái, nam thanh niên phát hiện mắc sùi mào gà. Ảnh: Internet

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới. Bệnh do virus HPV -Human Papillomavirus – hay còn gọi là virus gây u nhú ở người gây nên.

Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ lây sùi mào gà bao gồm: Quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ; Quan hệ tình dục khi không biết tiền sử tình dục của bạn tình; Người có nhiều bạn tình; Nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác; Quan hệ tình dục sớm; Hệ miễn dịch kém như nhiễm HIV hoặc dùng thuốc chống thải ghép; Thai phụ nhiễm virus HPV nguy cơ truyền sang thai nhi khi sinh ...

Bệnh sùi mào gà. Ảnh: Internet

Tùy thuộc vào từng tổn thương, thời gian mắc và sức đề kháng mà các biểu hiện của sùi mào gà sẽ khác nhau. Với nam giới, sùi mào gà hay gặp ở nam giới thường gặp ở đầu hoặc thân dương vật, tinh hoàn hoặc hậu môn. Với nữ giới, sùi mào gà có biểu hiện ở vùng âm vật, âm môn, có trường hợp sùi mào gà ở nữ giới bao phủ cả bộ phận sinh dục, các nếp gấp bẹn, đến hậu môn và vùng sau mông.

Tổn thương thường không gây đau và ở bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc ở miệng nổi những nốt sùi màu hồng hoặc màu xám. Nhiều mụn nhỏ nằm sát nhau có hình hình bông cải (bông súp lơ, mào gà). Khi mắc bộ phận sinh dục ngứa và khó chịu và có chảy máu khi quan hệ tình dục.

Cách chăm sóc người bệnh

Theo BVĐK Tâm Anh, người bệnh nên thực hiện theo các lời khuyên sau đây:

- Không tự ý sử dụng các loại thuốc điều trị không kê đơn, nhất là các loại thuốc dùng ở các khu vực khác. Bởi sùi mào gà ở vùng sinh dục do chủng virus HPV khác, nên cần phải có một loại thuốc điều trị phù hợp.

- Sau khi điều trị sùi mào gà, người bệnh nên chú ý yếu tố vệ sinh bằng cách sử dụng dung dịch rửa vùng kín có độ pH trung bình, tắm rửa thường xuyên, thay quần áo hàng ngày, không dùng chung vật dụng cá nhân với người khác.

Hầu hết tổn thương đáp ứng trong 3 tháng điều trị. Tuy nhiên tình trạng suy giảm miễn dịch và biến chứng điều trị có thể ảnh hưởng đến hiệu quả. Đối tác của bệnh nhân mắc sùi mào gà có thể nhiễm HPV mặc dù không nhìn thấy tổn thương, do vật xét nghiệm PCR HPV là không cần thiết đối với bạn tình. Thời gian tồn tại virus sau khi hết tổn thương chưa được biết rõ nên không có khuyến cáo rõ ràng về thời gian kiêng quan hệ tình dục. Bệnh nhân nên hạn chế quan hệ tình dục khi đang có tổn thương và trong thời gian điều trị.

- Chế độ dinh dưỡng cho người sùi mào gà chủ yếu tập trung vào việc tăng cường sức đề kháng để đẩy lùi virus và ngăn ngừa nguy cơ tái nhiễm. Người bệnh không nên ăn thực phẩm cay nóng, chiên rán, thực phẩm dễ gây kích ứng và chất kích thích… Chú ý tăng cường rau xanh, trái cây, chất đạm lành mạnh. Đặc biệt chú ý các vitamin nhóm B, C và các chất chống oxy hóa mạnh như tỏi, hành…

- Nếu đang trong độ tuổi có sinh hoạt tình dục, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau đây để bảo vệ bản thân và người bạn đời khỏi nguy cơ bị nhiễm hoặc lây lan HPV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác:

+ Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục

+ Kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ

+ Điều trị triệt để các bệnh lây qua đường tình dục

+ Trao đổi với bạn tình, nếu bạn bị nhiễm HPV để cùng điều trị

+ Chung thủy một vợ một chồng hoặc hạn chế số lượng bạn tình

Tiêm vắc xin HPV để chủ động bảo vệ sức khỏe. Vắc xin có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh sùi mào gà và cả các chủng HPV có liên quan đến nguy cơ ung thư. Loại vắc xin này được tiêm từ 1-3 mũi, tùy thuộc vào độ tuổi và nên được tiêm trước khi có quan hệ tình dục, vì chúng có hiệu quả nhất khi một người chưa tiếp xúc với HPV.