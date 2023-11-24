Bố mẹ chỉ cao hơn 1m6 nhưng con cao đến 1m8, nghi ngờ không cùng huyết thống, ông bố xét nghiệm ADN và cái kết

Phụ nữ yêu 24/11/2023 16:27

Sau hơn 1 tuần nhận về kết quả, người đàn ông đã phải vỡ lẽ vì những điều mình nghi ngờ.

Theo VTC dẫn nguồn từ Sohu, ông Vương cao 1,68 mét và vợ ông không quá 1,65 mét, còn cậu con trai cao hơn 1,8 mét. Ông mừng vì con trai sở hữu chiều cao lý tưởng giống như em trai mình. Chú của cậu bé cao 1,78 mét.

Tuy nhiên vì sự chênh lệch này, nhiều hàng xóm, bạn bè thường hỏi ông vì sao con trai lại cao hơn bố mẹ nhiều vậy. Thậm chí, một người tỏ ý nghi ngờ việc đứa trẻ có phải con ông Vương hay không. Có kẻ còn bóng gió rằng con trai ông còn giống chú hơn cả bố.

Dần dần, những thắc mắc này trở thành “cái gai” trong lòng ông Vương. Ông lén lấy mẫu vật của em trai và đưa con tới trung tâm xét nghiệm ADN của Đặng Á Quân để làm giám định huyết thống.

Bố mẹ chỉ cao hơn 1m6 nhưng con cao đến 1m8, nghi ngờ không cùng huyết thống, ông bố xét nghiệm ADN và cái kết - Ảnh 1

Vì con trai cao hơn 1,8 mét trong khi bố mẹ chỉ hơn 1,6 mét nên người đàn ông đã nghi ngờ huyết thống của mình và đứa trẻ. (Ảnh: Sohu)

Sau 10 ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy đứa trẻ là con ruột của ông Vương. Con trai và người em của ông chỉ có quan hệ chú – cháu. Dù người đàn ông nhận được báo cáo kết quả nhưng ông vẫn thấy băn khoăn.

Đặng Á Quân tư vấn cho ông Vương rằng gene của cha mẹ không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng tới chiều cao của con cái. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, trẻ có thể cao hơn bố mẹ nhờ sự “trợ giúp nhân tạo”. Gene của bố mẹ thực sự chỉ quyết định đến 70%, còn các yếu tố khác chiếm 30% ảnh hưởng tới chiều cao của con.

Theo Dân Trí, xét nghiệm huyết thống bằng ADN là cách xét nghiệm chính xác nhất hiện nay. Xét nghiệm ADN bằng bộ 24 gen có độ chính xác cao lên tới hơn 99,99999%. Để thực hiện xét nghiệm ADN, bạn có thể dùng mẫu tóc có chân tóc, móng tay, móng chân, máu đầu ngón tay, niêm mạc miệng, cuống rốn của trẻ mới sinh.

Bố mẹ chỉ cao hơn 1m6 nhưng con cao đến 1m8, nghi ngờ không cùng huyết thống, ông bố xét nghiệm ADN và cái kết - Ảnh 2

Lấy tóc có chân để xét nghiệm ADN. Ảnh: Internet

Có hàng ngàn cuộc đời, số phận xoay quanh xét nghiệm này. Có nhiều người nhờ ADN mà đã cứu vớt được hạnh phúc của mình trước nguy cơ tan vỡ. Tuy vậy, không ít người đau khổ trước sự thật được phơi bày.

Xét nghiệm ADN là phân tích thông tin ADN ở 23 cặp nhiễm sắc thể của hai hay nhiều người để xác định mối quan hệ di truyền.

Theo VnExpress, về việc xác định ADN đúng luật được thực hiện như sau:

Trước tiên, người có nhu cầu xét nghiệm AND tới cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài làm thủ tục xác nhận quan hệ cha con.

Với từng trung tâm xét nghiệm ADN cha con sẽ yêu cầu khác nhau. Kết quả của các trung tâm xét nghiệm ADN được cấp phép hợp pháp sẽ được pháp luật công nhận và làm bằng chứng quan hệ cha con giữa bạn và con bạn.

Tuy nhiên, về cơ bản trình tự xét nghiệm ADN như sau:

Bước 1: Xác minh danh tính

Nếu khách hàng trên 18 tuổi, cần mang theo chứng minh nhân dân, hoặc giấy khai sinh,... chứng minh thân phận đến làm thủ tục. Với người dưới 18 tuổi cần có chữ ký của người giám hộ, có xác nhận địa phương, nhằm đảm bảo tính chính xác.

- Đăng ký thủ tục, ghi đúng họ tên theo giấy tờ tùy thân, kết quả xét nghiệm cũng sẽ trả về chính xác.

Bước 2: Thu thập mẫu xét nghiệm

Người cha và người con giả định sẽ được nhân viên trung tâm xét nghiệm lấy mẫu trực tiếp, đồng thời chụp ảnh, lăn vân tay chứng minh người cho mẫu. Có thể lựa chọn mẫu máu, mẫu tế bào niêm mạc miệng để xét nghiệm.

Các mẫu xét nghiệm được đóng gói riêng, niêm phong cẩn thận tránh trường hợp giả mạo hoặc nhầm lẫn.

Bước 3: Nhận kết quả

Kết quả xét nghiệm ADN cha con sẽ được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ đăng ký nhận, hoặc nhận trực tiếp, kết quả được niêm phong và bảo mật.

 

 

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