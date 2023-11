Lần nào 'yêu' cũng nơm nớp lo sợ vì một điều, vợ tìm đến bác sĩ xin lời khuyên mới thấu điều các anh làm sai

Bác sĩ Su Yining cho biết tinh dịch của nam giới được tạo thành từ hỗn hợp dịch tuyến tiền liệt và dịch túi tinh. Dịch tuyến tiền liệt không chứa tinh trùng nhưng nếu tuyến túi tinh không đóng hoàn toàn sẽ khiến dịch túi tinh rỉ ra ngoài hòa vào dịch tuyến tiền liệt hoặc tinh dịch còn sót lại trong niệu đạo nam do quan hệ tình dục trước đó có thể hòa lẫn vào dịch tuyến tiền liệt.

Kết quả là khi dịch tuyến tiền liệt có chứa một phần nhỏ tinh trùng đó đi vào âm đạo sẽ có thể dẫn đến có thai. Do đó, tránh thai bằng cách đợi đến khi gần "lên đỉnh" mới dùng bao cao su không thể mang lại hiệu quả 100%.

Những cách tránh thai sai lầm thường thấy

Theo Vinmec, tình dục an toàn không chỉ khiến ngăn ngừa những bệnh lý lây qua đường tình dục, mà còn là một biện pháp tránh thai an toàn và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng hiểu hết về tình dục an toàn và vẫn có thể mắc những sai lầm về tình dục.

Sử dụng bao cao su không đúng cách

Bao cao su là một dụng cụ giúp bảo vệ cả hai đối tượng khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn, nhưng nó chỉ hiệu quả khi bạn sử dụng chúng đúng cách. Một số sai lầm khi dùng bao cao su không đúng cách bao gồm:

Không chú ý hạn sử dụng của bao cao su và sử dụng bao cao su hết hạn. Nếu bao cao su bị khô, dính hoặc cứng khi lấy ra, nên sử dụng bao cao su mới.

Sử dụng bao cao su không đúng cách. Ảnh: Internet

Tái sử dụng bao cao su

Có nhiều người cho rằng có thể tái sử dụng bao cao su sau khi đã dùng một lần bằng cách làm sạch. Tuy nhiên, không nên làm như vậy vì bao cao su sau khi sử dụng một lần sẽ có chất lượng rất thấp, nguy cơ bị rách khi tái sử dụng và lây nhiễm bệnh lây qua đường tình dục.

Không dùng bao cao su ngày từ đầu

Nhiều người thường chờ tới khi xuất tinh mới đeo bao cao su. Như vậy việc dùng bao cao su không thể giúp bạn ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và bạn vẫn có nguy cơ mang thai dù không cao.

Sử dụng những vật dụng khác như túi nilon thay cho dùng bao cao su

Những vật dụng này không phải là vật dụng chuyên biệt, sẽ gây khó chịu và không mang lại hiệu quả đúng như mong đợi.

Không kiểm tra các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục

Một số bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục có các triệu chứng không rõ ràng hoặc không có triệu chứng nào. Nếu như bạn đang hoạt động tình dục, hãy lưu ý tới việc kiểm tra một số bệnh lý lây truyền qua đường tình dục.

5 biện pháp tránh thai phổ biến nhất

Theo Cổng thông tin điện tử chính Phủ, người phụ nữ có kinh nguyệt đều đặn (vòng kinh từ 28 – 32 ngày) sẽ rụng trứng (hay còn gọi là phóng noãn) rơi vào khoảng giữa tháng, tức là vào ngày thứ 14 bắt đầu từ ngày đầu tiên của kỳ kinh tiếp theo (đếm ngược). Tổng thời gian rụng trứng là 10 ngày, bao gồm 5 ngày đầu và 4 ngày tiếp theo sau khi rụng trứng. Nếu quan hệ vào thời gian này thì có thể tránh khả năng mang thai.

Vào thế kỷ 17, bao cao su được bác sĩ người Anh phát minh ra nhưng mãi đến thế kỷ 19, sau khi cải tiến liên tục thì nó mới trở nên thịnh hành trong đời sống con người. Có thể nói rằng, bao cao su là một trong những phát minh vĩ đại nhất, nó không chỉ giúp hạn chế tình trạng tăng dân số mà còn phòng tránh được nhiều bệnh tật lây qua đường tình dục. Bao cao su hoạt động như một lớp màng mỏng ngăn chặn tinh trùng gặp trứng, hiệu quả tránh thai rất cao. Do vậy, cần sử dụng bao cao su đúng cách.

Nếu không được đeo đúng cách và chọn size phù hợp thì nó có thể bị tụt, rách, dẫn đến hậu quả tránh thai không cao.

Hiện nay vòng tránh thai có 2 loại thông dụng là vòng hình chữ T và vòng hình cánh cung, được đặt vào bên trong tử cung của phụ nữ. Ngoài hình dạng thì vòng tránh thai còn được chia làm 2 loại là loại chứa thuốc và không chứa thuốc (được cho thêm proestin để cải thiện hiệu quả tránh thai cao hơn). Vật liệu làm vòng tránh thai rất đa dạng như từ silicone, nhựa, đồng, thép không gỉ.

Bao cao su luôn được xem là phương pháp tránh thai hiệu quả. Ảnh: Internet

Thuốc tránh thai được rất nhiều chị em tin dùng, đặc biệt là loại hằng ngày và cấp tốc. Bên cạnh đó, tránh thai bằng cách thắt ống dẫn tinh là phương pháp phẫu thuật dành cho nam giới, bác sĩ sẽ thắt ống dẫn tinh, ngăn không cho tinh trùng xuất ra gặp được trứng, đạt được hiệu quả tránh thai cao. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông châu Á cho rằng việc tránh thai là của phụ nữ nên họ không thích sử dụng phương pháp này. Nhưng người châu Âu lại cởi mở và bình đẳng hơn nên rất nhiều người đàn ông đã chọn phương pháp này.

Hướng dẫn đeo bao cao su đúng cách

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cách đeo bao cao su đúng được thực hiện như thế nào là điều mà nhiều người quan tâm.

- Trước khi mở bao cao su, hãy kiểm tra ngày hết hạn để đảm bảo bao cao su vẫn còn hạn sử dụng, bên cạnh đó nên xem xét vỏ bao để đảm bảo rằng vỏ không bị thủng, hư hỏng. Bao cao su có thể bị rách khi bị tác động bởi móng tay sắc nhọn hoặc đồ trang sức vì vậy nên cẩn thận khi xử lý mở bao cao su.

Hướng dẫn cách đeo bao cao su đúng cho nam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

- Để mở bao cao su, bạn nên xé một góc của lớp giấy bạc bọc theo mép răng cưa, sau đó bóp phần đáy để đẩy bao cao su ra khỏi lớp bọc và lấy nó ra ngoài. Chú ý để phần cuộn của bao ở phía ngoài và phần đầu bao hướng ra ngoài cùng chiều với dương vật. Chỉ nên đeo bao khi dương vật đã thật sự “cứng’’ và trước khi dương vật tiếp xúc với vùng âm đạo/hậu môn. Nếu nam giới có bao quy đầu, nên kéo nó ra sau để giúp lộ đầu dương vật sau đó đặt bao cao su lên đầu dương vật.

Lưu ý: Khi thấy bao cao su có phần núm cuối ở bao, nên dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ để đẩy hết không khí ra khỏi bao. Cách đeo bao cao su này hạn chế tình trạng rách bao khi quan hệ.

- Sau đó cuộn từ từ và nhẹ nhàng phần bao cao su xuống gốc dương vật. Trong trường hợp không thể cuộn bao xuống có thể bạn để mang bao sai cách và bạn đang đặt ngược chiều rồi. Trường hợp này có thể có tinh trùng ở trong bao, vì vậy nên bỏ bao cao su cũ đi và thử lại với một cái bao cao su mới.

- Nếu bạn muốn sử dụng chất bôi trơn trong khi quan hệ thì không nên sử dụng những chất bôi trơn gốc dầu vì chúng có thể phá vỡ cấu trúc của bao cao su với chất liệu latex, thay vào đó sử nên sử dụng chất bôi trơn gốc nước. Chất bôi trơn làm tăng thêm độ ẩm khi quan hệ và cũng giúp giữ bao cao su mát trong thời gian quan hệ kéo dài. Nếu bạn quan hệ tình dục trong thời gian dài, bạn nên thay bao cao su sau 30 phút sử dụng để giảm nguy cơ rách bao.

- Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn và đối tác đã sẵn sàng vì cả hai đều đã được bảo vệ. Trong khi quan hệ tình dục, hãy kiểm tra bằng mắt để đảm bảo rằng bao cao su vẫn ở gốc dương vật và không bị cuộn tròn lên trên. Nếu bao cao su bắt đầu di chuyển lên trên đầu dương vật, bạn chỉ cần dùng tay cuộn nó xuống vị trí ban đầu. Trong trường hợp bao cao su bị tuột ra, bạn cần phải sử dụng bao cao su mới. Bao cao su được thiết kế để sử dụng một lần và không bao giờ được khuyến khích tái sử dụng.

- Ngay sau khi quan hệ, hãy rút dương vật ra khi nó vẫn đang trong tình trạng cương cứng và cẩn thận để không làm đổ bất kỳ chất bên trong nào bằng cách giữ chặt bao cao su ở phần gốc.

- Khi dương vật của bạn được rút hoàn toàn, hãy tháo bao cao su ra, giữ cả dương vật và bao cao su cách xa cơ thể của đối tác. Luôn vứt bỏ bao cao su một cách hợp vệ sinh và cẩn thận. Quấn bao cao su vào khăn giấy rồi vứt vào thùng rác. Nếu bạn muốn quan hệ tình dục một lần nữa, hãy sử dụng một cái bao cao su mới.

- Nếu bạn bối rối về cách đeo bao cao su đúng được thực hiện như thế nào, bạn có thể tự mình thực hành trước. Đừng e ngại vì sự an toàn và sức khỏe của bạn và người yêu luôn là yếu tố nên được đặt lên hàng đầu.