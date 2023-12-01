Người mẹ khóc đỏ mắt vì cặp sinh đôi không giống nhau, đến khi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng với sự thật

Sau khi sinh con, tình cảm vợ chồng của cô ngày càng khăng khít. Hai người quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn để gia đình có tương lai tốt đẹp.

Báo VTC dẫn nguồn từ Sohu hé lộ câu chuyện như sau: Một người phụ nữ luôn phải nghe những lời dị nghị của hàng xóm về những người con của mình. Cô có hai cậu con trai sinh đôi nhưng vẻ ngoài của chúng không hề giống nhau.

Đầu năm 2020, khi con trai út đi chơi bóng rổ bị ngã và bong gân, phải vào viện điều trị. Nhanh chóng tới phòng bệnh, người phụ nữ 40 tuổi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cậu bé giống hệt con trai cả. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cậu con trai út của cô mới nói đây chính là người bạn cùng lớp.

Khi hai cậu bé lớn lên, mọi người xung quanh bắt đầu nhận xét chúng không giống nhau, đặc biệt là cậu em trai luôn bị nhận xét là không có điểm gì giống bố mẹ. Khi 2 cậu con trai vào trung học. Một lần, con trai út về kể với mẹ rằng có một bạn mới chuyển đến lớp, ngoại hình rất giống anh trai. Nghe thấy vậy, Cô cũng chỉ cho là người giống người, không hề nghĩ nhiều.

Để giải đáp nghi ngờ, cô quyết định làm xét nghiệm ADN cho cả gia đình. Kết quả khiến tất cả sốc nặng khi cậu con trai út không có quan hệ huyết thống với vợ chồng Cô.

Cuối cùng cô phát hiện sự thật. Hóa ra 18 năm trước, một nữ y tá sơ sót, trao nhầm con của người khác cho Cô, do đó mới có chuyện 2 anh em sinh đôi không giống nhau. Cậu bé mà Cô gặp trong bệnh viện chính là một trong hai con trai sinh đôi của cô.

Báo VnExpress từng trích dẫn 1 câu chuyện song sinh khác. Theo đó, một cô gái lạ đã nhầm chàng trai giống y hệt bạn trai mình. Để minh chứng, cô giơ ra hình ảnh người yêu. Chàng trai thấy người chụp chung với cô ta "giống mình như soi gương". Trong khi anh lại có một người em gái sinh đôi, từ nhỏ tới giờ thường bị nói không giống nhau.

Ngay sau chuyến công tác trở về, Chàng trai đã bí mật lấy mẫu tóc của mẹ và em gái đi xét nghiệm. Kết quả đúng như những gì Chàng trai nghi ngờ: Em gái không cùng huyết thống với mẹ. "Không lâu sau, chàng trai tiếp tục mang mẫu tóc của người yêu cô gái kia đến trung tâm chúng tôi làm xét nghiệm, kết quả họ là một cặp song sinh cùng trứng, có bộ gene giống hệt nhau". Trên thực tế, mẹ của chàng trai đã sinh đôi hai người con trai, nhưng nhận về lại là một trai, một gái. "Có hai khả năng, hoặc đây là một ca trao nhầm con ở bệnh viện hoặc một vụ chủ ý tráo đổi con."

Phương pháp xét nghiệm ADN. Ảnh: Internet

Theo Medlatec, xét nghiệm ADN mẹ con là phương pháp được thực hiện để xác định mối quan hệ huyết thống giữa mẹ với con. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được thừa hưởng ADN từ cha và mẹ của mình nên theo quy luật di truyền, so sánh ADN của người con với ADN của người mẹ giả định có thể xác định được mối quan hệ huyết thống giữa hai đối tượng này.

Trong thành phần của tế bào có ty thể mang hệ gen riêng độc lập với gen của tế bào. Mặc dù cả nam giới và nữ giới đều có ADN ty thể nhưng chỉ nữ giới mới truyền được ADN ty thể cho thế hệ kế tiếp. Vì thế, qua các thế hệ, ty thể của người mẹ tồn tại và tự nhân đôi trong tế bào cơ thể con. Đây chính là lý do xét nghiệm ADN mẹ con được dùng cho các trường hợp cần xác định mối quan hệ dòng mẹ.

Kết quả xét nghiệm ADN mẹ con có tỷ lệ chính xác tới 99.9%, phản ánh 1 trong 2 trường hợp:

- Không có quan hệ huyết thống: không xuất hiện cho nhận alen thì người mẹ giả định và người con không phải là mẹ con ruột.

- Có quan hệ huyết thống: nếu xuất hiện cho nhận alen thì người mẹ giả định và người con có quan hệ huyết thống với tỷ lệ chính xác 99.9%.

Đối tượng của xét nghiệm ADN mẹ con gồm người con và người mẹ giả định nhưng các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo nên có thêm mẫu của người cha để thu được kết quả chính xác cao nhất. Mẫu được dùng để làm xét nghiệm ADN mẹ con là mẫu máu. Theo đó, sẽ cần lấy khoảng 2 - 3 giọt máu ở đầu ngón tay thấm vào giấy FTA chuyên dụng để gửi đến phòng xét nghiệm. Trong quá trình lấy mẫu, nhân viên y tế sẽ sử dụng bộ kit chuyên dụng để lấy giọt máu ở đầu ngón tay của người lớn hoặc ở gót chân của trẻ nhỏ.