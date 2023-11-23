6 lý do khiến các cặp đôi sớm muộn cũng chia tay mà ai cũng biết để tránh đặc biệt là phụ nữ

Cố gắng hết sức để duy trì một mối quan hệ khi điều đó không như ý muốn có thể gây tác dụng ngược và khiến bạn đau lòng hơn về sau, đặc biệt nếu bạn đang giấu kín các vấn đề.

South đã nói chuyện với Insider về một số lý do phổ biến nhất khiến các cặp đôi cãi vã và chia tay , ngay cả khi họ thực sự quan tâm đến nhau.

Susan South, giáo sư tâm lý học lâm sàng tại Đại học Purdue, nói với Insider: “Hai người thực sự tốt bụng, đáng yêu có thể có mối quan hệ cùng nhau và điều đó không thể thành công vì họ không phù hợp với những gì họ cần ở nhau”.

Sớm bỏ qua những điểm không tương thích

Trong khi sự cam kết là rất quan trọng cho một mối quan hệ lành mạnh , South cho biết một số cặp đôi có thể sớm bỏ qua những điểm không tương thích để ở bên nhau.

Ban đầu, “họ cảm thấy như thể họ có thể vượt qua mọi khác biệt giữa họ với người này”, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng, cô nói.

Ảnh minh họa: Internet

Cô nói: “Bất kể bạn đang đấu tranh về điều gì khi mới bắt đầu một mối quan hệ, đó có thể là điều bạn sẽ đấu tranh trong khoảng 20 năm sau chỉ vì tính cách của bạn sẽ không thay đổi nhiều như vậy”.

South cho biết nếu một cặp đôi không thể đối mặt với những khác biệt đó và chấp nhận chúng, họ có thể sẽ cãi nhau thường xuyên hơn vì “một khi bạn cảm thấy đã cam kết với ai đó, bạn sẽ muốn làm cho nó thành hiện thực”.

Nhưng một khi hai người cuối cùng cũng phải đối mặt với sự không tương thích nghiêm trọng đó, họ có thể chia tay và ước gì họ đã làm vậy sớm hơn nhiều năm.

Không đồng lòng với những điều lớn lao như tiền bạc hay con cái

Ngoài những khác biệt về tính cách, một số cặp đôi có thể tránh nói về những quan điểm lớn lao, không thể thương lượng như tài chính và gia đình.

South nói rằng: “Việc xử lý tiền bạc, việc bạn có muốn có con hay không và cách nuôi dạy con cái” là một số bất đồng lớn có thể khiến các cặp vợ chồng xa cách. Đó là lý do tại sao cô ấy khuyên bạn nên nói về chúng trước khi đưa ra những cam kết lớn như kết hôn .

Không giúp nhau đạt được mục tiêu

South cho biết, ngoài việc hòa hợp với nhau, điều quan trọng là các cặp đôi phải liên tục giúp đỡ nhau đạt được mục tiêu của mình , cho dù đó là chạy marathon hay tìm một công việc khác.

Cô trích dẫn một nghiên cứu năm 2022 cho thấy những cặp đôi ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ cùng nhau phát triển nhiều hơn. Cô nói: “Các mối quan hệ sẽ không thành công khi đối phương không quan tâm hoặc không muốn giúp bạn đạt được những mục tiêu đó”.

Theo thời gian, nếu các cặp đôi cảm thấy bế tắc hoặc không được hỗ trợ trong việc đạt được những mục tiêu ngoài mối quan hệ, điều đó có thể dẫn đến chia tay.

Họ thay đổi đáng kể theo thời gian và không cùng nhau phát triển

Mặc dù South nói rằng tính cách của mọi người thường không thay đổi quá nhiều theo thời gian, nhưng cô ấy nói rằng có thể có những trường hợp trong đó một hoặc cả hai trở nên “rất khác so với người mà bạn mới quen trong mối quan hệ đó”.

Ví dụ, nếu ai đó đang phải đối mặt với căn bệnh tâm thần không được điều trị , điều đó có thể tạo ra những rạn nứt lớn trong mối quan hệ.

Cô nói: “Đó là những điều sẽ thực sự tác động đáng kể đến cách bạn đối xử với vợ/chồng hoặc người bạn đời lãng mạn của mình”.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu các bạn có thể vừa phát triển vừa học hỏi kinh nghiệm thì các bạn có thể cùng nhau tiến về phía trước. Nhưng nếu một người trưởng thành còn người kia thì không, điều đó có thể dẫn đến sự chia ly.

Tỏ ra khinh thường khi cãi nhau

Trong khi tất cả các cặp đôi đều cãi nhau, cách họ cãi nhau có thể báo trước sự tan vỡ về sau.

South cho biết những cặp đôi có thể “tôn trọng lập trường của nhau hoặc ít nhất có thể tìm thấy chút hài hước trong cuộc tranh cãi" có cơ hội ở bên nhau cao hơn những cặp tỏ ra khinh thường hoặc chỉ trích nhau nhiều.

Không thể cởi mở hoàn toàn với nhau

South cho biết có thể có sự khác biệt giữa các cá nhân về mức độ thoải mái của mọi người khi chia sẻ về bản thân họ. Ví dụ, những người hướng ngoại hơn có thể thoải mái chia sẻ chi tiết về cuộc sống của họ hơn những người hướng nội.

Tuy nhiên, cô ấy nói, cũng có thể có những khác biệt về tốc độ chúng ta muốn mở lòng với một số người nhất định.

Cô nói: “Nếu bạn không muốn chia sẻ nhiều hơn, người này có thể không phải là người phù hợp với bạn”.

Theo thời gian, một hoặc cả hai người có thể nhận ra rằng có những khía cạnh của bản thân mà họ không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với người kia, dẫn đến việc chia tay để tìm người tương thích hơn.