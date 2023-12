Bất ngờ thấy con dâu kêu buồn ngủ sau sinh, mẹ chồng lật chăn lên thì tá hỏa trước sự thật

Rất may, các bác sĩ đã kịp thời cứu cô con dâu khỏi bàn tay "tử thần". (Ảnh: Sohu)

Theo VTC thông tin từ Sohu, sau khi sinh con được 8 ngày, cô con dâu đột nhiên kêu buồn ngủ và cô thường nằm cả ngày trên giường.

Đến ngày thứ 8 sau khi sinh, cô con dâu luôn cảm thấy rất buồn ngủ. Cả ngày cô chỉ nằm trên giường ngủ li bì. Mẹ chồng thấy cô con dâu ngủ quên cả ăn uống thì cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bà vừa lật chăn lên kiểm tra thì thấy ga trải giường dính đầy máu. Bà lập tức gọi con trai đưa cô đến bệnh viện.

Được bác sĩ cấp cứu, cô con dâu đã qua khỏi cơn nguy kịch. Bác sĩ nói cô con dâu bị như vậy là do làm việc quá sức sau khi sinh. Rất may gia đình kịp thời đưa cô tới bệnh viện nếu không sẽ quá muộn.

Ông cũng đặc biệt yêu cầu cô con dâu phải nghỉ ngơi thật tốt sau khi sinh. Người phụ nữ nghe xong vô cùng sợ hãi, cô tự nhủ suýt nữa mình đã làm hại bản thân chỉ vì không chịu ở cữ sau sinh.

Mẹ sau sinh nên chú ý sức khỏe. Ảnh: Internet

Theo các bác sĩ chuyên khoa phụ sản, ở cữ sau sinh là một trong những mốc rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến việc phục hồi sức khỏe cho người mẹ.

BS Thu Vân tư vấn trên Báo Sức khỏe va Đời sống, dưới đây là những điều quan trọng các bà mẹ mới sinh phải ưu tiên thực hiện ngay sau khi sinh.

1. Ăn đủ

Sau khi sinh con, bạn cần ăn uống đầy đủ dưỡng chất vì thiếu dinh dưỡng sẽ làm tiêu hao năng lượng bạn cần duy trì để nuôi con.

2. Bổ sung vitamin như trước khi sinh con

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng sau khi sinh con họ không cần bổ sung vitamin như trước lúc sinh. Nhưng nếu bạn đang cho con bú, cơ thể cần nhiều vitamin và khoáng chất hơn thời kỳ mang thai. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc bổ sung vitamin D và dầu cá omega-3 để trẻ có đủ dinh dưỡng cần thiết.

3. Hạn chế các cuộc thăm hỏi trong thời gian đầu

Gia đình và bạn bè bạn sẽ rất mong được nhìn thấy em bé nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải cho phép họ. Sinh đẻ là một quá trình khó khăn với cơ thể bạn.

4. Ngủ nhiều hơn

Giấc ngủ rất quan trọng cho quá trình phục hồi. Nhưng điều này lại thật khó cho những bà mẹ mới sinh. Cách tốt nhất là ngủ khi trẻ ngủ, thậm chí chỉ là những giấc ngủ ngắn và dạy trẻ phân biệt ngày đêm càng sớm càng tốt để bạn có thể dần có một giấc ngủ đêm ngon giấc.

5. Hãy kiên nhẫn khi cho con bú

Trong những ngày đầu, việc cho con bú sẽ thật khó khăn do người mẹ còn chưa quen. Người mẹ có thể bị nứt núm vú và kem bôi không có tác dụng và bị đau do co tử cung. Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng tới việc cho con bú nhưng hãy thật kiên nhẫn.

6. Tập kegel

7. Bôi thuốc giảm đau âm đạo nếu cần

8. Yêu cầu giúp đỡ