Cặp vợ chồng trẻ khát khao có con nào ngờ vô sinh, vài tháng sau đi khám mới tá hỏa vì kết quả và điều vội vàng

Theo định nghĩa của tổ chức Y tế thế giới, vô sinh là tình trạng không thể thụ thai sau một năm quan hệ tình dục thường xuyên, không có biện pháp bảo vệ, thời gian này rút lại còn 6 tháng đối với trường hợp người phụ nữ trên 35 tuổi.

Ngày nay các phương pháp điều trị vô sinh có những bước tiến mang tính đột phá, vô sinh nam, vô sinh nữ được điều trị toàn diện và song hành cùng với nhau. Vì vậy sau một thời gian mong con hai vợ chồng nên đến thăm khám sớm với bác sĩ. Vô sinh hoàn toàn có thể điều trị được nếu xác định được nguyên nhân sớm.

Theo chia sẻ trên báo Tri thức và cuộc sống, Anh Nguyễn Vương (21 tuổi, ở Cần Thơ) yên bề gia thất với mối tình 6 năm với cô bạn cùng lớp tên Thương.

Tuy nhiên, sau hơn một năm đám cưới, vợ chồng anh vẫn không thấy tin vui, dù chuyện chăn gối hoàn toàn bình thường. anh Vương rất sốc khi được chẩn đoán vô sinh do không có tinh trùng, teo tinh hoàn cả hai bên, kích thước chỉ bằng hạt lạc (thể tích khoảng 2-3ml), nội tiết tăng cao.

Còn chị Thương có buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều. Sau nhiều lần đắn đo, một phần sợ bố mẹ hai bên buồn và ngại mất sĩ diện đàn ông, anh Vương cùng vợ âm thầm nhờ người bạn thân hiến tinh trùng vào ngân hàng lưu trữ của bệnh viện và thành công.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh của đôi vợ chồng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chị Thương đọc được thông tin nhiều cặp vợ chồng có con tự nhiên sau nhiều năm điều trị vô sinh, vì vậy đã cùng chồng đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản tại một bệnh viện ở TP.HCM khám lại. Kết quả chẩn đoán anh Vương bị vô tinh không tắc nghẽn. Bác sĩ cho biết, sau phẫu thuật, anh Vương tìm thấy 30 tinh trùng khỏe mạnh, tương đương với hai chu kỳ thụ tinh ống nghiệm. Cả hai đã vô cùng buồn bã vì quá vội vàng, không dành thời gian tìm hiểu thêm.

Điều trị vô sinh ở nam giới

Theo Vinmec, thông thường không thể xác định được nguyên nhân chính xác gây vô sinh nam. Cho nên bác sĩ có thể đề nghị các phương pháp điều trị hoặc thủ thuật để có thể giúp quá trình thụ thai được thực hiện. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng sẽ tiến hành kiểm tra người nữ giới. Điều này có thể giúp xác định xem người vợ có cần được yêu cầu phương pháp điều trị cụ thể nào không hoặc sẽ phải sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nào là hợp lý.

Vô sinh ở nam có chữa được không sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân cụ thể của từng đối tượng. Với những người mắc bệnh về sinh lý hay các bệnh lý thông thường có cơ hội chữa khỏi rất cao và chi phí cũng không quá tốn kém.

Điều trị vô sinh giúp có con. Ảnh: Internet

Phương pháp điều trị vô sinh ở nam bao gồm:

Phẫu thuật: Có những trường hợp cần phẫu thuật khối tĩnh mạch trong dây sinh tinh hoặc sửa chữa ống dẫn tinh bị tắc nghẽn giúp lưu thông trở lại. Trong trường hợp không có tinh trùng trong quá trình xuất tinh thì tinh trùng thường được lấy trực tiếp từ tinh hoàn hoặc mào tinh hoàn bằng cách sử dụng các kỹ thuật lấy tinh trùng.

Điều trị nhiễm trùng: Đây là phương pháp điều trị bằng kháng sinh có thể chữa khỏi hẳn các bệnh nhiễm trùng đường sinh sản, nhưng không phải lúc nào cũng có thể phục hồi khả năng sinh sản.

Phương pháp điều trị liên quan đến các vấn đề về quan hệ tình dục: Phương pháp này sử dụng với những trường hợp bị rối loạn cương dương hoặc xuất tinh sớm có thể dùng thuốc hoặc tư vấn của bác sĩ để cải thiện khả năng sinh sản.

Điều trị bằng hormone và thuốc: Bác sĩ có thể đề nghị thay thế hormone hoặc thuốc trong trường hợp vô sinh nam là do mức độ cao hay thấp của hormone; hoặc các vấn đề liên quan đến cách cơ thể đáp ứng các hormone đó.

Hỗ trợ sinh sản (ART). Phương pháp này bao gồm lấy tinh trùng thông qua xuất tinh bình thường hoặc từ các các cá nhân hiến tặng. Điều này sẽ tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và mong muốn của đối tượng. Sau đó, tinh trùng được đưa vào đường sinh dục nữ hoặc được sử dụng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.