9 điều "kinh hoàng" có thể xảy ra khi ngừng làm 'chuyện ấy'

Phụ nữ yêu 28/12/2023 11:09

Việc thiếu 'chuyện ấy' có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo nhiều cách.

Mọi người đều biết rằng quan hệ tình dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ việc tăng cường khả năng miễn dịch cho đến giảm mức độ căng thẳng. Các nghiên cứu thậm chí còn tìm cách đưa ra con số về mức độ quan hệ tình dục mà mỗi người nên thực hiện hàng tuần hoặc hàng tháng. Vì vậy, có lý do rằng việc không quan hệ tình dục cũng có thể có một vài ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Từ lịch trình bận rộn, căng thẳng, ham muốn tình dục thấp hoặc thiếu hứng thú, có một số lý do khiến một số người trong chúng ta không quan hệ tình dục trong một thời gian dài. Nhưng theo thời gian, cơ thể phản ứng với sự thiếu vắng "thân mật" theo những cách đáng ngạc nhiên và đôi khi kinh hoàng.

Dưới đây là 9 điều có thể xảy ra với cơ thể bạn khi bị hạn hán tình dục, cả về ngắn hạn và dài hạn.

1. Đau nhức

Tiến sĩ Susanna Unsworth, chuyên gia phụ khoa tại Intima, trước đây đã nói với Sun Health: “Quan hệ tình dục trong thời kỳ kinh nguyệt đã được chứng minh là giúp giảm các triệu chứng đau đớn có thể xảy ra trong kỳ kinh nguyệt, từ đau bụng kinh đến đau nửa đầu. Điều này là do tình dục và cực khoái có thể làm tăng sản xuất các chất hóa học mang lại 'cảm giác hạnh phúc', làm giảm tín hiệu đau và hoạt động như một hình thức giảm đau."

Điều này cũng được cho biết bởi nhà tình dục học Rebecca Alvarez Story, cho biết với Well+Good rằng tình dục có thể chữa lành những cơn đau nhức do đau cơ và đau đầu.

Vì vậy, việc từ bỏ cuộc vui có thể đồng nghĩa với việc cơn đau nhức của bạn sẽ kéo dài lâu hơn một chút.

2. Lo lắng

Quan hệ tình dục có thể giải phóng một lượng endorphin, được gọi là "hormone hạnh phúc", bao gồm oxytocin và dopamine. Những hormone này có thể làm giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Đó là lý do tại sao chuyên gia sinh sản Lucky Sekhon đã nói với Well+Good rằng “những đợt khô hạn kéo dài có thể khiến nhiều người trầm cảm, lo lắng và căng thẳng gia tăng". 

Một khoảng thời gian chất lượng khi quan hệ tình dục cũng có thể khiến bạn cảm thấy gần gũi và gắn kết hơn với bạn đời của mình, do đó, việc thiếu quan hệ tình dục cũng có thể khiến bạn cảm thấy không chắc chắn hoặc lo lắng hơn về tình trạng mối quan hệ của mình.

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Ảnh minh họa: Internet

3. Giấc ngủ kém chất lượng

Có lý do khiến một số người ngất xỉu sau khi quan hệ tình dục. Nhà tình dục học Rebecca Alvarez Story cho biết cơ thể tiết ra một loại hormone sau khi trải qua khoái cảm mãnh liệt khi quan hệ tình dục. 

Hormone vasopressin và oxytocin, giúp giảm căng thẳng trong cơ thể và giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hormone norepinephrine và serotonin giúp cso được giấc ngủ sâu.

Kết quả là, việc thiếu quan hệ tình dục có thể khiến bạn có giấc ngủ kém chất lượng hơn.

4. Giảm ham muốn tình dục

Bạn có bao giờ nhận thấy rằng bạn muốn tình dục nhiều hơn khi bạn thường xuyên quan hệ tình dục không?

Có một nghiên cứu ủng hộ điều này, với một nghiên cứu nhỏ năm 2014 được công bố trên tạp chí tình dục con người Cannada "Canadian Journal of Human Sexuality" cho thấy những người quan hệ tình dục có nhiều khả năng mong muốn hơn vào ngày hôm sau. 

Nhà tình dục học Carol Queen nói với Well+Good rằng điều ngược lại có thể xảy ra trong thời kỳ khô hạn, khi cơ thể gần như thoát khỏi thói quen cần quan hệ tình dục hoặc phản ứng với các kích thích.

5. Tăng cân

Giống như bất kỳ hoạt động thể chất nào, tình dục cũng đốt cháy một lượng calo.

WebMD cho biết cơ thể khi quan hệ tình dục có thể đốt cháy khoảng 5 calo mỗi phút trong một buổi tập thông thường, nhiều như khi bạn đi bộ nhanh. Mặc dù điều này có vẻ không nhiều nhưng sẽ bắt đầu tăng lên trong thời gian dài.

Vì vậy, điều này có thể có nghĩa là bạn tăng vài cân trong thời gian khô hạn - đặc biệt xảy ra nếu bạn không bổ sung việc thiếu hoạt động tình dục bằng những hoạt động thể chất khác.

6. Khô và chảy nước mắt

Bác sĩ sản khoa Ali Novitsky, người sáng lập Exercising Intimacy, nói với The Telegraph rằng sau khi  mãn kinh, âm đạo của phụ nữ có thể trở nên chật hơn và các mô âm đạo mỏng hơn nếu  không quan hệ tình dục thường xuyên. Điều này có thể khiến vùng kín dễ bị tổn thương, rách hoặc chảy máu ở vùng khi quan hệ tình dục.

7. Rối loạn cương dương

Theo WebMD, những người đàn ông quan hệ tình dục ít hơn một lần một tuần có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương (ED) cao gấp đôi so với những người quan hệ hàng tuần.

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Ảnh minh họa: Internet

8. Mất cảm giác âm vật

Âm vật có thể cực kỳ nhạy cảm và phản ứng nhanh, nhưng thời gian kiêng khem kéo dài có thể khiến nó tạm thời co lại và mất cảm giác. Dấu hiệu này được gọi là teo âm vật và thường xảy ra do thiếu máu đến và kích thích âm vật. May mắn thay, điều này không phải là vĩnh viễn.

Tara Suwinyattichaiporn, chuyên gia về tình dục và các mối quan hệ, nói với Well+Good: “Khi bạn quan hệ tình dục thường xuyên hơn, âm đạo sẽ có độ đàn hồi, cơ thể quen với việc được chạm vào và âm vật lấy lại cảm giác”.

9. Huyết áp cao

Tình dục có thể có lợi cho hệ thống tim mạch, ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch như bệnh huyết áp. 

Theo Blood Pressure UK, đây có thể là một vòng luẩn quẩn, vì nam giới bị huyết áp cao đôi khi gặp khó khăn trong việc đạt được hoặc duy trì sự cương cứng khi quan hệ tình dục.

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