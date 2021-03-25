Thần thoại Sisyphus: Lời cảnh tỉnh dành cho những ai đang sống trong hối hận

Khi Sisyphus qua đời, Zeus và những vị thần trên đỉnh Olympics đã trừng phạt anh ta bằng cách ra lệnh anh ta phải đẩy một tảng đá khổng lồ lên núi, và khi lên tới đỉnh, anh ta phải nhìn hòn đá lăn trở lại chân núi, cứ thế hành động này phải lặp đi lặp lại mãi mãi.

Theo thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là con trai của Vua Aoolus, người sáng lập và là vị vua đầu tiên của Ephyra (thành phố vinh quan của Corinth). Trong một lần cầu xin Diêm Vương cho phép mình quay trở lại dương thế để sửa trị bản tính của vợ mình, vì quá đam mê vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của trần gian, Sisyphus bất chấp lời hiệu triệu của thần Hades, phản kháng bằng cách trói vị thần này lại để tự do hưởng thụ thế gian.

Trước đó, có rất nhiều triết gia và nhà tư tưởng cũng đã thử trả lời câu hỏi này bằng nhiều cách khác nhau.

Albert Camus, triết gia hiện sinh- người nổi tiếng với tuyên bối: “Cuộc đời về căn bản là vô nghĩa” đã triết lý hoá bản án của Sisyphus thông qua cuốn sách cùng tên The Myth of Sisyphus. Qua đó, Camus nhấn mạnh bi kịch của loài người không gì khác hơn là đấu tranh cho một cuộc sống hoàn toàn không có ý nghĩa. Cuộc sống của con người là một vòng lặp Sinh - Lão - Bệnh - Tử, thể theo quy luật của vũ trụ Thành - Trụ - Hoại - Diệt. Nhận thức được điều đó, qua tác phẩm hiện sinh của mình, Camus đã dấy lên một câu hỏi tối thượng dành cho bất kỳ ai tồn tại trên trái đất này với tư cách là một con người rằng: “Chúng ta sống để làm gì?”

Lấy cảm hứng từ tưởng của Albert Camus cũng như giai thoại dựa trên thần thoại Hy Lạp, Sisyphus: The Myth, một bộ phim khoa học viễn tưởng đậm tính hiện sinh, nhân văn và sâu sắc của nhà đài JTBC, hiện tại là câu trả lời mà bất kỳ mọt phim Hàn nào cũng đang tò mò, ngóng chờ.

Ảnh bìa phim Thần thoại Sisyphus - Ảnh: Internet

Thực tại là ranh giới giữa hiện tại và tương lai

Mở đầu phim, nữ chính Kang Seo Hae của thì tương lai năm 2035 chọn cách quay về hiện tại năm 2020 bằng con tàu tải lên-phương tiện dịch chuyển thời gian với mục đích sữa chữa sai lầm và giải cứu thế giới khỏi cảnh hoang tàn ở thực tại.

Lúc này, trên thế giới đã xuất hiện những sinh vật bí ẩn trà trộn vào loài người, đe doạ đến sự an nguy của nhân loại.

Han Tae Sul là một kỹ sư vật lý thiên tài, đồng thời là nhà sáng lập công ty Lượng tử và Thời gian, được biết đến như một công ty đẳng cấp thế giới và được gọi là: “Điều kỳ diệu cuả ngành Kỹ thuật Hàn Quốc”. Anh là người đã lên ý tưởng và chế tạo con tàu tải lên - một loại thiết bị du hành thời gian bằng cách sao chép dữ liệu nguyên tử từ cơ thể con người (gần giống như thao tác copy-paste tập tin trên máy tính)

Cho Seung Woo trong vai kỹ sư thiên tài Han Tae Sul - Ảnh: Internet

Chính sản phẩm sáng tạo đột phá này của anh là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh hạt nhân khiến thế giới gần như tuyệt diệt. Nhưng anh không hề biết điều đó cho đến khi gặp được Kang Seo Hae, nữ chiến binh tài ba, thành thạo mọi kỹ năng từ bắn tỉa, đặt bom cho tới chiến đấu tay đôi để sinh tồn.

Park Shin Hye thể hiện thần thái cực ngầu trong vai Kang Seo Hae - Ảnh: Internet

Thực tại mà cô đang sống quá khắc nghiệt. Để thay đổi và cứu lấy thế giới khỏi đống đổ nát tan hoang từ chiến tranh, cô đã quyết định sử dụng dịch vụ từ con tàu tải lên để trở về thời điểm anh chàng kỹ sư thiên tài Han Tae Sul chưa đưa con tàu tải lên đi vào hoạt động.

Từ đây cuộc sống của Kang Seo Hae và cả Han Tae Sul bắt đầu thay đổi.

Sự kết hợp giữa yếu tố điều tra và tưởng tượng phi thường đã giúp cho bộ phim có chủ đề tuy không hề mới về du hành thời gian trở nên lạ lẫm

Điểm đáng chú ý của phim, tuy là đề tài du hành thời gian không còn xa lạ gì với các mọt phim, tuy nhiên ở thần thoại Sisyphus, nhân vật chính của chúng ta sẽ đi từ tương lai về hiện tại.

Trong phim có thể nói hiện tại của nam chính là quá khứ của nữ chính - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự phức tạp về thời gian, đội ngũ thực hiện Sisyphus còn ưa thích tặng cho khán giả một vài cú lừa tâm lý, mà chắc chắn, sau khi xem bạn phải cười khẩy kiểu: “Biên kịch khá lắm. Coi như tôi đoán sai vậy”. Nghĩa là bạn không thể chắc chắn về diễn biến tiếp theo của phim chỉ bằng cách dò đoán.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể vừa xem vừa suy đoán những cảnh huống có thể xảy ra giữa các nhân vật bằng cách quan sát tâm lý của họ. Vì như đã nói, động cơ duy nhất khiến các nhân vật chọn cách du hành thời gian là để sữa chữa sai lầm, tức chọn lại thứ đã chọn sai. Cụ thể với nhân vật Han Tae Sul, rốt cuộc danh vọng và tiền tài có thực sự khiến anh hạnh phúc hay không khi cũng vì nó mà người thân duy nhất của anh- người yêu thương anh hết mực không còn tồn tại nữa? Sự hối tiếc chính là động lực thúc đẩy Han Tae Sul dấn thân vào cuộc hành trình hiểm nguy để tìm ra lý do thật sự đằng sau cái chết của anh trai mình và những ảo giác mà anh đang có khi liên tục thấy hình ảnh người anh trai đã chết xuất hiện.

Nam chính Han Tae Sul có những màn thể hiện khả năng thiên tài khiến khán giả phải thán phục - Ảnh: Internet

Kết thúc nào dành cho các nhân vật trong phim?

Mặc dù đi qua hơn nữa chặng đường, nhưng cái kết dành cho những kẻ đang sống trong ân hận vẫn chưa được rõ nét. Liệu Kang Seo Hae và Han Tae Sul có thay đổi được hiện tại để cứu được thế giới ở tương lai hay không? Hay tay phản diện, trùm cuối Sigma sẽ ra sao nếu mưu đồ của ông ta thất bại? Câu trả lời sẽ có ở trong những tập phim tiếp theo. Được biết, Sisyphus: The Myth là dự án đặc biệt kỷ niệm 10 năm của đài JTBC, tiếp nối sau loạt phim Run On được phát sóng cùng lúc trên Netflix. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi bộ phim đình đám này trên Netflix vào mỗi tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17/2/2021.