'Chị Chị Em Em' thắng lớn tại Liên hoan phim Châu Á Osaka 2021

Phim hay mỗi ngày 22/03/2021 18:09

Hôm nay (22/3), cả hai nữ nghệ sĩ Chi Pu và Thanh Hằng đã đồng loạt đăng tải thông tin chia sẻ việc bộ phim "Chị Chị Em Em" do hai diễn viên đóng chính đã thắng giải tại Liên hoan phim Châu Á 2021.

Mới đây trên fanpage cá nhân của diễn viên Chi Pu Thanh Hằng bất ngờ đồng loạt tải poster của bộ phim "Chị Chị Em Em" do cả hai đóng chính và thông báo tin vui về bộ phim. 

Phim Chi Chi Em Em 1

Bài đăng tải của Chi Pu trên mạng xã hội - Ảnh: FB 

Phim Chi Chi Em Em 2
Thanh Hằng cũng thông báo tin vui cho người hâm mộ về bộ phim - Ảnh: FB

Được biết bộ phim đã đoạt giải thưởng danh giá “ABC TV Awards” tại Liên hoan phim châu Á Osaka (Osaka Asian Film Festival) năm 2021. Ngoài ra, thông tin từ các nữ diên viên chính cho biết, bộ phim sẽ được phát sóng rộng rãi trên toàn nước Nhật trên kênh ABC TV trong thời gian tới.

“Chị Chị Em Em” là một bộ phim tâm lý, giật gân khai thác câu chuyện yêu, hận, tình thù bí ẩn và lôi cuốn xoay quanh hai người phụ nữ xinh đẹp mang tên Thiên Kim (Thanh Hằng) và Bảo Nhi (Chi Pu).  Bảo Nhi là cô gái nghèo mang trong mình giọt máu của gã tình nhân máu lạnh. Cô còn bị hành hạ, cưỡng bức dã mang bởi ông chủ nhà trọ háo sắc. Bảo Nhi được Thiên Kim đem về nhà, cho cô ở chung nhà với vợ chồng cô và chăm sóc cô như đứa em gái, từ đó chuyện ngang trái bắt đầu... Khi bộ phim ra mắt tại Việt Nam thì cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả và mang về doanh thu đến 71 tỷ. 

Phim Chi Chi Em Em 3
Hình ảnh hai diễn viên chính trong phim - Ảnh: Internet

Rất nhiều người hâm mộ và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến hai diễn viên trên. Đồng thời cũng không ngừng khen ngợi Kathy Uyên, nữ đạo diễn trẻ nhưng đầy tài năng của bộ phim. 

Sau khi trở thành phu nhân Phan Thành, Primmy Trương hết trổ tài nấu nướng đến khoe nhà 'view tiền tỷ' gây choáng ngợp 

Sau khi trở thành phu nhân Phan Thành, Primmy Trương hết trổ tài nấu nướng đến khoe nhà 'view tiền tỷ' gây choáng ngợp 

Cuộc sống của Primmy Trương lại khiến dân tình chú ý hơn sau khi trở thành bà xã Phan Thành. Ai cũng tò mò muốn biết công cuộc làm dâu nhà thiếu gia Phan Thành của người đẹp này thế nào. 

Xem thêm
Từ khóa:   Phim đoạt giải Chi Pu Thanh Hằng

TIN MỚI NHẤT

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ