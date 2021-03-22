'Chị Chị Em Em' thắng lớn tại Liên hoan phim Châu Á Osaka 2021

Hôm nay (22/3), cả hai nữ nghệ sĩ Chi Pu và Thanh Hằng đã đồng loạt đăng tải thông tin chia sẻ việc bộ phim "Chị Chị Em Em" do hai diễn viên đóng chính đã thắng giải tại Liên hoan phim Châu Á 2021.

Mới đây trên fanpage cá nhân của diễn viên Chi Pu và Thanh Hằng bất ngờ đồng loạt tải poster của bộ phim "Chị Chị Em Em" do cả hai đóng chính và thông báo tin vui về bộ phim.

Bài đăng tải của Chi Pu trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Thanh Hằng cũng thông báo tin vui cho người hâm mộ về bộ phim - Ảnh: FB

Được biết bộ phim đã đoạt giải thưởng danh giá “ABC TV Awards” tại Liên hoan phim châu Á Osaka (Osaka Asian Film Festival) năm 2021. Ngoài ra, thông tin từ các nữ diên viên chính cho biết, bộ phim sẽ được phát sóng rộng rãi trên toàn nước Nhật trên kênh ABC TV trong thời gian tới.

“Chị Chị Em Em” là một bộ phim tâm lý, giật gân khai thác câu chuyện yêu, hận, tình thù bí ẩn và lôi cuốn xoay quanh hai người phụ nữ xinh đẹp mang tên Thiên Kim (Thanh Hằng) và Bảo Nhi (Chi Pu). Bảo Nhi là cô gái nghèo mang trong mình giọt máu của gã tình nhân máu lạnh. Cô còn bị hành hạ, cưỡng bức dã mang bởi ông chủ nhà trọ háo sắc. Bảo Nhi được Thiên Kim đem về nhà, cho cô ở chung nhà với vợ chồng cô và chăm sóc cô như đứa em gái, từ đó chuyện ngang trái bắt đầu... Khi bộ phim ra mắt tại Việt Nam thì cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả và mang về doanh thu đến 71 tỷ.

Hình ảnh hai diễn viên chính trong phim - Ảnh: Internet

Rất nhiều người hâm mộ và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến hai diễn viên trên. Đồng thời cũng không ngừng khen ngợi Kathy Uyên, nữ đạo diễn trẻ nhưng đầy tài năng của bộ phim.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-chi-em-em-thang-lon-tai-lien-hoan-phim-chau-a-osaka-2021-399508.html