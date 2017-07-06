Mê mẩn với dàn mỹ nam của Sở Kiều Truyện

Phim hay mỗi ngày 06/07/2017 16:28

Không những nội dung hấp dẫn, dàn nam diễn viên trong Sở Kiều Truyện cũng khiến khán giả "điên đảo" với vẻ đẹp trai và chiều cao lý tưởng.

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ thu hút nhất hiện nay chính là Sở Kiều Truyện. Ngoài nữ diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh, dàn nam diễn viên của bộ phim này cũng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi vẻ đẹp trai và chiều cao trên 1.8 mét.

Ngưu Tuấn Phong

Mê mẩn với dàn mỹ nam của <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen.topic'>Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện</a>
Ngưu Tuấn Phong là nam diễn viên điển trai sở hữu chiều cao 1.8 mét

Nam diễn viên trẻ Ngưu Tuấn Phong sở hữu nét đẹp thư sinh cùng chiều cao lý tưởng 1.8 mét. Trong Sở Kiều Truyện, chàng trai sinh năm 92 này vào vai thái tử Nguyên Tung, một người luôn yêu mến và bảo vệ Sở Kiều. Với nét đẹp thanh tú, phù hợp với nhiều vai diễn cổ trang, Ngưu Tuấn Phong bén duyên nghệ thuật từ khi mới 10 tuổi. Anh từng được đánh giá cao khi tham bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Sở Kiều Truyện chính là bàn đạp vô cùng vững chắc giúp nam diễn viên điển trai này có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật.

Đậu Kiêu

Mê mẩn với dàn mỹ nam của Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện
Được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện từ 10 năm trước...

Mê mẩn với dàn mỹ nam của Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện
... nhưng phải đến nhân vật Yên Tuân, Đậu Kiêu mới thực sự nổi tiếng

Thái tử Yên Tuân do Đậu Kiêu hóa thân là một nhân vật có vẻ ngoài anh tuấn. Khi còn chưa vướng bận mối huyết thù gia tộc, Yên Tuân là một chàng trai tài năng, nhiệt huyết, vô ưu vô lo. Nhưng kể từ khi gia tộc bị thảm sát, Yên Tuân bỗng trở thành một con người đầy âm mưu và thù hận.

Với chiều cao 1.82 mét cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời, 10 năm trước Đậu Kiêu từng được đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu ưu ái dành cho vai diễn điện ảnh đầu tiên. Nhưng cho dù bệ phóng ấy có lớn thế nào Đậu Kiêu vẫn chưa thể nối tiếng. Phải đến khi Sở Kiều Truyện công chiếu, khán giả mới thực sự quan tâm đến tên tuổi của Đậu Kiêu.

Vương Ngạn Lâm

Mê mẩn với dàn mỹ nam của Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện
Vũ Văn Hoài do Vương Ngạn Lâm thể hiện là một người đa mưu túc trí. Anh sở hữu chiều cao 1.84 mét

Nhân vật phản diện bị ghét nhất của Sở Kiều Truyện chính là Vũ Văn Hoài do nam diễn viên Vương Ngạn Lâm thể hiện. Kể từ ngày phim lên sóng nam diễn viên cao 1.84 mét này cũng được người hâm mộ dần dần biết đến. Hóa thân thành công với nhân vật phản diện Vũ Văn Hoài khiến Vương Ngạn Lâm gặp nhiều rắc rối ngoài đời nhưng cũng nhờ vậy mà anh càng ngày càng nổi tiếng.

Kim Hãn

Mê mẩn với dàn mỹ nam của Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện
Kim Hãn cũng sở hữu chiều cao "khủng" 1.84 mét

Nam diễn viên Kim Hãn sinh năm 1993. Anh sở hữu chiều cao 1.84 mét và từng tham gia bộ phim nổi tiếng Cẩm Tú Vị Ương. Trong Sở Kiều Truyện, Kim Hãn vào vai Triệu Tây Phong cũng là nhân vật phản diện. Mặc dù anh chỉ xuất hiện một nửa phim nhưng nhờ thành công của Sở Kiều Truyện nên cái tên Kim Hãn cũng được khán giả nhớ đến.

Đặng Luân

Mê mẩn với dàn mỹ nam của Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện
Chiều cao lý tưởng và khuôn mặt sáng, Đặng Luân chắc chắn sẽ trở thành một trong những diễn viên thành công của màn ảnh Hoa ngữ

Đặng Luân là nam diễn viên Hoa ngữ rất được yêu thích hiện nay, sở hữu chiều cao 1.85 mét. Với thành công của nhân vật Tạ Đồng trong Hoan Lạc Tụng, Đặng Luân được truyền thông Hoa ngữ đánh giá là nam diễn viên có triển vọng. Mặc dù trong Sở Kiều Truyện nhân vật Tiêu Sách do Đặng Siêu đảm nhận không xuất hiện nhiều nhưng với những gì anh thể hiện trong suốt thời gian qua, khán giả rất háo hức với nhân vật của Đặng Luân.

Lâm Canh Tân

Mê mẩn với dàn mỹ nam của Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện
Lâm Canh Tân sở hữu chiều cao 1.86 mét

Mê mẩn với dàn mỹ nam của Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện
Anh vào vai Vũ Văn Nguyệt - một chàng trai 'trong ấm ngoài lạnh'

Với chiều cao 1.86 mét, nam diễn viên Lâm Canh Tân vào vai nam chính Vũ Văn Nguyệt. Với tài năng và danh tiếng của mình, Lâm Canh Tân hóa thân trọn vẹn vai diễn 'trong ấm ngoài lạnh' của “Lãnh công tử” – Vũ Văn Nguyệt.

Nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên sáng, Sở Kiều Truyện đang là bộ phim Hoa ngữ làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim.

Những 'hạt sạn' ngớ ngẩn trong bom tấn Sở Kiều Truyện

Những 'hạt sạn' ngớ ngẩn trong bom tấn Sở Kiều Truyện

Sở Kiều Truyện đang là bộ phim Hoa ngữ hot nhất trên mọi diễn đàn. Tuy nhiên, dù được đầu tư khá kỹ lưỡng nhưng vẫn còn khá nhiều “sạn” trong tác phẩm bom tấn này.

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