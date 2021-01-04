Vệ sinh rốn sau khi rụng đúng cách cho bé

Vệ sinh rốn cho trẻ sơ sinh sau khi rụng tưởng chừng như rất dễ, nhưng thực ra không phải vậy. Bởi với từng cơ địa của mỗi trẻ sẽ có cách chăm sóc, vệ sinh khác nhau. Hơn nữa, khi rốn bé khô và rụng đi không đồng nghĩa với việc rốn đã lành. Do đó, bạn phải vệ sinh hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng.

Ngay sau khi chào đời, dây rốn của trẻ sẽ được bác sĩ cắt đi, để lại phần gốc dài khoảng từ 2-3 cm. Quá trình rụng rốn lâu hay chậm sẽ tùy thuộc vào cơ địa, sức khỏe cũng như việc vệ sinh. Thông thường khi trẻ được 7-21 ngày tuổi thì gốc rốn này sẽ rụng đi một cách tự nhiên. Tuy nhiên, rốn lại là nơi rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, thậm chí để lại hậu quả nghiêm trọng. Do đó, các bà mẹ hãy lắng nghe kỹ lời dặn dò của bác sĩ để vệ sinh rốn sau khi rụng cho trẻ đúng cách.

Mẹ cần tắm rửa cho bé sạch sẽ, sau đó dùng khăn bông mềm lau khô. Nhẹ nhàng lau vùng gốc rốn để loại bỏ các chất bẩn. Tuyệt đối không sử dụng thêm bất kỳ một loại xà phòng hoặc cồn rửa nào khác, bởi vì da của em bé rất nhạy cảm, có thể bị kích ứng.

Theo đó, trước và sau khi vệ sinh rốn cho bé các mẹ cần phải rửa tay sạch sẽ bằng xà bông. Tiếp theo dùng nước sát khuẩn để khử trùng rồi mới bắt tay vào công đoạn vệ sinh cho trẻ.

Sau 7-21 ngày rốn của trẻ sẽ rụng một cách tự nhiên

Bên cạnh đó dùng kèm theo dùng bông gạc y tế đã được tiệt trùng, nhẹ nhàng thấm vào vùng rốn cho trẻ. Không nhất thiết phải tắm cho bé hàng ngày, nhưng lúc nào mẹ cũng phải mặc quần áo sạch, giữ cho cuống rốn khô sạch cho bé. Hiện nay, trên thị trường có bán gạc quấn rốn cho bé đã được tiệt trùng, mỗi ngày mẹ hãy thay một cái.

Tuy nhiên, các mẹ không nên cuốn băng gạc kỹ quá, bởi rốn cũng cần có không khí để khô thoáng. Sau khi tắm rửa xong, cuốn băng gạc xong thì thay tã và mặc quần áo cho bé. Mẹ nên gấp mép của tã xuống dưới bụng để rốn được thông thoáng, không để nước tiểu dính vào rốn. Chọn cho bé những bộ quần áo rộng rãi, thoáng mát. Tránh mặc quần áo chật, bó sát vì chúng sẽ khiến bé khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến rốn.

Trong trường hợp trẻ sơ sinh bị ướt rốn không những vệ sinh mà mẹ còn phải chăm sóc để tránh cho bé không bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử. Đầu tiên, mẹ hãy tháo bỏ băng rốn cũ nhẹ nhàng tránh cọ xát mạnh khiến rốn bé bị tổn thương. Tiếp theo, dùng cồn 90 độ thấm bông y tế rồi nhẹ nhàng thấm dần xung quanh phần rốn của bé để sát trùng. Thấm từ đầu cuống rốn rồi mới lan ra phần xung quanh. Sau đó, lấy một miếng gạc đặt vào chân cuống rốn và kéo phủ dần lên đầu rốn. Cuối cùng dùng băng sạch quấn quanh rốn bé và quấn dần ngang bụng.

Trẻ sơ sinh rụng rốn khi nào cần gặp bác sĩ?

Chăm sóc và vệ sinh vùng rốn cho bé luôn sạch sẽ khô thoáng sẽ giúp rốn nhanh lành và không bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc, mẹ thấy trẻ có những biểu hiện lạ sau đây thì cần đưa trẻ đến bệnh viện sớm để được bác sĩ thăm khám và điều trị.

Rốn của trẻ xuất hiện mẩn đỏ, có mủ, có mùi hôi

Khi bố mẹ vệ sinh cho trẻ mà gặp trường hợp rốn của trẻ xuất hiện mẩn đỏ, có mủ, có mùi hôi thì đây là những dấu hiệu cho thấy trẻ bị nhiễm trùng rốn. Trẻ sẽ khóc thét lên mỗi khi chạm phải và rốn luôn trong tình trạng bị ẩm ướt đặc biệt là có mùi hôi.

Khi rốn trẻ có mủ, hôi, đụng vào khóc thét lên thì cần đi khám bác sĩ

Đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, bởi khi trong bụng mẹ, rốn là con đường di chuyển các chất dinh dưỡng và oxy từ bánh nhau của người mẹ đến thai nhi. Hơn thế nữa dây rốn cũng được nối thẳng vào gan của trẻ. Do đó, một khi nhiễm trùng sẽ đi đến gan rất nhanh, thậm chí có thể đi vào máu và gây ra nhiễm trùng máu trẻ sơ sinh. Những trường hợp này có nguy cơ tử vong rất cao từ khoảng 40-80%.

Còn nhiễm trùng rốn xảy ra trên cơ địa của một em bé sinh non thì khả năng trẻ bị uốn ván rốn là rất cao. Với những trường hợp này các bậc phụ huynh tuyệt đối không được tự ý bôi bất kỳ loại thuốc nào cho bé. Thay vào đó hãy cho bé đi thăm khám bác sĩ sớm để tránh gây nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

Xuất hiện tình trạng chảy máu

Khi chăm sóc và vệ sinh rốn cho bé đôi khi mẹ sẽ thấy phần rốn bị chảy máu. Hầu hết chảy máu rốn trẻ sơ sinh không đáng lo ngại. Tuy nhiên nếu thấy chân rốn bé bị chảy máu và kéo dài. Đây có thể là biểu hiện của bệnh lý khó đông máu. Nhận thấy hiện tượng này, bố mẹ cần đưa trẻ đến bác sĩ để chữa trị sớm, tránh tình trạng chuyển biến nặng gây nhiễm trùng và hoại tử rốn.

U hạt rốn

U hạt rốn cũng là một trong những biểu hiện mà mẹ cần chú ý trong quá trình chăm sóc và vệ sinh rốn sau khi rụng cho trẻ. Nếu nhận thấy trẻ sau khi rụng rốn xuất hiện những dịch vàng, đôi khi có hạt trắng hoặc vàng như hạt cơm trong rốn thì chứng tỏ bị u hạt rốn.

Trẻ bị u hạt rốn cũng là một hiện tượng nguy hiểm

U hạt rốn sẽ xuất hiện sau khi rụng rốn do quá trình biểu bì hóa diễn ra chậm và khiến mô hạt rốn phát triển một cách quá mức. U hạt rốn mềm, có màu hồng, ẩm và có cuống, kích thước từ 2 - 3mm đến 1cm. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm thì có thể dẫn đến viêm, tấy đỏ và nặng là nhiễm trùng rốn. Khi bị viêm sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho u hạt rốn phát triển.

Thoát vị rốn

Ở một số trẻ, sẽ không diễn ra quá trình cuống rốn teo dần và rụng đi, vết thương tự lành và tạo nên rốn. Thay đó sẽ xuất hiện khối phồng ở rốn, khối phồng thay đổi kích thước khi hoạt động. Lúc này các cơ bụng đóng không kín hình thành hiện tượng thoát vị rốn. Sự xuất hiện khối phồng ở rốn, khối phồng thay đổi kích là do tổ chức hay một phần nội tạng lệch ra khỏi vị trí bình thường của nó trong cơ thể trẻ.

Khối thoát vị có thể chứa dịch, một phần nội tạng như ruột hoặc các tổ chức khác từ ổ bụng. Thông thường có đến 70% các bé sinh non hoặc có cân nặng khi sinh thấp bị thoát vị rốn. Dị tật này xảy ra nhiều hơn ở các bé gái.

Mẹ cần vệ sinh rốn cho trẻ thật cẩn thận

Biến chứng của thoát vị rốn rất nguy hiểm. Một số trường hợp sẽ khiến cho một đoạn quai ruột bị kẹt và không thể nào quay lại vị trí cũ. Như vậy máu nuôi dưỡng sẽ ít đi, khiến cho mô ruột bị tổn thương hoặc dẫn đến đau vùng rốn. Thậm chí, đoạn ruột có thể bị nghẹt hoàn toàn không nhận được máu dẫn đến hoại tử. Tuy nhiên, khi trẻ được khoảng 1 tuổi hầu hết sẽ khỏi thoát vị rốn. Nhưng khi trẻ được 4 tuổi mà không tự khỏi thì có thể cần phẫu thuật.

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Qua đây có thể thấy công việc vệ sinh rốn sau khi rụng cho trẻ rất quan trọng. Bởi trong khoảng thời gian rốn mới rụng, các mạch máu rốn sẽ là ngõ vào của các vi trùng gây bệnh. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần biết cách chăm sóc rốn sau khi rụng, duy trì vệ sinh bằng cồn rồi che rốn bằng gạc mỏng, giữ sạch chỗ lên da non cho đến khi rốn khô hẳn.