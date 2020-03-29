Trẻ sơ sinh chậm tăng cân phải làm sao?

Tình trạng trẻ sơ sinh chậm tăng cân là điều khiến không ít các mẹ cảm thấy băn khoăn và lo lắng. Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ tăng cân chậm hơn so với các trẻ cùng độ tuổi. Vì vậy, các mẹ lo lắng không biết trẻ sơ sinh trong tháng không tăng cân có sao không? Hay trẻ sơ sinh không tăng cân phải làm sao ? Bài viết dưới đây sẽ giúp mẹ hiểu rõ hơn về dấu hiệu và cách khắc phục tình trạng trẻ sơ sinh tăng cân quá ít .

Các mẹ nên thường xuyên kiểm tra cân nặng của bé ở các buổi khám sức khỏe định kỳ để biết bé có tăng cân hay không. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên theo dõi phân, nước tiểu và thói quen bú của con. Ngoài ra, còn có một số biểu hiện cho thấy bé chậm hoặc không tăng cân như mệt mỏi, uể oải… mà mẹ cần lưu ý.

Trẻ sơ sinh ngủ nhiều và bú ít: Nguyên nhân phổ biến thường gặp khiến bé tăng cân chậm là do bé lười bú hoặc không chịu bú. Đôi khi đói bé sẽ đòi bú nhưng lại nhanh chóng buồn ngủ khiến cho việc bú sữa bị gián đoạn, hoặc bé chỉ bú với một lượng sữa rất ít. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bé

Không bú đủ sữa: Nguyên nhân này là do mẹ không biết được lượng sữa bổ sung cho bé đã đủ chưa. Hoặc có thể là do sữa mẹ quá ít không đủ cho bé bú, khiến bé tăng cân chậm.

Sinh non: Đối với những trẻ sinh non hoặc không đủ tháng thường sẽ chậm tăng cân hơn so với các bé cùng tuổi. Ngoài ra, sức khoẻ của bé cũng sẽ kém và dễ mắc bệnh hơn.

Trẻ sơ sinh chậm tăng cân thường là do một số nguyên nhân phổ biến dưới đây:

Thông thường, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ sẽ giảm 10% trọng lượng cơ thể trong tuần đầu tiên sau sinh. Sau đó, bé sẽ lấy lại cân nặng đã giảm sau khoảng hai tuần. Trong ba tháng tiếp theo, bé sẽ tăng khoảng 29g/ngày.

Các mẹ nên thường xuyên kiểm tra cân nặng của bé - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cân là dấu hiệu cho thấy trẻ sơ sinh đang bú đủ sữa mẹ. Khi thấy bé tăng cân chậm, điều đó có nghĩa rằng bé chưa nhận được lượng dinh dưỡng cần thiết. Vì vậy, nếu sau hai tuần mà bé không có mức cân nặng như thời điểm vừa mới sinh hoặc không tăng cân đều đặn, mẹ cần lưu ý để tìm phương pháp khắc phục.

Trẻ sơ sinh chậm tăng cân phải làm sao?

Dấu hiệu trẻ sơ sinh chậm tăng cân hoặc không tăng cân sau 6 tháng đầu là điều bình thường ở hầu hết các bé, vì vậy mẹ không nên quá lo lắng. Dưới đây là một số cách giúp trẻ sơ sinh tăng cân vừa dễ dàng vừa hiệu quả các mẹ có thể tham khảo:

Cho bé bú đúng cữ

Tình trạng bé ngủ lâu hơn và thường xuyên bỏ qua cữ bú có thể làm giảm lượng sữa và cân nặng. Vì vậy, mẹ cần đánh thức bé dậy để bú và có thể cho bé uống thêm sữa công thức nếu sữa mẹ không đủ cho sự phát triển của bé.

Cho bé bú đúng cữ giúp bé mau tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Giúp bé ngủ ngon

Trẻ sơ sinh sau khi chào đời sẽ ngủ liên tục khoảng 16-18 tiếng mỗi ngày, bé chỉ thức khi ăn hoặc đi vệ sinh. Sự phát triển của trẻ sơ sinh trong những tháng đầu sau sinh thường diễn ra nhanh chóng là nhờ vào việc ngủ.

Cho bé ngủ đủ giấc sẽ giúp bé phát triển nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều mẹ thường nghĩ rằng cho trẻ sơ sinh ngủ ít vào ban ngày sẽ giúp trẻ ngủ ngon vào ban đêm hơn. Điều này hoàn toàn không đúng, vì khi thiếu ngủ sẽ khiến trẻ khó chịu và quấy khóc gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Vì vậy, mẹ nên cho bé ngủ đủ giấc để đảm bảo trẻ phát triển một cách toàn diện.

Cho bé bú thường xuyên

Mẹ nên cho bé bú thường xuyên và mỗi cữ bú cách nhau khoảng 2-3 giờ. Cố gắng giữ thời gian cho bé bú càng lâu càng tốt, vì hàm lượng dinh dưỡng của sữa mẹ sẽ tăng lên đều đặn và thường tăng gấp đôi so với sữa lúc đầu.

Cho bé ăn dặm đúng cách

Khi bé được 6 tháng tuổi, mẹ nên cho bé tập ăn dặm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của bé và giúp bé làm quen với những thức ăn thô. Dù là áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Pháp, kiểu Nhật hay kiểu Việt thì mẹ cũng nên cho bé ăn các loại bột sữa hoặc chế biến bột ăn dặm cho bé bằng các thực phẩm sau:

Khoai lang: Khoai lang có chứa đường và beta carotene giúp trẻ dễ tiêu hóa và bổ sung năng lượng cho bé.

Ngũ cốc: Sử dụng ngũ cốc để làm các loại bột ăn dặm hoặc nấu cháo sẽ giúp bé hấp thụ được vitamin E, chất béo và protein.

Cho bé ăn dặm đúng cách giúp bé mau tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, việc trẻ sơ sinh chậm tăng cân là tình trạng phổ biến ở hầu hết các bé sơ sinh, vì vậy các mẹ không cần quá lo lắng. Các mẹ cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và một số yếu tố xung quanh để có được nguồn sữa mẹ dinh dưỡng giúp bé phát triển một cách toàn diện.