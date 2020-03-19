Hướng dẫn cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé

Cân nặng của bé là điều khiến cho các bậc phụ huynh lăn tăn nhiều nhất. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe cũng như cân nặng cho con trẻ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều mẹ lựa chọn phương pháp hiệu quả và an toàn nhất là sử dụng bột ngũ cốc. Dưới đây là một số kiến thức cũng như cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé tại nhà vô cùng đơn giản.

Tất cả hòa quyện lại tạo nên một thức uống thơm ngon, vừa cung cấp dưỡng chất cho sự phát triển của bé, vừa góp phần vào việc cải thiện và xây dựng hàng rào miễn dịch bảo vệ con tránh khỏi những tác động có hại bên ngoài. Đây cũng là một phương pháp mà mẹ có thể dùng để làm bữa ăn sáng cho bé nếu các bé quá lười ăn.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến cân nặng, chiều cao và sự phát triển của con trẻ. Để kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa và đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, nhiều mẹ đã lựa chọn phương pháp cho con uống bột ngũ cốc mỗi ngày. Bột ngũ cốc thường được làm từ các loại hạt đậu vô cùng bổ dưỡng, có chứa nhiều carbohydrate phức hợp, Natri, Kali, các nhóm Vitamin A, B1, B12, B6, C, E,... cùng các khoáng chất khác.

Hướng dẫn cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho trẻ

Việc đảm bảo đầy đủ các dưỡng chất chính là tiền đề cho sự phát triển toàn diện của con yêu. Tuy nhiên, không phải bất kỳ đứa bé nào cũng có khả năng hấp thụ tốt hoặc thực đơn ăn uống hàng ngày cũng có thể chưa đảm bảo đủ chất. Chính vì thế, con mãi không lớn được và ba mẹ thì cứ luôn lo lắng không biết phải làm sao. Dưới đây là một số cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho trẻ ở mọi độ tuổi khác nhau mà bố mẹ có thể tham khảo.

Bột ngũ cốc tăng cân đảm bảo bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho trẻ trong độ tuổi ăn dặm

Ở độ tuổi này, hệ tiêu hóa của con yêu chưa hoàn thiện. Chính vì thế, khi làm bột ngũ cốc tăng cân, mẹ nên lưu ý kết hợp các nguyên liệu vừa đủ cho sự phát triển của con.

Các nguyên liệu chuẩn bị gồm có:

Đậu nành ( 1kg)

Đậu xanh ( 1kg nguyên vỏ)

Đậu đen ( 0,5kg)

Mè đen ( 0,5kg)

Lựa chọn các nguyên liệu chắc mẩy, không sâu mọt, có nguồn gốc rõ ràng, không chứa thuốc và các hóa chất độc hại khác.

Chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Đầu tiên, mẹ hãy đảm bảo rằng nguyên liệu đã được rửa sạch và phơi khô.

Sau đó, lần lượt rang các nguyên liệu cho chín. Khi rang, các mẹ hãy đảo đều tay cho đến khi các loại đậu chuyển màu vàng sẫm và có mùi thơm. Lưu ý rang riêng từng loại đậu một.

Tiếp đó, mẹ hãy đưa tất cả các loại hạt đã rang trên cho vào máy xay và xay sao cho thật nhuyễn. Kết hợp rây nhiều lần để bột mịn hẳn bởi đây là loại ngũ cốc dùng cho em bé dưới 1 tuổi đang trong thời kỳ ăn dặm.

Sau khi xay xong, hãy để bột thật nguội và bảo quản trong lọ thủy tinh. Bột này bảo quản ở nơi thoáng mát thì được từ 3 đến 4 tháng.

Rang các loại đậu thật thơm và vàng - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha ngũ cốc: Mẹ pha 2 đến 3 muỗng ngũ cốc cho 200 - 250ml nước sôi và khuấy đều lên. Sau đó đợi bột nguội khoảng 50 độ C thì thêm sữa công thức vào và cho bé uống.

Cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé 1 tuổi

Hệ tiêu hóa của các bé từ 1 tuổi trở lên vững chắc hơn so với các bé 6 tháng tuổi. Chính vì thế khi làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé trên 1 tuổi, mẹ có thể kết hợp thêm các loại đậu đỏ, đậu tương, gạo lứt huyết rồng để tăng thêm dưỡng chất. Tỷ lệ chuẩn là 1 : 0,5 : 1 theo thứ tự đậu, mè đen và gạo lứt.

Các bước rang xay vẫn tương tự như hướng dẫn ở trên. Tuy nhiên khi pha, bạn có thể pha cùng với sữa đặc hoặc các loại sữa tươi để có một cốc ngũ cốc tăng cân đầy đủ chất dinh dưỡng cho bữa sáng của bé. Bạn có thể cho bé ăn ngũ cốc ở các bữa ăn phụ cũng được. Không những vậy, nó còn có thể thay thế cho các loại sữa hàng ngày. Mỗi ngày, mẹ nên cho bé ăn từ 2 đến 3 cốc ngũ cốc là vừa đủ.

Mỗi ngày cho con ăn 2 đến 3 cốc ngũ cốc là vừa đủ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé ở các độ tuổi khác nhau. Mẹ hãy áp dụng ngay và luôn công thức này để mang đến cho bé một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, kích thích hệ tiêu hóa phát triển, đồng thời cải thiện cân nặng cho bé.