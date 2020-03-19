Hướng dẫn cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé

Nuôi dạy con 19/03/2020 07:59

Cảm giác ăn không ngon miệng, kém ăn khiến cân nặng của con đứng yên một chỗ. Hãy áp dụng những cách làm bột ngũ cốc tăng cân dưới đây để thay đổi tình hình.

Nội dung bài viết

Cân nặng của bé là điều khiến cho các bậc phụ huynh lăn tăn nhiều nhất. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe cũng như cân nặng cho con trẻ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều mẹ lựa chọn phương pháp hiệu quả và an toàn nhất là sử dụng bột ngũ cốc. Dưới đây là một số kiến thức cũng như cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé tại nhà vô cùng đơn giản.

Cach lam bot ngu coc tang can 1
Cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng có trong bột ngũ cốc tăng cân

Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến cân nặng, chiều cao và sự phát triển của con trẻ. Để kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa và đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, nhiều mẹ đã lựa chọn phương pháp cho con uống bột ngũ cốc mỗi ngày. Bột ngũ cốc thường được làm từ các loại hạt đậu vô cùng bổ dưỡng, có chứa nhiều carbohydrate phức hợp, Natri, Kali, các nhóm Vitamin A, B1, B12, B6, C, E,... cùng các khoáng chất khác.

Cach lam bot ngu coc tang can 2
Bột ngũ cốc là sự kết hợp giữa các loại hạt đậu khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả hòa quyện lại tạo nên một thức uống thơm ngon, vừa cung cấp dưỡng chất cho sự phát triển của bé, vừa góp phần vào việc cải thiện và xây dựng hàng rào miễn dịch bảo vệ con tránh khỏi những tác động có hại bên ngoài. Đây cũng là một phương pháp mà mẹ có thể dùng để làm bữa ăn sáng cho bé nếu các bé quá lười ăn. 

Hướng dẫn cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho trẻ

Việc đảm bảo đầy đủ các dưỡng chất chính là tiền đề cho sự phát triển toàn diện của con yêu. Tuy nhiên, không phải bất kỳ đứa bé nào cũng có khả năng hấp thụ tốt hoặc thực đơn ăn uống hàng ngày cũng có thể chưa đảm bảo đủ chất. Chính vì thế, con mãi không lớn được và ba mẹ thì cứ luôn lo lắng không biết phải làm sao. Dưới đây là một số cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho trẻ ở mọi độ tuổi khác nhau mà bố mẹ có thể tham khảo.

Cach lam bot ngu coc tang can 3
Bột ngũ cốc tăng cân đảm bảo bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho trẻ trong độ tuổi ăn dặm

Ở độ tuổi này, hệ tiêu hóa của con yêu chưa hoàn thiện. Chính vì thế, khi làm bột ngũ cốc tăng cân, mẹ nên lưu ý kết hợp các nguyên liệu vừa đủ cho sự phát triển của con.

Các nguyên liệu chuẩn bị gồm có:

  • Đậu nành ( 1kg)
  • Đậu xanh ( 1kg nguyên vỏ)
  • Đậu đen ( 0,5kg)
  • Mè đen ( 0,5kg)
  • Lựa chọn các nguyên liệu chắc mẩy, không sâu mọt, có nguồn gốc rõ ràng, không chứa thuốc và các hóa chất độc hại khác. 
Cach lam bot ngu coc tang can 4
Chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

  • Đầu tiên, mẹ hãy đảm bảo rằng nguyên liệu đã được rửa sạch và phơi khô.
  • Sau đó, lần lượt rang các nguyên liệu cho chín. Khi rang, các mẹ hãy đảo đều tay cho đến khi các loại đậu chuyển màu vàng sẫm và có mùi thơm. Lưu ý rang riêng từng loại đậu một. 
  • Tiếp đó, mẹ hãy đưa tất cả các loại hạt đã rang trên cho vào máy xay và xay sao cho thật nhuyễn. Kết hợp rây nhiều lần để bột mịn hẳn bởi đây là loại ngũ cốc dùng cho em bé dưới 1 tuổi đang trong thời kỳ ăn dặm.
  • Sau khi xay xong, hãy để bột thật nguội và bảo quản trong lọ thủy tinh. Bột này bảo quản ở nơi thoáng mát thì được từ 3 đến 4 tháng. 
Cach lam bot ngu coc tang can 5
Rang các loại đậu thật thơm và vàng - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha ngũ cốc: Mẹ pha 2 đến 3 muỗng ngũ cốc cho 200 - 250ml nước sôi và khuấy đều lên. Sau đó đợi bột nguội khoảng 50 độ C thì thêm sữa công thức vào và cho bé uống. 

Cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé 1 tuổi

Hệ tiêu hóa của các bé từ 1 tuổi trở lên vững chắc hơn so với các bé 6 tháng tuổi. Chính vì thế khi làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé trên 1 tuổi, mẹ có thể kết hợp thêm các loại đậu đỏ, đậu tương, gạo lứt huyết rồng để tăng thêm dưỡng chất. Tỷ lệ chuẩn là 1 : 0,5 : 1 theo thứ tự đậu, mè đen và gạo lứt.

Các bước rang xay vẫn tương tự như hướng dẫn ở trên. Tuy nhiên khi pha, bạn có thể pha cùng với sữa đặc hoặc các loại sữa tươi để có một cốc ngũ cốc tăng cân đầy đủ chất dinh dưỡng cho bữa sáng của bé. Bạn có thể cho bé ăn ngũ cốc ở các bữa ăn phụ cũng được. Không những vậy, nó còn có thể thay thế cho các loại sữa hàng ngày. Mỗi ngày, mẹ nên cho bé ăn từ 2 đến 3 cốc ngũ cốc là vừa đủ.

Cach lam bot ngu coc tang can 6
Mỗi ngày cho con ăn 2 đến 3 cốc ngũ cốc là vừa đủ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho bé ở các độ tuổi khác nhau. Mẹ hãy áp dụng ngay và luôn công thức này để mang đến cho bé một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, kích thích hệ tiêu hóa phát triển, đồng thời cải thiện cân nặng cho bé. 

Chia sẻ cách làm bột ngũ cốc cho bé ăn dặm tại nhà dễ dàng và nhanh chóng

Chia sẻ cách làm bột ngũ cốc cho bé ăn dặm tại nhà dễ dàng và nhanh chóng

Khi trẻ được 5,5 - 6 tháng, mẹ cần bắt đầu tập ăn dặm cho bé. Hãy cùng tham khảo cách làm bột ngũ cốc cho bé ăn dặm tại nhà dễ dàng và nhanh chóng nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   uống ngũ cốc bao lâu thì tăng cân cách làm bột ngũ cốc tăng cân cho trẻ bột ngũ cốc tăng cân siêu tốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?