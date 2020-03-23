Làm sao để bé bú mẹ tăng cân nhanh, mẹ đã biết chưa?

Tùy vào thể trạng mà tốc độ tăng cân ở mỗi bé sơ sinh sẽ có một nhịp độ phát triển khác nhau. Trong tuần đầu sau khi sinh, hầu hết các bé thường sẽ bị sụt cân sinh lý và mất khoảng 5-10% cân nặng ban đầu khiến cho các mẹ cảm thấy lo lắng. Vậy làm sao để bé bú mẹ tăng cân nhanh ? Hay mẹ nên ăn gì để con bú tăng cân ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giải đáp các thắc mắc trên và giúp các mẹ có được phương pháp giúp bé tăng cân nhanh chóng.

Các bác sĩ chuyên gia cho biết, sự tăng trưởng được xem là bình thường đối với bé bú sữa mẹ thông qua các tiêu chí sau:

Điều quan trọng nhất đối với bé sau khi sinh là tăng cân tốt và có hệ miễn dịch khỏe mạnh, khi ấy khả năng tiêu hóa của bé cũng hoạt động tốt theo. Bé có hệ miễn dịch khỏe mạnh mới có sức đề kháng và khả năng phòng các bệnh lây nhiễm tốt, giúp cho bé phát triển một cách toàn diện hơn.

Sau khi sinh một tuần bé sẽ bị sụt từ 5-10% cân nặng và bắt đầu tăng cân lại sau 2-3 tuần tiếp theo.

Trong 3 tháng đầu đời bé sẽ tăng khoảng từ 1 – 1,2 kg/tháng, và từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 tăng khoảng 600g. Về sau, cân nặng của bé sẽ tăng chậm hơn với mỗi tháng chỉ tăng từ khoảng từ 300-400g.

Chiều dài tăng khoảng 1,5 lần trong vòng 12 tháng

Làm sao để bé bú mẹ tăng cân nhanh

Cải thiện chất lượng sữa mẹ

Nhiều mẹ thắc mắc không biết mẹ ăn gì để con bụ bẫm và thông minh? Hay mẹ nên ăn gì để sữa mẹ mát con tăng cân? Để nâng cao chất lượng sữa cho bé bú, mẹ cần có chế ăn uống đủ chất để bé có thể hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng từ sữa mẹ. Việc bổ sung đầy đủ chất thông qua sữa mẹ sẽ giúp bé phát triển toàn diện ở các giai đoạn ngồi, bò, mọc răng, biết lẫy…

Cải thiện chất lượng sữa mẹ giúp bé hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cần bổ sung đầy đủ chất đạm (thịt, cá) và dùng thêm các hoa quả chứa vitamin C, A, E, B. Các mẹ cần có chế độ bổ sung dinh dưỡng hợp lý mới kích thích được quá trình tạo dinh dưỡng bên trong. Ngoài chế độ ăn uống đủ chất, mẹ có thể sử dụng thêm thuốc bổ sung PM Procare để tăng cường lượng sắt, axit folic trong sữa mẹ giúp bé có được nguồn thức ăn tốt nhất trong giai đoạn đầu phát triển.

Cho bé bú đúng cách

Khi cho bé bú, sữa mẹ sẽ có 2 lớp dinh dưỡng khác nhau. Trong 10 phút đầu sữa mẹ thường loãng như nước và ít dưỡng chất. Sau 10 phút bé sẽ bú được lớp sữa nhiều dinh dưỡng, đầy đủ vitamin (đặc và béo hơn) và chứa nhiều đạm. Vì vậy, các mẹ cần lưu ý nên cho bé bú ít nhất 20 phút mỗi bên để đảm bảo bé bú được những giọt sữa đầy đủ dưỡng chất.

Cho bé bú ít nhất 20 phút mỗi bên để đảm bảo bé hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mẹ cho bé bú khoảng 15 phút rồi chuyển sang bầu vú bên kia thì bé chỉ chỉ hấp thu được 1 ít sữa ở lớp thứ 2 như vậy bé sẽ không hấp thụ được đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Với những bé có thời gian bú dưới 20 phút cho 1 lần bú, mẹ nên vắt bỏ bớt lớp sữa đầu tiên. Có thể bỏ đi khoảng 20-30ml, để bé có thể bú được lớp sữa nhiều dinh dưỡng.

Cho bé ăn dặm đúng thời điểm

Mẹ nên cho bé ăn dặm đúng thời điểm, không nên cho bé ăn dặm quá sớm đặc biệt là bé dưới 6 tháng tuổi. Vì hầu hết các thực phẩm khác có ít chất dinh dưỡng hơn so với sữa mẹ. Bé đang trong giai đoạn ăn dặm mẹ nên bổ sung thêm nhiều nguồn thực phẩm dinh dưỡng khác nhau vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày như: Các loại rau củ quả, ngũ cốc, trứng, thịt…

Mẹ nên ăn gì để sữa đặc con nhanh tăng cân?

Ăn gì để sữa mẹ đặc con tăng cân là câu hỏi được nhiều mẹ quan tâm. Để nâng cao dinh dưỡng cho sữa, mẹ nên bổ sung những thực phẩm thiết yếu dưới đây:

Bổ sung rau xanh, trái cây

Mẹ nên bổ sung nhiều hoa quả, rau xanh và cả ngũ cốc vào chế độ ăn hàng ngày. Vì những loại thực phẩm này đều có nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cả mẹ và bé như hỗ trợ vitamin và chất xơ.

Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây giúp cung cấp nhiều vitamin và chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu Protein

Thịt, cá là một trong những nguồn thực phẩm giàu hàm lượng i-ốt cũng như giàu đạm, cung cấp nhiều DHA cho cả mẹ và bé. Mẹ nên ăn cá 1 đến 2 lần mỗi ngày trong tuần. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên tăng cường ăn thịt để bổ sung chất đạm và protein giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho sữa mẹ.

Thực phẩm giàu canxi

Bên cạnh việc bổ sung canxi cho chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mẹ, mẹ cũng nên uống thêm sữa. Vì đây là nguồn canxi và dưỡng chất lớn, giúp cho hệ xương của bé phát triển và tránh loãng xương cho mẹ sau này.

Bổ sung thực phẩm giàu canxi giúp xương bé phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, để có được nguồn sữa dinh dưỡng cho bé, các mẹ nên có chế độ ăn đầy đủ chất, giúp bé hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng khi bú mẹ. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các mẹ khắc phục được tình trạng bé bú mẹ nhưng chậm tăng cân. Đồng thời có thể giải đáp được thắc mắc “Làm sao để bé bú mẹ tăng cân nhanh?” để bé phát triển một cách toàn diện.