Mẹ ăn gì để con bú tăng cân và khỏe mạnh?

Sữa mẹ là một nguồn dinh dưỡng bao la, dồi dào giúp cho con có thể phát triển một cách toàn diện, nhất là trong khoảng thời gian 6 tháng đầu đời. Có nhiều ý kiến cho rằng nên cho bé bú sữa bột sẽ dễ tăng cân hơn, nhưng chúng ta nên hiểu một điều là sữa mẹ chính là nguồn cung cấp sức đề kháng tốt nhất cho con. Để con phát triển khỏe mạnh thì nên cho con bú sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất.

Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ, nguồn cung cấp dinh dưỡng cần thiết và duy nhất trong những năm tháng đầu đời. Có nhiều trẻ mặc dù được “thưởng thức” những giọt sữa mẹ thơm ngon nhưng lại “lì lợm” không chịu tăng cân. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc m ẹ ăn gì để con bú tăng cân và khỏe mạnh.

Vấn đề cân nặng của bé luôn là đề tài của các bà mẹ “bỉm sữa”. Trong khi các bạn cùng trang lứa “phổng phao” mà con mình còi cọc sẽ khiến cho nhiều người bàn tán với lý do vì sữa mẹ không mát, không tốt. Nguồn sữa mẹ được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, bởi vậy vấn đề ăn uống là rất quan trọng. Trẻ bú sữa mẹ tăng cân nhanh hơn các loại sữa bột, do đó các mẹ cần bổ sung những thực phẩm đa dạng trong bữa ăn. Vậy mẹ nên ăn gì để tăng chất lượng sữa mẹ?

Nguồn sữa mẹ có đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho bé vì thế nếu có thể thì các chị em nên cho bé bú thay vì lựa chọn sữa bột. Trong sữa mẹ có các chất giúp cho não bộ của bé được hoàn thiện và phát triển. Hơn nữa, sữa bột có rất nhiều loại không đảm bảo chất lượng, thậm chí dẫn đến tình trạng béo phì cho trẻ nên cần lưu ý trong vấn đề này.

Sau khi sinh, nhiều người thường hay có thói quen kiêng cữ trong ăn uống, chỉ chọn ăn các loại thịt luộc, kho mà quên mất rằng sau khi sinh người phụ nữ đã mất rất nhiều sức khỏe cho nên việc bồi bổ là điều cần thiết. Nhất là cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng mới có nhiều sữa cho con bú. Vậy ăn gì để con bụ bẫm, sau đây là các loại thực phẩm cần thiết bạn nên biết.

Trứng gà

Phải kể đến đầu tiên đấy là trứng gà, bởi vì đây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, phù hợp cho các mẹ đang cho con bú. Nguồn protein có trong trứng giúp cho bé dễ dàng hấp thu và phát triển tốt nhất, tạo cho mẹ có nguồn năng lượng và sức khỏe tốt, cho bé có thêm nguồn dinh dưỡng để dễ tăng cân.

Trứng gà giàu protein - Ảnh nguồn Internet

Các loại thịt nạc

Các mẹ nên ăn gì để sữa mát con tăng cân? Một nguồn protein dồi dào, chất đạm, vitamin,… tất cả đều có trong các loại thịt như: thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thịt dê… Vì thế, các mẹ nên bổ sung trong bữa ăn hàng ngày để có thể có nhiều sữa cho con bú. Khi cơ thể có đầy đủ chất dinh dưỡng, việc tăng cân cho bé không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

Những loại thực phẩm này giúp cho các bé có thể phát triển các mô cơ và tăng cường hệ miễn dịch. Không nên ăn kiêng trong quá trình cho con bú là điều bắt buộc bà mẹ nào cũng cần thực hiện. Nếu như thành phần dinh dưỡng trong sữa mẹ không đủ để cung cấp cho bé thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, thiếu hụt cân nặng và chậm tăng cân.

Không thể bỏ qua các món từ thịt - Ảnh nguồn Internet

Bổ sung các loại thực phẩm giàu canxi

Canxi là thành phần không thể thiếu trong sữa mẹ, rất quan trọng trong quá trình phát triển hệ xương cho bé. Nếu thiếu lượng chất này trẻ sẽ không cứng cáp, mọc răng chậm và lâu biết đi. Các loại thực phẩm giàu canxi mẹ nên bổ sung như hải sản, sữa tươi, các loại rau xanh, các loại hạt…

Ngoài ra, các bạn cần bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu chất sắt như các loại cá, các loại đậu… Ăn gì để sữa mẹ mát con tăng cân? Câu trả lời chính là ăn nhiều rau xanh cũng như các loại hoa quả để giúp các bé có đầy đủ chất, từ đó sẽ có sức khỏe và tăng cân nhanh hơn.

Bổ sung các thực phẩm giàu canxi - Ảnh nguồn Internet

Mẹ uống sữa gì để con bú tăng cân?

Mẹ uống sữa gì để con bú tăng cân cũng là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ sau sinh. Chúng ta nên chọn uống các loại nước ép hoa quả phù hợp, các loại sữa, ngũ cốc lợi sữa. Hơn nữa, các mẹ cũng cần bổ sung lượng nước lọc hàng ngày để cung cấp nguồn nước cho cơ thể. Ngoài các món ăn thức uống lợi sữa thì các mẹ nên bổ sung lượng rau xanh cần thiết để có dưỡng chất hoàn hảo nhất cho các bé.

Những chị em không đẻ thường cũng cần tham khảo các món ăn lợi sữa cho mẹ sinh mổ. Hạn chế ăn những loại thực phẩm gây ảnh hưởng đến vết mổ, nên ăn những loại thực phẩm nhanh lành vết thương.

Khẩu phần ăn hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng - Ảnh nguồn Internet

Những lưu ý khi chọn thực phẩm trong giai đoạn cho con bú

Rất nhiều bà mẹ lo ngại về vấn đề cân nặng của mình sau khi sinh, cho nên đã ăn kiêng mà quên mất con mình cũng cần phải có lượng dưỡng chất đầy đủ. Vậy ăn gì để có nhiều sữa mà không tăng cân?

Bạn cần ăn uống có khoa học, cung cấp lượng dưỡng chất vừa đủ trong mỗi cữ ăn.

Ăn nhiều rau xanh, hoa quả vừa tốt cho mẹ lại giúp bé mau tăng cân.

Nên chọn những loại thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Ăn chín uống sôi.

Không ăn đồ ăn đóng hộp.

Hạn chế ăn cay nóng, không uống rượu bia….

Lựa chọn thực phẩm sạch và an toàn - Ảnh nguồn Internet

Giờ đây, mẹ ăn gì để con bú tăng cân sẽ không còn là vấn đề quá lo lắng nữa phải không? Hãy lựa chọn những loại thực phẩm đảm bảo nhất để bảo vệ sức khỏe cho con mình. Chúc bạn có thời kỳ nuôi con khỏe mạnh và luôn dồi dào sức khỏe.