Kiến thức mẹ chăm con: Ăn gì để sữa mẹ đặc và thơm?

Sữa mẹ chịu ảnh hưởng nhiều về chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi đồng thời chế độ dinh dưỡng và bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, những thực phẩm có vị cay nóng hoặc mùi vị đặc trưng như tỏi, hành tây hay ớt,... có thể ảnh hưởng tới việc trẻ bú mẹ, khiến trẻ có cảm giác khó chịu khi bú, bỏ bú. Ăn gì để sữa mẹ đặc và thơm, làm cách nào để sữa mẹ đặc hơn là những câu hỏi mà nhiều chị em mới lần đầu làm mẹ vô cùng quan tâm.

Ai cũng biết sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chính và tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi cho con bú, một số mẹ gặp phải tình trạng loãng, khiến bé lười bú. Việc mẹ không cho trẻ bú đúng cách và thường xuyên là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tắc sữa của mẹ. Để trả lời cho câu hỏi Ăn gì để sữa mẹ đặc và thơm , mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Rau đay có tính mát được nhiều mẹ sau sinh thêm vào thực đơn hàng ngày giúp gọi sữa mẹ về nhiều, đặc và thơm mát hơn.

Canh rau đay tốt cho sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Lá thì là

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi ăn gì để sữa mẹ đặc và thơm chính là lá thì là. Lá thì là được thêm vào các món canh, xào, cháo,... để kích thích vị giác nhưng ít ai biết rằng chính nó lại có tác dụng lợi sữa. Mẹ đang cho con bú ăn lá thì là sẽ kích thích quá trình sản xuất sữa và giúp sữa thơm ngon hơn.

Bên cạnh việc làm gia vị cho các món ăn hàng ngày, bạn có thể sao khô lá thì là nấu nước uống cũng rất tuyệt.

Cà rốt

Cà rốt giúp bổ sung vitamin A cho quá trình sản xuất sữa và tăng chất lượng sữa mẹ. Bạn có thể dụng cà rốt hầm xương, chân giò hoặc xay sinh tố để ăn trong thực đơn bữa sáng hoặc bữa trưa sẽ cực kỳ tốt cho sữa mẹ, giúp sữa mẹ luôn dồi dào và thơm mát hơn. Ngoài công dụng lợi sữa, cà rốt còn giúp mẹ làm đẹp sau sinh. Xay nhuyễn cà rốt làm mặt nạ với sữa tươi hoặc sữa chua khiến da mặt mẹ hết nám và tàn nhang trông thấy.

Sinh tố cà rốt cực kỳ tốt cho sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Sữa bí ngô

Bí ngô giàu vitamin và khoáng chất đảm bảo cung cấp cho mẹ sau sinh nhiều năng lượng bổ dưỡng. Uống sữa bí ngô mỗi ngày giúp sữa mẹ đặc, thơm và mát hơn đồng thời cung cấp đủ năng lượng cho bé yêu phát triển tốt, vô cùng tốt cho trí não của trẻ.

Cách làm sữa bí ngô:Cắt nhỏ khoảng 500g bí ngô rồi hấp cách thủy đến khi chín. Cho vào máy xay sinh tố, thêm 1 lít sữa tươi, ½ hộp sữa đặc và xay nhuyễn. Để tăng hương vị hấp dẫn cho sữa, bạn có thể thêm 2-3 thìa mật ong. Cho hỗn hợp vừa xay vào nồi và đun nhỏ lửa. Dùng đũa khuấy đều để tránh sữa bị dính. Cùng cùng cho vào hũ thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Sữa bí ngô giúp sữa mẹ mát và thơm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Uống gì để sữa mẹ mát và đặc hơn?

Bên cạnh thức ăn, thì nước uống cũng là thành phần vô cùng cần thiết hàng ngày cho mẹ cho con bú. Do đó, uống gì để sữa mẹ mát và đặc hơn cũng là mối quan tâm của nhiều chị em đang chăm con nhỏ.

Lá bồ công anh

Lá bồ công anh từ lâu đã được biết đến với công dụng thanh nhiệt, mát gan, giải độc. Loại cây này giàu protein và khoáng chất như canxi, sắt, vitamin A, vitamin C và các vitamin nhóm B có khả năng giúp sữa đặc hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, lá bồ công anh còn có tác dụng điều trị chứng tắc tia sữa vô cùng hiệu quả. Bởi vậy, loài thực vật này được nhiều bà mẹ sau sinh dùng để phơi khô, sắc lấy nước uống dần.

Trà bồ công anh tốt cho mẹ cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Sữa gạo lứt

Gạo lứt giàu vitamin nhóm B và các nguyên tố vi lượng như magie, natri,... có thể chữa bệnh. Do đó, nó có thể giúp sữa mẹ mát và đặc hơn. Bạn có thể rang gạo lứt lên cho thơm rồi cho vào hũ nấu sữa dùng dần. Mỗi lần sử dụng, bạn lấy ra khoảng 50g, đem nấu với khoảng 2-3 lít nước. Sữa gạo lứt cực kỳ tốt nếu bạn dùng khi còn ấm.

Nước hạt bí

Hạt bí bóc vỏ và xay hoặc giã nát rồi pha với nước, dùng để uống mỗi ngày. Sau vài ngày sử dụng, bạn sẽ thấy sữa mẹ tiết ra nhiều hơn và thơm hơn rất nhiều.

Hạt bí vô cùng tốt cho sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Lá đinh lăng

Lá đinh lăng được nhiều người sử dụng để làm nước uống có công dụng gọi sữa về vô cùng hiệu quả trong những ngày sau sinh. Bên cạnh đó, lá đinh lăng còn có khả năng giảm nguy cơ tắc tia sữa, giảm căng tức bầu sữa. Uống nước lá đinh lăng giúp sữa mẹ đặc và thơm mát hơn, sữa mẹ về nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lạm dụng lá đinh lăng, sử dụng quá lâu sẽ khiến bạn có nguy cơ mất sữa.

Giờ đây, chắc hẳn bạn đã tự trả lời được câu hỏi ăn gì để sữa mẹ đặc và thơm hơn. Để tăng chất lượng sữa mẹ thì chế độ ăn uống hàng ngày là cực kỳ quan trọng. Hy vọng những thông tin bổ ích trên sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức dinh dưỡng khi chăm sóc bé.