Cách rã đông sữa mẹ đúng cách bảo toàn dinh dưỡng cho bé

Sau khi vắt, muốn để được lâu mẹ nên bảo quản bằng tủ lạnh hay tủ đông, mặc dù khả năng kháng thể bị giảm nhưng vẫn bảo toàn được giá trị dinh dưỡng. Sữa mẹ có thể bảo quản tủ lạnh 72 giờ, ngăn đá 1 tháng, tủ đông 3 tháng. Tuy nhiên, sau khi rã đông, đã hâm nóng thì chỉ ăn 1 lần, sau đó lượng sữa thừa phải bỏ đi, không được dùng lại.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh trong 6 tháng đầu đời. Và việc tích trữ sữa là điều rất nhiều bà mẹ đang làm để bảo quản cho bé sử dụng lâu dài khi mẹ đi làm trở lại hoặc vắng nhà. Tuy nhiên, bảo quản sữa như thế và cách rã đông sữa mẹ đúng cách để vẫn giữ được chất lượng chất tốt thì không nhiều người biết được. Do đó, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn nhé!

Tùy theo cách bảo quản mà mẹ áp dụng cách rã đông phù hợp. Theo đó, nếu bảo quản trong ngăn đá của tủ lạnh, mẹ cần lấy sữa bỏ xuống dưới ngăn mát từ tối trước, để rã đông từ từ. Đây là cách rã đông sữa nhanh nhất và an toàn nhất, bảo toàn được hàm lượng chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ.

Trước đó, mẹ nên bỏ sữa vắt vào bình nhựa hay bình bằng thủy tinh đã trần nước sôi vô trùng. Sau đó, ghi chú giờ ngày tháng đầy đủ để phân biệt sữa cũ mới và biết đã hết hạn hay chưa. Làm như vậy, mẹ sẽ kiểm soát được lượng sữa chất lượng cho con bú đồng thời loại bỏ đi sữa đã bị hư, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Sau khi sữa đã rã đông hoàn toàn, trở thành chất lỏng, mẹ hâm sữa nóng bằng cách trút đủ lượng cữ bú vào bình bú, rồi ngâm trong nước nóng để sữa bên trong ấm dần lên, sau đó cho con bú.

Rã đông bằng nước ấm vừa đủ

Lưu ý: Khi rã đông sữa sẽ tách thành hai lớp, một lớp váng mỏng nổi trên mặt bình, đó chính là chất béo cần thiết trong sữa mẹ, do đó, mẹ cần lắc đều để lớp màng đó hoà tan đều trong sữa. Sau đó hâm nóng rồi cho bé ăn.

Còn với trường hợp sữa bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh, sau khi lấy sữa ra mẹ hãy ngâm trong nước ấm khoảng 40 độ để khi đạt nhiệt độ thích hợp thì cho con bú. Mẹ không nên ngâm sữa trong nước quá nóng vì sẽ làm mất vitamin và khoáng chất có trong sữa mẹ. Khi sữa đã lấy ra khỏi tủ lạnh thì không thể cấp đông dùng tiếp. Do đó, mẹ chỉ lấy một lượng vừa đủ để rã đông, hâm nóng và cho con bú.

Sữa mẹ rã đông để ngăn mát được bao lâu?

Thời gian sử dụng của sữa mẹ tùy vào cách bảo quản và nhiệt độ của tủ lạnh. Theo các chuyên gia, sữa mẹ vắt ra có hạn sử dụng cụ thể như sau:

Ở nhiệt độ phòng (trên 26 độ C): Thời gian sử dụng sữa mẹ tối đa trong 1 giờ đồng hồ.

Ở nhiệt độ phòng điều hòa (dưới 26 độ C): thời gian sử dụng sữa mẹ tối đa là 6 giờ.

Ở nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh: thời gian sử dụng sữa mẹ tối đa 48 giờ.

Sữa sau khi rã đông cần làm ấm để cho bé bú

Ở nhiệt độ ngăn đá tủ lạnh:

Tủ lạnh loại 1 cửa (tủ loại nhỏ): tối đa là 2 tuần.

Tủ lạnh loại 2 cửa (có cửa riêng cho ngăn đá và ngăn mát): tối đa là 4 tháng.

Tủ đông lạnh loại chuyên dụng: thời gian sử dụng tối đa trong 6 tháng.

Sau khi rã đông, hâm nóng thì nên cho bé dùng, không nên bảo quản lại bằng ngăn mát tủ lạnh, bởi các phân tử và thành phần trong sữa đã bị biến đổi do tiếp xúc với môi trường không khí trong quá trình chúng ta thao tác rã đông.

Một số điều cần lưu ý khi rã đông sữa mẹ

Khi rã đông sữa, các mẹ cần lưu ý một số điều sau:

Thời gian sử dụng sữa sau khi rã đông

Sữa mẹ sau khi rã đông và đã được hâm nóng chỉ để ở nhiệt độ phòng không quá 4 giờ. Sau thời gian này cần phải đổ bỏ hết.

Cách hâm sữa

Sữa được bảo quản trong tủ lạnh hay xuất hiện váng bề mặt và nước sữa bên dưới trong. Do đó, khi hấp nóng cách thủy bảo quản ngăn mát mẹ nên lắc nhẹ bình sữa cho đều trước khi con ăn. Tuy nhiên, nếu sữa rã đông kết tủa thành đám mây trắng đục, điều này có nghĩa là đã hỏng không sử dụng được, sẽ làm ảnh hưởng đến đường tiêu hoá của con.

Hâm sữa đúng cách bảo toàn dinh dưỡng cho con

Không rã đông sữa ở nhiệt độ phòng vì đây là điều kiện thích hợp vi khuẩn có thể xâm nhập, phát triển. Do đó, nên để rã đông sữa ở ngăn mát tủ lạnh. Đồng thời, mẹ cũng không nên rã đông sữa bằng cách đun sôi hay dùng lò vi sóng, bởi nhiệt độ cao sẽ làm phá huỷ vitamin và kháng thể thiết yếu trong sữa, khiến sữa mẹ mất một phần chất đạm cũng như các dinh dưỡng quý báu.

Trong trường hợp cần rã đông nhanh hơn, mẹ hãy đặt bình sữa vào một bát nước ấm, đảm bảo mực nước không ngập bình sữa. Đây cũng là cách hâm sữa mẹ để ngăn mát hiệu quả nhất, để tránh làm bỏng bé khi dùng sữa.

Không lắc mạnh bình sữa rã đông hay thay đổi nhiệt độ đột ngột

Khi lắc mạnh hay thay đổi nhiệt độ đột ngột sữa mẹ sẽ mất đi tính năng của các kháng thể, protein giúp bảo vệ cơ thể bé, đồng thời mất đi một phần dinh dưỡng quan trọng trong nguồn sữa. Cụ thể, các loại kháng thể Lysozyme, Lactoferrin... có trong sữa mẹ sẽ phát huy tính năng kháng viêm nhiễm, chống hiện tượng sưng tấy niêm mạc của ruột khi chúng đúng dạng cấu trúc ban đầu của phân tử. Tuy nhiên, khi lắc mạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột, một số đoạn giữ nguyên và một số đoạn phân tử bị tác động, khiến đứt gãy thành bờ của amino axit, dù giá trị dinh dưỡng vẫn còn nhưng mất khả năng kháng thể.

Sau khi rã đông và hâm nóng sữa, mẹ hãy cho trẻ sử dụng trong vòng 2 giờ đồng hồ, nếu con chưa ăn mẹ có thể để trong ngăn mát tủ lạnh, không nên để ở nhiệt độ phòng, thời gian lưu lại trong tủ lạnh không nên quá 24h. Sau khoảng thời gian này, mẹ nên loại bỏ, tuyệt đối không pha sữa đông dư thừa với sữa mới vắt sử dụng cho lần ăn tiếp theo.

Nhận biết sữa mẹ đã bị hỏng

Khi nhận thấy những dấu hiệu sau đây, chứng tỏ sữa mẹ đã bị hỏng và bạn cần phải bỏ hết tất cả, không nên cho bé sử dụng:

Sữa nổi váng: Trong sữa có chất béo nên khi bảo quản có thể xuất hiện váng. Tuy nhiên, khi lắc sữa lên thấy váng hòa cùng với sữa nghĩa là chất lượng sữa vẫn tốt, nhưng thấy váng, vón cục trôi nổi trên bề mặt, thì có nghĩa sữa đã bị hỏng.

Ngửi thấy mùi hôi: Nếu mẹ ngửi thấy mùi hôi thì chắc chắn chất lượng sữa đã không còn đảm bảo.

Kiểm tra sữa trước khi cho con bú

Vị của sữa: Trước khi cho bé sử dụng mẹ hãy thử một lượng nhỏ sữa, nếu có vị lạ, sữa bị chua, nghĩa là sữa đã bị hỏng. Bên cạnh đó, bạn hãy theo dõi biểu hiện của bé khi dùng sữa, nếu có hiện tượng bị đi ngoài, tiêu chảy, không chịu bú chính. Đây chính là ảnh hưởng khi bé bú sữa không đảm bảo, bị hôi tanh hay đã bị hỏng.

Phần lớn, nhiều chị em cho rằng cách rã đông sữa mẹ vô cùng đơn giản, nhưng thực tế khá vất vả và khó khăn. Bởi để nguồn dinh dưỡng dồi dào, an toàn và đảm bảo nhất cho trẻ mẹ cần phải biết rã đông sữa đúng cách. Do đó, đừng vội rã đông sữa mẹ nhanh nhất bằng đun sôi hay dùng lò vi sóng, mà hãy tham khảo kỹ các thông tin về việc bảo quản, rã đông cũng như hâm nóng, để thực hiện chính xác và cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho bé yêu.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây đã giúp các chị em biết được cách rã đông sữa mẹ đúng cách, bảo vệ nguồn dinh dưỡng tuyệt vời để cung cấp các dưỡng chất cần thiết, giúp bé yêu khỏe mạnh và phát triển toàn diện.



