Thực đơn cho bé 2 tuổi suy dinh dưỡng giúp bé tăng cân

Trẻ 2 tuổi bị suy dinh dưỡng cần một chế độ ăn khoa học để cải thiện. Thực đơn cho bé 2 tuổi suy dinh dưỡng dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn món ăn.

Trẻ 2 tuổi đang ở giai đoạn hiếu động, thích vui đùa và bắt đầu khám phá xung quanh nên năng lượng của bé cần nhiều hơn so với các giai đoạn trước. Đặc biệt là nhiều bé ham chơi nên thường biếng ăn, rất dễ dẫn tới suy dinh dưỡng. Cha mẹ không khéo léo trong việc xây dựng chế độ ăn khoa học thì sẽ khiến bé kém phát triển, chậm lớn. Các thực đơn cho bé 2 tuổi suy dinh dưỡng dưới đây sẽ giúp cha mẹ dễ dàng lựa chọn món ăn cho bé. Thực đơn cho bé 2 tuổi suy dinh dưỡng khoa học giúp bé tăng cân - Ảnh minh họa: Internet. Một số lưu ý trước khi xây dựng thực đơn cho bé 2 tuổi bị suy dinh dưỡng Ở giai đoạn bé 2 tuổi, nhu cầu cần nạp năng lượng và các chất dinh dưỡng cao. Bé đã hoạt động nhiều hơn nên cần tăng cả về số lượng và chất lượng thức ăn hàng ngày:

Bé cần đảm bảo tối thiểu là 3 bữa cơm nát.

Các thực phẩm cần đa dạng, cung cấp nhiều dưỡng chất để bé không bị nhàm chán

Thực đơn cần có thêm các bữa phụ bằng các món ăn như cháo, bún phở, súp. Mẹ nên bổ sung bữa phụ trong ngày cho bé để đủ dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet. Cần bổ sung thêm hoa quả sau bữa ăn để cung cấp thêm vitamin và chất xơ cho trẻ.

Nên sử dụng thêm các loại thực phẩm lợi khuẩn, có lợi cho hệ tiêu hóa như sữa chua để kích thích tiêu hóa tốt hơn, tránh táo bón.

Bổ sung các thực phẩm giàu dưỡng chất như phomai, váng sữa. Nên bổ sung phomai và váng sữa để đủ chất cho bé - Ảnh minh họa: Internet. Đảm bảo các thực phẩm tươi ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm tốt,

Các món ăn chế biến và trình bày đẹp mắt, hấp dẫn để kích thích bé ăn ngon miệng hơn. Thực đơn cho bé 2 tuổi suy dinh dưỡng Ở độ tuổi này, bé bắt đầu làm quen với một số món ăn như người lớn. Vì vậy, thực đơn cho bé cần đảm bảo 2 yếu tố: vừa cung cấp đủ năng lượng vừa bổ sung đủ dinh dưỡng cần thiết. Thực đơn bữa sáng cho trẻ 2 tuổi suy dinh dưỡng Bữa sáng là bữa quan trọng của bé, đây là bữa cung cấp năng lượng cho bé cả ngày hoạt động và vui chơi. Vì vậy, mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua bữa sáng của bé. Các món ăn trong bữa sáng của thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn nên là những món nhẹ nhàng nhưng vẫn cung cấp đủ dưỡng chất cho bé. Bởi bé sau khi thức dậy, chưa nên ăn những món khó tiêu sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa.

Đối với bữa sáng, mẹ có thể tham khảo các món ăn sau: Món chính: Là món cung cấp năng lượng, có thành phần giàu tinh bột, protein để bé có thể hoạt động cả ngày. Mẹ có thể lựa chọn một trong những món như: bánh mì (½ cái), 1 bát cháo thịt lợn, 1 bát cháo thịt bò, 1 bát cháo thịt gà. Bữa sáng với món cháo cho bé 2 tuổi biếng ăn - Ảnh minh họa: Internet. Món phụ: Mẹ có thể cho bé uống sữa để bổ sung đủ dưỡng chất.

Món tráng miệng: Mẹ nên cho bé ăn hoa quả tráng miệng bằng các loại như đu đủ, quýt, chuối,... với số lượng vừa phải. Thực đơn bữa trưa cho bé 2 tuổi Bữa trưa là bữa chính quan trọng nhất trong thực đơn. Thời điểm buổi trưa, hệ tiêu hóa đã được kích thích sau bữa sáng và hoạt động ổn định hơn, mẹ có thể cho bé ăn các món nhiều năng lượng hơn, đầy đủ tinh bột, đạm, vitamin và khoáng chất. Khi chế biến các món ăn, mẹ nên bổ sung thêm lượng chất béo qua dầu mỡ. Mẹ nên dùng chất béo có lợi từ dầu thực vật, dầu oliu hay dầu mè để cung cấp đủ năng lượng cho bé, giúp trí não bé phát triển tốt hơn. Một số món ăn mẹ có thể lựa chọn đưa vào bữa trưa cho bé như sau: Món chính: Thường là cơm nát, mẹ nên cho bé ăn 2 lưng bát cơm nhỏ.

Món phụ: Là món ăn kèm cơm, một số món ngon cho bé 2 tuổi ăn cơm như: đậu nấu thịt và trứng, thịt viên sốt cà chua, trứng đúc thịt, cá sốt cà chua.

Món canh, rau: Canh cua rau đay hoặc mồng tơi, canh rau ngót thịt bằm, canh chua cá, canh cải nấu tôm,... Món rau có thể là rau luộc hoặc xào, tùy theo bữa mà mẹ có thể lựa chọn đa dạng thực đơn.

Món tráng miệng: chuối, dưa hấu, xoài chín,... Ví dụ về thực đơn bữa trưa cho bé 2 tuổi biếng ăn - Ảnh minh họa: Internet. Thực đơn bữa phụ chiều Sau khi ngủ trưa, bé thức dậy vui chơi sẽ tiêu tốn thêm năng lượng. Vì vậy, mẹ cần bổ sung bữa phụ chiều để bé có đủ năng lượng hoạt động và bổ sung thêm đủ dưỡng chất. Thực đơn bữa phụ chiều nên là các món ăn nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa như: súp thịt bò, súp ngô gà, cháo tôm,... Bữa phụ chiều mẹ nên cho bé ăn súp - Ảnh minh họa: Internet. Thực đơn bữa tối Bữa tối là bữa chính cuối cùng trong ngày trong thực đơn cho bé 2 tuổi suy dinh dưỡng. Vì vậy, các món ăn trong bữa ăn này vẫn cần đảm bảo đủ nhóm chất nhưng không được khó tiêu vì buổi tối bé ít hoạt động hơn. Một số món ăn mà mẹ lựa chọn cho bữa tối có thể tham khảo như sau: Món chính: Vẫn là 2 lưng bát cơm nát nhỏ.

Món phụ: Thịt bò xào giá, trứng sốt cà chua, thịt xào su su,...

Món canh, rau: canh cải nấu cá, canh cua rau muống,...

Món tráng miệng: hồng xiêm, chuối tiêu, quýt,... Ví dụ thực đơn bữa tối cho bé 2 tuổi suy dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet. Thực đơn bữa phụ tối Bữa phụ tối là bữa cuối cùng trong ngày để bổ sung dưỡng chất cho bé trước khi bé đi ngủ. Mẹ nên cho bé uống sữa vào bữa phụ tối để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bé. Bé uống sữa vào bữa phụ tối để đảm bảo đủ dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet. Trên đây là thực đơn cho bé 2 tuổi suy dinh dưỡng khoa học giúp bé tăng cân. Bé 2 tuổi bị suy dinh dưỡng cần bổ sung thêm rất nhiều dưỡng chất và thức ăn cho bé để bù lại lượng thiếu hụt nên mẹ cần lưu ý cho bé ăn đầy đủ, đa dạng và phong phú để cải thiện cân nặng của bé.

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