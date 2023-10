Thấu hiểu con hơn từ những bí mật về tâm lý trẻ em và sức khỏe tình thần của bé yêu nhà bạn

Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng cho con lòng tự trọng

Lòng tự trọng là chìa khóa quan trọng để thành công trong cuộc sống. Sự phát triển của một khái niệm tích cực về bản thân hay lòng tự trọng lành mạnh là vô cùng quan trọng đối với hạnh phúc và thành công của trẻ em và thanh thiếu niên. Mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con cái cung cấp khuôn khổ và hỗ trợ cho một đứa trẻ phát triển sự tôn trọng và tôn trọng lành mạnh đối với bản thân và những người khác.

Trẻ em khao khát thời gian ở bên cha mẹ rất nhiều. Nó làm cho con cảm thấy mình đặc biệt. Cha mẹ được khuyến khích tìm thời gian để chơi với con cái của mình một cách thường xuyên. Điều này nên bao gồm chơi 1-1 với mỗi đứa trẻ và thời gian nhóm với tất cả người lớn và trẻ em trong nhà. Nếu bạn là cha mẹ đơn thân hoặc có con một, thỉnh thoảng mời gia đình hoặc bạn bè đến chơi là ý tưởng hay dành cho bạn.

Quan tâm nhiều hơn đến vấn đề cảm xúc và tâm lý trẻ thơ

Vì lý do này hay lý do khác, một số trẻ không phát triển các kỹ năng xã hội dễ dàng như những trẻ khác. Con có thể tha thiết tìm kiếm các mối quan hệ đồng đẳng và sau đó đôi lúc con sẽ chịu đựng những phản đối, nếu không muốn nói là hết sức tàn nhẫn từ người khác và rồi trẻ sẽ rút ​​lui về sự an toàn của gia đình. Có lẽ không có gì đau đớn đối với cha mẹ bằng việc con mình bị ruồng bỏ. Cha mẹ cần có tầm nhìn xa về các vấn đề xã hội và vạch ra kế hoạch giải quyết chúng một cách thận trọng và chu đáo như khi xem xét các vấn đề học tập hay sức khỏe.

Có những hướng dẫn, nếu được tuân theo, sẽ giúp ích cho những đứa trẻ nếu cha mẹ sẵn sàng dành thời gian và chủ động. Hầu hết các bậc cha mẹ sẽ gặp phải một số va chạm trên hành trình dạy con khi con chuyển từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên để trưởng thành.

Theo Child Development