Thấu hiểu con hơn từ những bí mật về tâm lý trẻ em và sức khỏe tình thần của bé yêu nhà bạn

Nuôi dạy con 04/05/2022 09:14

Hiểu con mình là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn nên học với tư cách là cha mẹ. Nó rất hữu ích trong việc hướng dẫn và nuôi dưỡng con bạn khi chúng lớn lên và trưởng thành.

Thấu hiểu con hơn từ những bí mật về tâm lý trẻ em và sức khỏe tình thần của bé yêu nhà bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần lưu ý rằng con bạn có một đặc điểm tính cách độc đáo nhất quán trong suốt cuộc đời.

Một trong những cách bạn có thể hiểu con mình là quan sát chúng khi chúng ngủ, ăn hoặc chơi. Tìm kiếm các đặc điểm nhất quán từ con. Con thích hoạt động nào nhất? Việc điều chỉnh những thay đổi có dễ dàng đối với con không hay con cần thời gian bao lâu để làm quen với những điều này? Những điều này là đặc điểm bình thường của một đứa trẻ và con bạn có thể không phải là một ngoại lệ.

Thấu hiểu con hơn từ những bí mật về tâm lý trẻ em và sức khỏe tình thần của bé yêu nhà bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giành thời gian nói chuyện với con nhiều hơn

Hãy dành thời gian nói chuyện với con càng nhiều càng tốt vì điều này rất quan trọng để thu thập thông tin và hiểu biết hơ về bé yêu nhà bạn. Trong trường hợp trẻ còn nhỏ, chúng đòi hỏi ít ngôn ngữ bằng lời nói hơn và nhiều biểu hiện trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể để hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của chúng. Đặt câu hỏi cho con sẽ cho phép con chia sẻ cảm xúc của chúng với bạn.

Thấu hiểu con hơn từ những bí mật về tâm lý trẻ em và sức khỏe tình thần của bé yêu nhà bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng cho con lòng tự trọng

Lòng tự trọng là chìa khóa quan trọng để thành công trong cuộc sống. Sự phát triển của một khái niệm tích cực về bản thân hay lòng tự trọng lành mạnh là vô cùng quan trọng đối với hạnh phúc và thành công của trẻ em và thanh thiếu niên. Mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con cái cung cấp khuôn khổ và hỗ trợ cho một đứa trẻ phát triển sự tôn trọng và tôn trọng lành mạnh đối với bản thân và những người khác.

Trẻ em khao khát thời gian ở bên cha mẹ rất nhiều. Nó làm cho con cảm thấy mình đặc biệt. Cha mẹ được khuyến khích tìm thời gian để chơi với con cái của mình một cách thường xuyên. Điều này nên bao gồm chơi 1-1 với mỗi đứa trẻ và thời gian nhóm với tất cả người lớn và trẻ em trong nhà. Nếu bạn là cha mẹ đơn thân hoặc có con một, thỉnh thoảng mời gia đình hoặc bạn bè đến chơi là ý tưởng hay dành cho bạn.

Quan tâm nhiều hơn đến vấn đề cảm xúc và tâm lý trẻ thơ

Thấu hiểu con hơn từ những bí mật về tâm lý trẻ em và sức khỏe tình thần của bé yêu nhà bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vì lý do này hay lý do khác, một số trẻ không phát triển các kỹ năng xã hội dễ dàng như những trẻ khác. Con có thể tha thiết tìm kiếm các mối quan hệ đồng đẳng và sau đó đôi lúc con sẽ chịu đựng những phản đối, nếu không muốn nói là hết sức tàn nhẫn từ người khác và rồi trẻ sẽ rút ​​lui về sự an toàn của gia đình. Có lẽ không có gì đau đớn đối với cha mẹ bằng việc con mình bị ruồng bỏ. Cha mẹ cần có tầm nhìn xa về các vấn đề xã hội và vạch ra kế hoạch giải quyết chúng một cách thận trọng và chu đáo như khi xem xét các vấn đề học tập hay sức khỏe.

Thấu hiểu con hơn từ những bí mật về tâm lý trẻ em và sức khỏe tình thần của bé yêu nhà bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Có những hướng dẫn, nếu được tuân theo, sẽ giúp ích cho những đứa trẻ nếu cha mẹ sẵn sàng dành thời gian và chủ động. Hầu hết các bậc cha mẹ sẽ gặp phải một số va chạm trên hành trình dạy con khi con chuyển từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên để trưởng thành.

Theo Child Development

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