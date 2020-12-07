Nuôi con bằng phương pháp easy là như thế nào?

Nuôi dạy con 07/12/2020 16:06

Nuôi con bằng phương pháp easy là như thế nào là câu hỏi được rất nhiều bà mẹ quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây.

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Việc chăm sóc và nuôi dạy con không hề dễ dàng với các chị em. Quá trình này gây nên rất nhiều áp lực cho người phụ nữ, họ buộc phải hy sinh mọi thú vui cá nhân cũng như công việc trong một khoảng thời gian cho việc chăm con. Hiện nay có một phương pháp được các mẹ truyền tai nhau có thể giúp giảm áp lực trong giai đoạn khó khăn này. Hãy cùng tìm hiểu chủ đề nuôi con bằng phương pháp easy trong bài viết sau.

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Nuôi con bằng phương pháp easy là như thế nào là câu hỏi được rất nhiều bà mẹ quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Nuôi con theo easy là gì?

EASY là cách viết tắt các chữ cái đầu của cụm Eat – Activity – Sleep – Your time, tức là Ăn – Hoạt động (chơi) – Ngủ - Thời gian của mẹ. Phương pháp này là cách luyện cho trẻ nề nếp sống từ nhỏ, chu kỳ của phương pháp sẽ bắt đầu từ khi trẻ sơ sinh vừa thức đến tối khi con ngủ.

Những lợi ích khi nuôi con bằng phương pháp easy

Lợi ích đối với trẻ sơ sinh

Phương pháp này tập trung vào việc xây dựng cho trẻ một nhịp sinh học ổn định. Trẻ sẽ dần quen với các hoạt động diễn ra trong một ngày. Sau khi trẻ ăn xong sẽ được chơi, khi mệt sẽ được ngủ. Khi đã quen trẻ sẽ chủ động, tự tin hơn bởi trẻ biết hoạt động tiếp theo là gì, có thể chờ đợi việc sắp diễn ra ngay sau đó. Nhiều chuyên gia cho rằng quá trình nuôi dạy con này sẽ giúp trẻ củng cố lòng tin với người chăm sóc người mẹ.

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Phương pháp easy tập trung vào việc xây dựng cho trẻ một nhịp sinh học ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích đối với mẹ

Khi bé đã quen với nề nếp của phương pháp sẽ giảm áp lực cho mẹ rất nhiều. Lúc này, mẹ có thể sắp xếp và có thời gian để xử lý các công việc cá nhân. Tuy nhiên, việc khó nhất của mẹ khi đó là phải “bắt đúng sóng” của con. Điển hình là khi con khóc thì có rất nhiều nguyên nhân chứ không hoàn toàn đến từ việc con đói, có thể là con mệt mỏi, gắt ngủ, buồn chán, bệnh…Bạn phải rất tinh tế trong việc quan sát con để đáp ứng nhu cầu của trẻ.

Cách nuôi con theo phương pháp easy như thế nào đối với các độ tuổi khác nhau?

Theo các chuyên gia, trẻ ở mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có những chu kỳ phù hợp khác nhau. Cụ thể như sau:

Chu kỳ EASY 3

Độ tuổi áp dụng

Chu kỳ này có thể áp dụng cho trẻ khoảng từ 0 đến 6 tuần tuổi. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý 2 điều kiện sau: bé được 2 tuần tuổi, bé nặng từ 2.9kg trở lên. Lý do là với những bé sinh non dưới 28 tuần nếu muốn áp dụng chu kỳ trên thì cần xem cân nặng của bé.

Thời gian ăn

Bạn có thể giãn cách mỗi cữ bú của bé có thể là từ 2.5 đến 3 giờ, mỗi cữ bú khoảng 20 đến 45 phút, con cần được ăn ngay sau khi thức dậy. Lý do là khi bé đủ tháng, nặng trên 2.7kg thì đã có thể duy trì việc trữ năng lượng khoảng 3 giờ. Bạn có thể cho bé bú khoảng 5 cữ vào các khung giờ như: 7:00 – 7:45, 10:00 – 10:45, 13:00 – 13:45, 16:00 – 16:45, 19:00 – 19:45.

Thời gian hoạt động

Ở độ tuổi này thì tổng thời gian thức của bé, bao gồm cả lúc bú, chỉ khoảng 6 đến 8 giờ. Thời gian bé hoạt động chỉ khoảng 20 đến 30 phút giữa các giấc ngủ. Tuy nhiên, trước khi hoạt động, bạn cần đảm bảo bé đã bú no, ợ hơi, được thay tã và vệ sinh cơ thể.

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Ở độ tuổi này thì tổng thời gian thức của bé, bao gồm cả lúc bú, chỉ khoảng 6 đến 8 giờ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ngủ

Thông thường ở độ tuổi này bé thường ngủ 4 giấc mỗi ngày gồm: 3 giấc dài (1,5 –2 giờ) và 1 giấc ngắn cuối ngày (từ 30 – 40 phút). Vào ban đêm, giấc ngủ của bé thường kéo dài từ 11 đến 13 giờ.

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Vào ban đêm, giấc ngủ của bé thường kéo dài từ 11 đến 13 giờ - Ảnh minh họa: Internet

Chu kỳ EASY 4

Độ tuổi áp dụng

Khi bé được khoảng 8 đến 19 tuần tuổi là mẹ có thể áp dụng chu kỳ này cho bé. Bạn cũng có thể dùng chu kỳ đến khi bé được 8 đến 9 tháng tuổi, thậm chí là 1 tuổi.

Thời gian ăn

Ở độ tuổi này bé đã có những thay đổi nhất định trong nhịp sinh học, cụ thể là khoảng cách giữa các cữ bú giãn ra, thời gian ngủ ngày ngắn lại. Lúc này khoảng cách giữa các cữ bú của bé là khoảng 4 giờ.

Thời gian hoạt động

Tổng thời gian để bé hoạt động giữa các giấc ngủ (bao gồm cả thực hiện trình tự ngủ) dao động từ 80 đến 100 phút.

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Tổng thời gian để bé hoạt động giữa các giấc ngủ (bao gồm cả thực hiện trình tự ngủ) dao động từ 80 đến 100 phút - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ngủ

Bé ngủ 3 giấc trong ngày bao gồm: 2 giấc dài 1,5 – 2 giờ (khoảng từ 9 – 11 giờ, 13 – 15 giờ) và 1 giấc ngắn cuối ngày kéo dài khoảng 30 – 40 phút (17 – 17 giờ 40). Thời gian ngủ ban đêm của bé là vào khoảng 11 đến 12 giờ.

Chu kỳ EASY 2- 3- 4

Độ tuổi áp dụng

Khi bé được khoảng 19 đến 46 tuần tuổi thì mẹ có thể áp dụng chu kỳ trên.

Thời gian ăn

Trong khẩu phần ăn của bé giờ đây đã có thêm phần ăn dặm. Khoảng cách giữa các cữ bú/ăn của bé ở độ tuổi này cách nhau khoảng từ 4 đến 4.5 giờ. Bạn có thể cho bé ăn dặm vào khung giờ từ 11 – 14 giờ. Khi bé trên 6 tháng, con sẽ ăn thêm bữa ăn dặm vào khoảng 18 – 18 giờ 30.

Thời gian hoạt động

Lúc này thời gian ngủ ngày của con ngắn lại, do đó thời gian chơi của bé trong ngày tăng lên.

Thời gian ngủ

Ban ngày, bé ngủ 2 giấc, mỗi giấc khoảng 1,5 – 2 giờ. Thời gian ngủ ban đêm rơi vào khoảng 11 – 12 giờ.

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Ban ngày, bé ngủ 2 giấc, mỗi giấc khoảng 1,5 – 2 giờ - Ảnh minh họa: Internet

Nuôi con bằng phương pháp easy rất dễ thực hiện và đã mang lại những lợi ích thiết thực trong quá trình chăm sóc con của các mẹ. Tuy nhiên, khi nuôi dạy con theo phương pháp nào đi nữa thì các mẹ cần tinh tế quan sát những biểu hiện của con để đánh giá sự phù hợp đối với từng trẻ. Mong những chia sẻ về phương pháp nuôi con trên có thể giúp ích cho các bạn.

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