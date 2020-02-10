Những cách nuôi dạy con kiểu Nhật khiến cả thế giới phải trầm trồ

Mẹ đang muốn áp dụng nuôi dạy con kiểu Nhật nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu và trọng tâm là gì? Tất cả sẽ được giải đáp tại bài viết dưới đây.

Nói môi trường tạo nên tính cách quả không sai. Xét về mặt con người tại các nước trong khu vực Châu Á, có lẽ ít nơi có thể vượt qua được Nhật Bản. Con người Nhật sống rất khoa học, ý thức kỷ luật cao và đặc biệt là rất tự giác và chủ động. Tính cách đó hình thành từ cách rèn dũa từ bé đến lớn của cha mẹ. Nuôi dạy con kiểu Nhật hiện nay đang được rất nhiều ba mẹ Việt Nam áp dụng. Vậy ở từng giai đoạn, ba mẹ nên bắt đầu chỉ dạy từ đâu? Nuôi dạy con kiểu Nhật bắt đầu từ đâu - Ảnh minh họa: Internet Nuôi dạy con kiểu Nhật giai đoạn 0 - 1 tuổi Trong giai đoạn này, các bà mẹ Nhật Bản dành nhiều thời gian để tạo sự gắn kết tình cảm giữa ba mẹ và em bé. Đồng thời giúp bé hoàn thiện về mặt trí não, nhanh nhạy trong việc cảm nhận mọi sự vật, sự việc xung quanh. Thói quen sạch sẽ là một trong những điều mẹ Nhật quan tâm nhất ở thời điểm này. Khi em bé ị hay đái, mẹ thay bỉm ngay lập tức, lâu dần sẽ hình thành cho con một phản xạ là bẩn sẽ không chịu được.

Yêu con nhưng không phải thường xuyên ôm ấp con - Ảnh minh họa: Internet Tiếp đó mẹ cho con làm quen với các tiếng động từ nhỏ đến lớn để bé hài hòa và làm quen với cuộc sống. Điều này sẽ khiến cho em bé mạnh dạn hơn, không bị giật thột khi ngủ dù có nghe những tiếng động lớn. Yêu thương con nhiều nhưng mẹ Nhật không quá cưng nựng con như mẹ Việt, điều này tạo nên thói quen xấu và ỉ lại cho con trẻ. Ví dụ khi trẻ khóc, uốn éo, rặn đỏ cả mặt, phản ứng chung của mẹ Việt sẽ là bồng bế em bé, cưng nựng dỗ dành cho con hết khóc. Mẹ Nhật có cách xử lý khác, mẹ cho bé nằm xuống, massage toàn cơ thể con và liên tục nói “ Thật là sảng khoái, thật là thoải mái”. Có lẽ trong cách nuôi dạy con kiểu Nhật giai đoạn 0 đến 1 tuổi, các bà mẹ Việt quan tâm đặc biệt đến chế độ ăn dặm của bé. Bé từ 6 tháng tuổi, các bà mẹ Nhật bắt đầu cho con tập ăn dặm nhưng điều này là không bắt buộc, mẹ hoàn toàn cho con tự quyết định là ăn hay không và cho chúng quyền lựa chọn loại đồ ăn yêu thích. Khác với các mẹ Việt là ép lấy ép để con ăn thật nhiều vì sợ con thiếu chất dễ dẫn đến việc con sợ ăn, biếng ăn và lười ăn.

Phương pháp cho bé ăn dặm của Nhật được rất nhiều bà mẹ trên thế giới áp dụng - Ảnh minh họa: Internet Nuôi dạy con kiểu Nhật giai đoạn 3 tuổi Từ giai đoạn 1 tuổi cho đến 2 tuổi, các bà mẹ Nhật đã bắt đầu rèn dũa những thói quen tự lập cho con. Hình thành thói quen ăn, ngủ nghỉ, vệ sinh đúng giờ giấc. Thật khó tin khi các bé từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi đã bắt đầu tự giác thực hiện những hành động đơn giản như tự cởi bỏ quần áo, tự ngồi bô,... mà không cần đến sự giúp đỡ của ba mẹ. Người Nhật rất quan tâm đến việc phát triển trí tuệ nên trong giai đoạn này, họ thường cho con chơi những thứ đồ chơi mang tính logic như xếp hình, lắp ráp,.... Ở độ tuổi này ba mẹ bắt đầu rèn luyện tư duy logic cho con - Ảnh minh họa: Internet Giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi, tâm hồn con như tờ giấy trắng, và con học theo ba mẹ rất nhiều. Chính vì thế mỗi hành động của ba mẹ đều mang tính chuẩn mực, điều đó tác động tích cực đến thói quen về sau của con yêu. Đến 3 tuổi, bé đã bắt đầu đi nhà trẻ, và những thói quen tốt được ba mẹ hình thành sẽ là nền tảng vô cùng tốt để cô giáo và nhà trường uốn nắn bé thành những đứa trẻ có ích. Mỗi hành động của ba mẹ đều là thước đo chuẩn mực cho con - Ảnh minh họa: Internet Nuôi dạy con kiểu Nhật giai đoạn 6 tuổi Giai đoạn này chính là giai đoạn hoàn thiện nhận thức bước đầu của bé, chính vì thế mẹ Nhật có những cách nuôi dạy cực kỳ ấn tượng. Đầu tiên, mẹ không nói về con quá nhiều không khen ngợi con quá nhiều trước mặt mọi người. Họ tôn trọng sự phát triển của con và chỉ chia sẻ cho những người thân cận nhất mà thôi.

Không nâng đỡ bé nhiều, cho con tự vấp ngã, tự đứng lên để rèn luyện tinh thần, ý chí và thói quen tự lập. Yêu thương con rất nhiều nhưng không phải suốt ngày ôm ấp chiều chuộng con như cha mẹ Việt. Các bà mẹ Nhật tôn trọng sự phát triển của con cái - Ảnh minh họa: Internet Người Nhật dạy con luôn nghĩ đến cảm xúc của người khác. Không được làm ồn, điều chỉnh hành động phù hợp và giải quyết mọi chuyện theo sự ôn hòa. Không làm những điều ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Đề cao những chuyến đi đầy đủ các thành viên trong gia đình vào cuối tuần, cho bé thỏa sức chạy nhảy và vui chơi để bé phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần.

Chuẩn bị những bữa ăn thật ngon và luôn đảm bảo rằng bữa ăn đó có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Luôn luôn đề cao tình cảm gia đình - Ảnh minh họa: Internet Phải nói rằng phương pháp nuôi dạy con toàn diện kiểu Nhật vô cùng thông minh và mang lại những lợi ích vô cùng quý giá cho việc hình thành tư duy, thói quen lẫn ý thức của cả một con người cho đến khi trưởng thành. Hãy áp dụng ngay những cách nuôi dạy con kiểu Nhật khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục này nhé.

Chuyên mục Nuôi dạy con: Trẻ 7 tháng tuổi nên ăn gì? Trẻ 7 tháng tuổi coi như đã đạt được dấu mốc quan trọng về thể trạng như bé tập ngồi, bé mọc chiếc răng đầu tiên. Thế nên vấn đề dinh dưỡng ở giai đoạn này rất quan trọng. Trẻ 7 tháng tuổi nên ăn gì? Câu hỏi sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

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