Thấy con gái 5 tuổi lén mặc cooc xê của mình, người mẹ nhận ra sai lầm vì không dạy con điều này sớm hơn

Nhà chị L có 2 đứa con, con gái đầu lòng 5 tuổi, con trai thứ được hơn 10 tháng. Vì công việc bận rộn, lại vừa sinh đứa thứ 2 nên vợ chồng chị ít quan tâm, để ý đến con gái đầu.

Chăm sóc và nuôi dạy một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng, câu chuyện của chị L dưới đây là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về giáo dục giới tính cho trẻ càng sớm càng tốt.

Cho đến khi được bà ngoại kể lại rằng: "Hay thấy con bé bỏ quả bóng bay vào bụng giả làm bụng bầu, xưng là mẹ với con và nhiều hành động khác lạ nữa".

Nhiều hôm về muộn, chị gửi con bên nhà ngoại hoặc khuya mới đón về. Chị không có nhiều thời gian lắng nghe những tâm sự ở trường lớp của con, vì vậy chị không nhận ra được sự thay đổi khác lạ của con mỗi ngày.

Lúc đầu chị cũng không tin lời bà ngoại cho đến khi tận mắt nhìn thấy con gái đang loay hoay mặc chiếc cooc xê đỏ của mình vào người rồi tự ngắm trong gương, chị mới thấy mình đã mắc phải một sai lầm lớn.

Nhiều mẹ thờ ơ với chuyện giáo dục giới tính cho con mình - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù con chị mới chỉ 5 tuổi nhưng đã có những biểu hiện tò mò, bắt chước các hành động của người lớn mà không biết đó là đúng hay sai. Đáng quan ngại hơn là con bị những đối tượng xấu tiếp cận.

Vì vậy, các bậc phụ huynh phải giáo dục giới tính cho trẻ từ lúc 3 tuổi trở lên bằng hành động cụ thể, cũng như các cách đối phó khi gặp phải đối tượng xấu.

Dạy con không được đi theo người lạ - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị L đã quan tâm đến con gái nhiều hơn, thường xuyên dạy con phải tránh xa những người đàn ông lạ mặt, không được cho ai trêu đùa, sờ soạng vào vùng nhạy cảm của mình.

Bên cạnh đó, chị cũng dạy cho con về những hành động không được phép làm như môi chạm môi với anh, chú, bác trai hoặc không cho ai cởi quần áo của mình. Nếu gặp phải trường hợp đó, phải la hét thật to và về mách mẹ ngay.

Dạy cho trẻ biết các chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện của nhà chị L là một ví dụ điển hình về chăm sóc con mà các mẹ cần lưu tâm, đừng xấu hổ hoặc ngại phải nhắc đến vì trẻ cần được giáo dục giới tính sớm để tự bảo vệ bản thân mình.

Ngoài ra, các mẹ cũng nên tìm hiểu trên sách báo, mạng internet những bài dạy về giáo dục giới tính cho trẻ để có thêm nhiều kinh nghiệm. Cách bảo vệ con tốt nhất là dạy cho con kiến thức cần thiết về giới tính từ nhỏ để con không bị kẻ xấu lợi dụng.