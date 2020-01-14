Dù nhiều thị phi nhưng đây là cách dạy con của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến nhiều người thán phục

Với sự dạy dỗ thông minh của mẹ, hai cô con gái đã trở thành những người tự lập, giỏi giang. Dưới đây là cách dạy con thông minh của Nguyễn Cao Kỳ Duyên cha mẹ nào cũng nên học hỏi.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng xinh đẹp, đa tài nhưng đời sống riêng tư của cô lại có khá nhiều truân chuyên. Trong cuộc hôn nhân đầu, cô có hai con gái là Maili Nguyễn và Yenli Nguyễn.

Là một người rất thành công trong sự nghiệp của mình, nữ MC hiểu được tầm quan trọng đặc biệt của việc theo đuổi đam mê.

Vào ngày con gái út Yenli Nguyễn tốt nghiệp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã nói với con rằng: Dù cô không biết con sẽ chọn ngành nào để lập nghiệp nhưng cô ủng hộ mọi quyết định của con gái.

Cô chỉ muốn nói với các con 3 điều đơn giản nhưng hết sức quan trọng: Con hãy làm việc với sự đam mê, sống thật với chính bản thân mình và không hại ai. Cô nhấn mạnh cuộc đời là của các con nên con có quyền sống theo ý muốn của mình mà không cần xin phép bất cứ ai.

MC Nguyễn Cao Kì Duyên và cô con gái út - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Yenli Nguyễn được 3 trường ở Anh nhận vào học. Nữ MC chia sẻ rằng cô luôn dặn dò con phải chọn nghề mình yêu thích và có đam mê với nó chứ không phải chọn nghề vì tiền bạc. Cô cũng nói thêm, việc con chọn ngành nào cô cũng hãnh diện miễn là không làm hại ai.

2. Dạy con nề nếp

Ở Mỹ, nhà của Nguyễn Cao Kỳ Duyên gần với một ngôi trường lớn dành cho “quý tộc”. Tuy nhiên, nữ MC quyết định không cho con học tại trường này dù điều kiện vật chất gia đình dư dả. Thay vào đó cô cho hai con gái học ở khu có 80% là học sinh Việt Nam và dạy bằng tiếng Việt.

Là người cởi mở, hiện đại, lại đang sống ở phương Tây nhưng cô lại dạy con theo nề nếp, lề lối của phương Đông. Cụ thể, đúng 10 giờ tối, các con phải lên giường ngủ. Những ngày cuối tuần, cô cho các con tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn coi trọng việc dạy nề nếp cho hai cô con gái - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, cô còn yêu cầu các con dù thế nào cũng phải tốt nghiệp đại học để có những nền tảng kiến thức cơ bản.

3. Dạy con tự lập

Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ cô luôn muốn các con tự lập trong cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô con gái đầu Maili Nguyễn muốn xin vào làm việc tại một nhà hàng ăn của mẹ. Thay vì xót con và tiếp tục chu cấp tiền bạc như rất nhiều bậc cha mẹ khác, cô quyết định cho con sống tự lập.

Cô cho con tự làm hồ sơ, nộp đơn xin việc như bao người khác. Cô cũng dặn dò con nếu bị đuổi vì làm việc không tốt thì cô cũng không can thiệp.

Sau đó, Maili Nguyễn được nhận vào làm. Dù là con của bà chủ nhưng Maili vẫn phải chạy bàn 10 tiếng đồng hồ, lau chùi, dọn dẹp thêm 1 tiếng như những nhân viên khác.

Cô con gái cả của Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm việc tự lập như bao nhân viên khác - Ảnh minh họa: Internet

Chứng kiến con của mình lao động vất vả, cô không những không xót mà còn cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho rằng nếu con của cô có thể làm việc như vậy, kể cả nhặt rác ở nhà cầu thì cô sẽ không phải lo con không thể kiếm được một nghề chân chính nuôi sống bản thân.

Không những cho con làm việc tự lập, cô còn dặn dò các con không được dựa vào đàn ông nếu không muốn bị khinh hoặc ngược đãi. Cô khuyên các con của mình rằng chỉ khi hoàn toàn tự quyết định được cuộc đời mình thì mới có quyền lựa chọn lấy người con thật sự yêu.

Với cách dạy con thông minh của mình, hai cô con gái của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên rất thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.