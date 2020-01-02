Bí quyết nuôi dạy con của người Do Thái cha mẹ nên học hỏi

Dưới đây là những phương pháp được cha mẹ người Do Thái áp dụng khi nuôi dạy con cái.

Cách giáo dục con cái của người Do Thái không giống với nhiều dân tộc khác trên thế giới. Họ luôn để con được phát triển tự do, không bị gò bó. Đây là điều nuôi dạy con đúng cách, cha mẹ nên học hỏi.

Người Do Thái quan niệm rằng dạy con đúng cách là giúp con phân biệt rõ ràng giữa việc học và chơi. Khi vui chơi, các con được cha mẹ khuyến khích chơi hết mình. Nhưng khi học, con cần phải tập trung, không được phân tâm bởi bất cứ vấn đề nào khác. Trẻ em Do Thái do được cha mẹ dạy dỗ như vậy nên khi làm việc gì, bất kể là chơi hay học, chúng đều làm rất tốt.

Dù chơi hay học, trẻ đều được cha mẹ dạy rằng phải rất tập trung và nghiêm túc - Ảnh minh họa: Internet

2. Tôn trọng người già, yêu trẻ nhỏ

Từ khi còn nhỏ, trẻ em Do Thái đã được cha mẹ giáo dục về sự tôn trọng gia đình. Những bậc phụ huynh sẽ định hướng cho con cái cách tôn trọng người già cũng như yêu mến những người ít tuổi hơn.

Tư tưởng dạy con đúng đắn này được các bậc cha mẹ liên tục nhắc nhở, đề cập cho đến khi con cái hiểu ra và thực hành.

3. Khuyến khích trẻ tự lập

Dạy con tự lập ngay từ khi còn nhỏ được hầu hết các cha mẹ người Do Thái áp dụng. Theo họ, đây là phương pháp tốt nhất để giúp con trưởng thành. Đến bất kỳ quán cà phê nào, bạn cũng sẽ thấy trẻ em người Do Thái có thể tự ngồi ăn một mình dù mới chỉ 1 tuổi.

Trẻ tự ăn một mình cho dù mới 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ người Do Thái tạo mọi điều kiện để con tự do làm điều mình thích. Điều này giúp trẻ em Do Thái rất tự lập, không dựa dẫm và ỷ lại vào người khác.

4. Khen ngợi con

Các bậc phụ huynh người Do Thái cho rằng bất cứ thành tựu nào của trẻ cũng đáng được ghi nhận. Bởi họ quan trọng quá trình con cố gắng thực hiện việc làm đó hơn là kết quả con đạt được.

Vì vậy, bạn sẽ không lạ khi chứng kiến cảnh người cha người mẹ mỉm cười, khen ngợi dù con viết những dòng chữ chằng chịt trên những chiếc khăn trải bàn. Họ luôn khen ngợi đó là một bức tranh tuyệt đẹp.

5. Chấp nhận sự bề bộn, lấm lem

Với người Do Thái, việc trẻ em chơi bẩn, lấm lem bùn đất là điều hết sức bình thường. Những đứa trẻ được thoải mái bày bừa đồ chơi mà chẳng sợ cha mẹ la mắng hay quát nạt.

Trẻ được thoải mái bày bừa theo ý thích của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những bậc phụ huynh người Do Thái quan niệm rằng trẻ luôn ham chơi và tò mò với thế giới xung quanh. Nếu quát nạt, khiển trách việc trẻ bày bừa hoặc tự do khám phá không những đánh mất tuổi thơ mà còn kìm hãm sự sáng tạo của trẻ.

Do đó, thay vì la mắng, cho rằng con không gọn gàng, họ cho phép con có thể chơi tự do và bày bừa mọi thứ theo ý con thích. Đây là phương pháp tốt nhất để phát triển tư duy của trẻ.