Bí quyết nuôi dạy con của người Do Thái cha mẹ nên học hỏi

Dưới đây là những phương pháp được cha mẹ người Do Thái áp dụng khi nuôi dạy con cái.

Cách giáo dục con cái của người Do Thái không giống với nhiều dân tộc khác trên thế giới. Họ luôn để con được phát triển tự do, không bị gò bó. Đây là điều nuôi dạy con đúng cách, cha mẹ nên học hỏi.

1. Học là học, chơi là chơi

Người Do Thái quan niệm rằng dạy con đúng cách là giúp con phân biệt rõ ràng giữa việc học và chơi. Khi vui chơi, các con được cha mẹ khuyến khích chơi hết mình. Nhưng khi học, con cần phải tập trung, không được phân tâm bởi bất cứ vấn đề nào khác. Trẻ em Do Thái do được cha mẹ dạy dỗ như vậy nên khi làm việc gì, bất kể là chơi hay học, chúng đều làm rất tốt.