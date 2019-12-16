Nói 3 'không' với trẻ để dạy con biết tự lập sớm

Cách dạy con tự lập sớm không phải là bắt trẻ làm những công việc nặng nhọc. Mà bố mẹ đừng quá nuông chiều, hãy để con tự làm những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Để làm được điều đó, các bậc phụ huynh nên nói 3 "không" với trẻ trong những trường hợp dưới đây:

Ví dụ như việc trẻ hay đòi mua đồ chơi khi đi siêu thị hoặc dạo phố cùng bố mẹ, nếu không được sẽ gào khóc ăn vạ.

Đây là điều đầu tiên bố mẹ phải làm để dạy con biết tự lập sớm. Không chiều theo mọi ý thích của con mà nên áp dụng thưởng phạt để con có động lực cố gắng.

Trẻ hay khóc ăn vạ khi không được đáp ứng nhu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bậc phụ huynh vì sợ xấu hổ với mọi người hoặc thương con nên đã chiều theo ý của con. Nhưng thực tế làm như vậy sẽ hình thành thói quen xấu ở trẻ và khi gặp trường hợp tương tự, trẻ sẽ lại diễn bài cũ và muốn bố mẹ chiều theo ý của mình.

2. Không dỗ dành khi con ăn vạ

Việc trẻ ăn vạ bắt nguồn từ nguyên nhân không được đáp ứng đúng yêu cầu. Trẻ chưa ý thức được hành động ăn vạ của mình là xấu mà chỉ biết rằng, nếu như gào khóc thật to sẽ được ông bà hoặc bố mẹ dỗ dành và đáp ứng ngay.

Phụ huynh phải thật cứng rắn khi con ăn vạ - Ảnh minh họa: Internet

Đối phó với trường hợp này, bố mẹ hoặc người lớn không nên dỗ dành các con ngay lập tức mà cần có những phương án đối phó thích hợp. Quan trọng là bài học dạy con không mắc phải những lần sau.

Các bậc phụ huynh có thể làm lơ không quan tâm. Hoặc nếu trẻ đã có nhận thức thì kiên quyết tỏ thái độ không hài lòng.

3. Không làm tất cả mọi việc giúp con trong khi con có thể tự làm được

Đây là việc cần làm thứ ba để dạy con biết tự lập sớm. Bố mẹ đừng trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của con khi làm hộ hết tất cả những việc mà con đã biết và tự làm được.

Trẻ trên 4 tuổi đã có thể cầm cốc uống nước, tự xúc cơm thậm chí tự mặc được quần áo. Bố mẹ hãy để các con tự làm các việc đó, sai thì sửa, chỉ có như vậy trẻ mới học được cách không ỷ lại.

Để trẻ tự làm các công việc sinh hoạt hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn dạy dỗ như thế nào thì các con sẽ học theo như vậy, bố mẹ cần nghiên cứu cũng như thống nhất với nhau để chăm sóc và nuôi dạy con tốt hơn.