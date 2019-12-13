Những kiểu bố mẹ dạy con thành tài, giỏi giang trong tương lai

Bài học làm mẹ 13/12/2019 06:00

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, bố mẹ như thế này sẽ dạy con thành tài, xuất chúng được yêu mến và kính trọng khi trưởng thành.

Nếu bố mẹ có tư tưởng đúng đắn, lối suy nghĩ tích cực, con cái sẽ được thừa hưởng các phẩm chất tốt đẹp. Dưới đây là những kiểu phụ huynh dễ dạy con thành tài.

1. Bố mẹ yêu thương nhau

Ông Theodore Hesburgh, Chủ tịch Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ cho biết “Điều quan trọng nhất mà người bố có thể làm cho các con của mình là yêu thương mẹ của chúng. Điều tốt nhất mà người mẹ có thể dành cho con cái là đánh giá cao và ngưỡng mộ bố của các con mình”.

Trên thực tế, mối quan hệ vợ chồng tốt sẽ tạo ra những đứa trẻ tích cực, lành mạnh. Lớn lên trong gia đình hạnh phúc, con cái không chỉ lạc quan mà còn tin tưởng vào tình yêu.

day con thanh tai 1
Lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trẻ dễ thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sẽ rất tự tin khi biết luôn có gia đình làm chỗ dựa. Ngược lại, những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa sẽ lớn lên trong sự tự ti, bất mãn với cuộc sống và cảm thấy không an toàn với mọi thứ xung quanh.

2. Bố mẹ biết buông tay

Nhiều bố mẹ nghĩ yêu thương con cái là sẽ làm tất cả cho con. Khi con còn bé thì lo từng miếng ăn giấc ngủ, khi lớn lên thì lo con học trường gì, ngành nào, ra trường xin việc ở đâu… Lo lắng cho con không phải là không tốt nhưng ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi sẽ khiến con ỷ lại và không có khả năng tự lập.

day con thanh tai 2
Càng tự lập sớm, con càng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, trẻ còn mất quyền tự do phát triển, cảm thấy khó chịu trong chính sự bao bọc thái quá của bố mẹ.

Vì thế, muốn con thành tài, hãy để con được tự lập. Thực tế chứng minh, càng tự lập sớm, con càng thành công. Minh chứng là các tỷ phú trên thế giới như Bill Gates hay Siebold đều tách khỏi vòng tay bố mẹ từ rất sớm.

3. Bố mẹ nói những điều tích cực

Jimmy - một họa sĩ biếm họa nổi tiếng từng chia sẻ “Trẻ em thà bị đâm bởi xương rồng còn hơn là nghe lời chế giễu của những người lớn. Ít nhất những vết sẹo còn được nhìn thấy, còn những vết thương do bị la mắng là vô hình”.

Bạo lực về ngôn ngữ cho dù không gây đau đớn về thể xác nhưng lại gây nỗi đau tinh thần vô cùng lớn. Điều này khiến trẻ bị ám ảnh, luôn cảm thấy bất an, tự ti về bản thân mình.

day con thanh tai 3
Hãy luôn nói những điều tích cực với con để con phát triển tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Muốn dạy con thành tài, bố mẹ cần nói những điều tích cực với con cái mỗi ngày. Chỉ cần bằng những câu đơn giản như “bố mẹ yêu con”, “bố mẹ tin ở con”, “con đã làm rất tốt”,... Khi đó, con sẽ tự tin vào bản thân để làm tốt mọi việc.

4. Bố mẹ giỏi kiềm chế cảm xúc

Nếu bố mẹ giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, con cái chắc chắn sẽ học được điều này. Khi có vấn đề, con sẽ tập trung suy nghĩ giải pháp thay vì bị cảm xúc chi phối. Điều này giúp con luôn sáng suốt trong mọi tình huống và dễ dàng thành công hơn.

day con thanh tai 4
Bố mẹ cáu gắt có thể khiển trẻ trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bố mẹ hay cáu gắt, con cái sẽ hay nóng nảy, hung bạo, thậm chí dễ rơi vào tình trạng trầm cảm.

Chỉ cần lưu ý những điều này, chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ nuôi dạy con cái tốt hơn. Thành quả bố mẹ có được là những đứa con sống hạnh phúc, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Xu hướng dạy con phổ biến này của phụ huynh Hà Lan chính là chìa khóa để nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới

Xu hướng dạy con phổ biến này của phụ huynh Hà Lan chính là chìa khóa để nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới

Là một người sinh ra và lớn lên ở Mỹ, ý tưởng làm việc toàn thời gian và làm mẹ ở Mỹ - một đất nước luôn đứng chót trong cách giáo dục con cái - luôn làm tôi sợ hãi.

Xem thêm
Từ khóa:   dạy con đúng cách bí quyết dạy con kiểu cha mẹ dạy con tốt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn