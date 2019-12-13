Những kiểu bố mẹ dạy con thành tài, giỏi giang trong tương lai

Nếu bố mẹ có tư tưởng đúng đắn, lối suy nghĩ tích cực, con cái sẽ được thừa hưởng các phẩm chất tốt đẹp. Dưới đây là những kiểu phụ huynh dễ dạy con thành tài .

Trên thực tế, mối quan hệ vợ chồng tốt sẽ tạo ra những đứa trẻ tích cực, lành mạnh. Lớn lên trong gia đình hạnh phúc, con cái không chỉ lạc quan mà còn tin tưởng vào tình yêu.

Ông Theodore Hesburgh, Chủ tịch Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ cho biết “Điều quan trọng nhất mà người bố có thể làm cho các con của mình là yêu thương mẹ của chúng. Điều tốt nhất mà người mẹ có thể dành cho con cái là đánh giá cao và ngưỡng mộ bố của các con mình”.



Lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trẻ dễ thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sẽ rất tự tin khi biết luôn có gia đình làm chỗ dựa. Ngược lại, những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa sẽ lớn lên trong sự tự ti, bất mãn với cuộc sống và cảm thấy không an toàn với mọi thứ xung quanh.

2. Bố mẹ biết buông tay

Nhiều bố mẹ nghĩ yêu thương con cái là sẽ làm tất cả cho con. Khi con còn bé thì lo từng miếng ăn giấc ngủ, khi lớn lên thì lo con học trường gì, ngành nào, ra trường xin việc ở đâu… Lo lắng cho con không phải là không tốt nhưng ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi sẽ khiến con ỷ lại và không có khả năng tự lập.

Càng tự lập sớm, con càng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, trẻ còn mất quyền tự do phát triển, cảm thấy khó chịu trong chính sự bao bọc thái quá của bố mẹ.

Vì thế, muốn con thành tài, hãy để con được tự lập. Thực tế chứng minh, càng tự lập sớm, con càng thành công. Minh chứng là các tỷ phú trên thế giới như Bill Gates hay Siebold đều tách khỏi vòng tay bố mẹ từ rất sớm.

3. Bố mẹ nói những điều tích cực

Jimmy - một họa sĩ biếm họa nổi tiếng từng chia sẻ “Trẻ em thà bị đâm bởi xương rồng còn hơn là nghe lời chế giễu của những người lớn. Ít nhất những vết sẹo còn được nhìn thấy, còn những vết thương do bị la mắng là vô hình”.

Bạo lực về ngôn ngữ cho dù không gây đau đớn về thể xác nhưng lại gây nỗi đau tinh thần vô cùng lớn. Điều này khiến trẻ bị ám ảnh, luôn cảm thấy bất an, tự ti về bản thân mình.

Hãy luôn nói những điều tích cực với con để con phát triển tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Muốn dạy con thành tài, bố mẹ cần nói những điều tích cực với con cái mỗi ngày. Chỉ cần bằng những câu đơn giản như “bố mẹ yêu con”, “bố mẹ tin ở con”, “con đã làm rất tốt”,... Khi đó, con sẽ tự tin vào bản thân để làm tốt mọi việc.

4. Bố mẹ giỏi kiềm chế cảm xúc

Nếu bố mẹ giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, con cái chắc chắn sẽ học được điều này. Khi có vấn đề, con sẽ tập trung suy nghĩ giải pháp thay vì bị cảm xúc chi phối. Điều này giúp con luôn sáng suốt trong mọi tình huống và dễ dàng thành công hơn.

Bố mẹ cáu gắt có thể khiển trẻ trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bố mẹ hay cáu gắt, con cái sẽ hay nóng nảy, hung bạo, thậm chí dễ rơi vào tình trạng trầm cảm.

Chỉ cần lưu ý những điều này, chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ nuôi dạy con cái tốt hơn. Thành quả bố mẹ có được là những đứa con sống hạnh phúc, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.