Học ngay cách dạy con chỉ với hai chữ này của hotmom Quỳnh Trâm để con trưởng thành, ngoan ngoãn

Bài học làm mẹ 06/12/2019 06:00

Theo hotmom Quỳnh Trâm, bí quyết nuôi con ngoan, nghe lời, không phải áp đặt hay dùng đòn roi với trẻ mà là bố mẹ phải làm tấm gương tốt.

Hotmom Quỳnh Trâm chia sẻ, thay vì những bài học lớn lao. Hãy dạy con chủ động nói lời “cảm ơn” và biết nói “xin lỗi”. Đây là quyết dạy con đúng đắn và rất cần thiết giúp con trưởng thành.

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Quỳnh Trâm luôn xem trọng dạy con nói cảm ơn và xin lỗi đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Để tạo được thói quen này cho con, bố mẹ là người làm gương và phải chủ động nói những lời đó với con. Quỳnh Trâm tâm sự rằng những câu như “Bố mẹ sai rồi, bố mẹ xin lỗi con nhé” hay “Bố mẹ cảm ơn con” là những câu quen thuộc của hai vợ chồng chị.

"Cảm ơn” và “xin lỗi” là hai chữ Ben và Liam (hai đứa con của Quỳnh Trâm) được dạy đầu tiên. Người mẹ nổi tiếng Quỳnh Trâm chia sẻ, chị chú trọng việc dạy con lễ nghĩa hơn là bảng chữ cái hay những con số vô tri vô giác.

Dù hai con mới chỉ gần 3 tuổi, nhưng Quỳnh Trâm luôn ưu tiên dạy bảo con chủ động nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi” ở những sự việc cụ thể diễn ra hàng ngày. Chị quan niệm, học giỏi thì dễ, nhưng làm người có trách nhiệm, có đạo đức thì khó hơn ngàn lần. Cho nên ngay còn nhỏ, bố mẹ phải chú trọng những điều tưởng như nhỏ nhặt này. Đây chính là bí quyết dạy con ngoan mà theo chị ai cũng nên lưu ý.

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Nhờ sự dạy dỗ đúng cách của bố mẹ, hai đứa con của Quỳnh Trâm rất thông minh, hiểu chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Chị Quỳnh Trâm cho biết thêm, muốn làm được điều này, bố mẹ phải làm bạn với con, nói chuyện với con như những người bạn.

Khi làm con đau, đừng bắt con phải đợi, bố mẹ phải chủ động xin lỗi con. Ngược lại, nếu con làm điều gì đó giúp bạn, hãy cảm ơn con một cách chân thành. Khi người lớn làm điều này, trẻ sẽ biết cách phân biệt đúng sai và thấy cảm phục bố mẹ hơn. Bí quyết dạy con ngoan theo chị chỉ đơn giản là như vậy.

Nhờ có sự dạy bảo của bố mẹ ở những điều nhỏ nhặt như vậy, Ben và Liam giờ đã biết dùng cụm từ “cảm ơn” và “xin lỗi” đúng hoàn cảnh. Không chỉ vậy, hai con của Quỳnh Trâm còn rất tình cảm và biết cách chăm sóc mẹ. Ví dục như khi mẹ khóc thì đưa khăn cho mẹ, ôm mẹ, vỗ về mẹ. Đây là hạnh phúc lớn lao của bất cứ người mẹ nào.

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Bố mẹ nên là người bạn của con để hiểu con hơn - Ảnh minh họa: Internet

Từ bí quyết dạy con của hotmom Quỳnh Trâm, bố mẹ lưu ý rằng muốn con là một đứa trẻ có trách nhiệm, hãy chú ý tới những điều đơn giản nhất. Chỉ cần biết nói “cảm ơn” và “xin lỗi” đúng cách, trẻ cũng đã nhận thức được đúng sai ngay từ khi còn bé.

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