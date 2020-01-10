Từ khi có con, mỗi cha mẹ lại trở thành chuyên gia dinh dưỡng của chính em bé cũng như gia đình mình. Cha mẹ rất quan tâm đến câu hỏi trẻ 7 tháng tuổi nên ăn gì vì đây là giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ. Hãy cùng tìm hiểu vấn đề một cách thật kỹ càng.

Chuyên mục Nuôi dạy con: Trẻ 7 tháng tuổi nên ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ 7 tháng tuổi ăn bao nhiêu là đủ?

Cha mẹ nên tập trung bổ sung thêm lượng protein, chất đạm, chất béo và vitamin cần thiết… để thúc đẩy phát triển các tế bào của bé. Việc cân đối lượng thức ăn cho trẻ cũng là một vấn đề mà bạn cần nắm được để đảm bảo về cả chất và lượng.