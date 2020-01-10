Chuyên mục Nuôi dạy con: Trẻ 7 tháng tuổi nên ăn gì?

Trẻ 7 tháng tuổi coi như đã đạt được dấu mốc quan trọng về thể trạng như bé tập ngồi, bé mọc chiếc răng đầu tiên. Thế nên vấn đề dinh dưỡng ở giai đoạn này rất quan trọng. Trẻ 7 tháng tuổi nên ăn gì? Câu hỏi sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.
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Từ khi có con, mỗi cha mẹ lại trở thành chuyên gia dinh dưỡng của chính em bé cũng như gia đình mình. Cha mẹ rất quan tâm đến câu hỏi trẻ 7 tháng tuổi nên ăn gì vì đây là giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ. Hãy cùng tìm hiểu vấn đề một cách thật kỹ càng.
Trẻ 7 tháng tuổi ăn bao nhiêu là đủ?
Cha mẹ nên tập trung bổ sung thêm lượng protein, chất đạm, chất béo và vitamin cần thiết… để thúc đẩy phát triển các tế bào của bé. Việc cân đối lượng thức ăn cho trẻ cũng là một vấn đề mà bạn cần nắm được để đảm bảo về cả chất và lượng.
- Bột ăn dặm và các loại đậu là những thực phẩm đầu tiên mà trẻ được tiếp xúc sau các nguồn sữa. Thực phẩm này nên được sử dụng cho 2 bữa chính, tương đương với 3-4 thìa bột khô mịn. Bên cạnh đó, các mẹ có thể cho thêm vài thìa bột đậu để tăng cường protein cho mỗi bữa ăn của bé.
- Ngoài tinh bột, chắc chắn các mẹ sẽ bổ sung thêm sữa: sữa mẹ, sữa công thức, sữa chua và phô mai. Liều lượng 1 phần 1 ngày bao gồm ½ cốc sữa chua và 1/3 miếng phô mai. Nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ vẫn là sữa mẹ.
- Ưu tiên những loại thịt nạc chứa nhiều chất đạm, chất béo như lợn, bò, gà. Mỗi bữa chỉ dùng 1 lượng nhỏ tầm 5g rồi trộn cùng rau và tinh bột sẽ tạo thành 1 bữa dinh dưỡng cho trẻ. Tuỳ thuộc vào cơ địa và khả năng thích nghi của mỗi bé mà sau đó bạn có thể tăng thêm liều lượng từ 3-5g.
- Hải sản cũng là loại thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi sử dụng vì các loại hải sản sẽ gây dị ứng cho làn da nhạy cảm của trẻ. Mẹ nên thử từ từ từng lượng nhỏ 1 khi cho vào bột của trẻ.
- Trẻ 7 tháng chỉ cần dùng 1/8 lòng đỏ trộn vào bột của con và tăng dần khối lượng sau đó. Tuy nhiên, trong quá trình ăn và sau đó, mẹ cũng nên theo dõi tình trạng của bé để kịp xử lý trong trường hợp bé không thích ứng được.
- Rau củ là thực phẩm không thể thiếu, bổ sung đầy đủ rau củ nhằm hạn chế táo bón cũng như để trẻ có hệ tiêu hoá ổn định. Liều lượng từ 1- 4 muỗng rau củ mỗi ngày là hợp lý cho 1 trẻ 7 tháng tuổi.
Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những gì?
Nguyên tắc tập ăn dặm cho trẻ 7 tháng tuổi:
- Để trẻ ăn từ loãng tới đặc.
- Để trẻ ăn từ ít tới nhiều.
- Để trẻ ăn từ bột ngọt rồi chuyển dần sang bột mặn.
Tham khảo một thực đơn điển hình và đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ 7 tháng tuổi:
Thứ 2 và thứ 4
- 6h: Bú mẹ hay uống sữa công thức (150-200ml).
- 9h: Bột thịt lợn (thịt lợn xay, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
- 10h: Nửa quả chuối tiêu.
- 11h: Bú sữa mẹ.
- 14h: Bột trứng (gồm có trứng gà, bột gạo, dầu ăn, rau xanh).
- 16h: Nước cam (cam tươi, đường và nước lọc).
- 18h: Bột cua (nước lọc cua, bột gạo, dầu ăn, rau xanh).
Thứ 3 và thứ 5
- 6h: Bú mẹ hoặc uống sữa công thức (150-200ml).
- 9h: Bột thịt gà (thịt gà, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
- 10h: 50gr đu đủ.
- 11h: Bú sữa mẹ.
- 14h: Bột cua (nước lọc cua, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
- 16h: Nước cam (cam tươi, đường và nước lọc).
- 18h: Bột đậu xanh (bột đậu xanh, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
Thứ sáu và chủ nhật
- 6h: Bú mẹ hoặc uống sữa công thức (150-200ml).
- 9h: Bột thịt bò (thịt bò, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
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- 10h: Nửa quả hồng xiêm ngọt.
- 11h: Bú sữa mẹ.
- 14h: Bột tôm (thịt tôm, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
- 16h: Nước cam (cam tươi, đường và nước lọc).
- 18h: Bột thịt gà (thịt gà, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
Thứ 7
- 6h: Bú mẹ hay uống sữa công thức (150-200ml).
- 9h: Bột trứng (trứng gà, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
- 10h: 100gr xoài.
- 11h: Bú sữa mẹ.
- 14h: Bột thịt lợn (thịt nạc vai, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
- 16h: Nước cam (cam tươi, đường và nước lọc).
- 18h: Bột gan (gan, bột gạo, dầu ăn và rau xanh).
Trên đây là toàn bộ kiến thức chúng tôi tổng hợp về trẻ 7 tháng tuổi nên ăn gì? Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn cho bé yêu của mình. Chúc cho mẹ khoẻ và các bé hay ăn chóng lớn!