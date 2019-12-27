Chuyên mục nuôi dạy con: Trứng sau khi rụng sống được bao lâu

Trứng sẽ sống được trong vòng 12-24 giờ sau khi rụng trong khi tinh trùng có thể tồn tại đến 7 ngày. Đây có thể là khoảng thời gian “vàng” để thụ thai khi trứng gặp được tinh trùng.

Là phụ nữ, ai cũng có khao khát được làm mẹ. Một trong những yếu tố quyết định vấn đề này là trứng sau khi rụng sống được bao lâu . Hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết này.

Chất nhầy tử cung (EWCM) là loại chất lỏng xuất hiện trước khi rụng trứng và trong khoảng thời gian dễ thụ thai nhất.

Thời điểm trứng rụng và tăng khả năng thụ thai nhất sẽ là khoảng 3-4 ngày trước và sau ngày thứ 14 của chu kỳ. Trứng sẽ di chuyển qua ống dẫn rồi đi xuống tử cung. Gặp được tinh binh nào sẽ chủ động làm tổ và tiến đến quá trình thụ thai.

Các tính chất vật lý của chất nhầy cũng sẽ thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt. Chất nhầy này sẽ thay đổi tính chất trong suốt chu kỳ kinh nguyệt dựa trên các loại hormone liên quan đến khả năng sinh sản, phát triển và rụng trứng.

Trứng rụng thường xảy ra vào khoảng từ ngày 11 tới ngày 21 của chu kỳ phụ nữ. Nếu như kiểm tra chất nhầy tử cung nhiều và loãng thì đó là một dấu hiệu đáng mừng đó là rụng trứng. Tuy nhiên, cũng có thể chất nhầy đó tiết ra là dấu hiệu của bệnh phụ khoa. Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu bất thường như màu sắc huyết trắng thay đổi và có mùi hôi thì nên đi khám bác sĩ để biết rõ tình trạng.

Chất nhầy ra bao lâu thì trứng rụng - Ảnh minh họa: Internet

Trứng rụng bao lâu thì phóng noãn

Phóng noãn là khi trứng đến thời kỳ chính sẽ được giải phóng (hay còn được gọi là sự rụng trứng).

Phóng noãn là hiện tượng bắt buộc phải có trong chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Khi rụng trứng, chị em sẽ có khả năng thụ thai nếu gặp được tinh trùng. Nếu không thể gặp tinh trùng, trứng sẽ đi theo vòi trứng đến cổ tử công và bị đào thải ra bên ngoài tại đây.

Trung bình mỗi lần phóng noãn chỉ có 1 trứng chín được, nhưng có những trường hợp hy hữu khi nhiều trứng chín hơn thì khả năng cao là họ mang thai đôi hoặc thai ba nếu thụ thai thành công. Theo cấu trúc của hoạt động sinh học, trứng chỉ có thể chín và có khả năng hình thành bào thai trong khoảng một vài ngày xung quanh thời kỳ rụng trứng, ngoài thời gian đó, khả năng có thai là rất thấp.

Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trứng rụng bao lâu thì quan hệ

Nhờ vào cách tính chu kỳ nguyệt san mà bạn có thể đặt mốc quan hệ mong muốn nếu muốn có thai hoặc tránh thai.

Thời gian rụng trứng cũng như thời gian tồn tại của tinh trùng trong cơ thể phụ nữ thường sẽ kéo dài khoảng 6-10 ngày, được gọi là cửa sổ thụ thai.

Dựa vào các dấu hiệu và xác định thời gian rụng trứng để tính được cửa sổ thụ thai. Thời gian quan hệ thích hợp để mang thai sẽ là trước ngày rụng trứng 5 ngày đến 2 ngày sau khi rụng trứng.

Lưu ý: quan hệ càng gần ngày rụng trứng thì tỷ lệ mang thai sẽ cao hơn hẳn các ngày khác.

Nếu muốn xác nhận chính xác ngày rụng trứng bạn nên dùng quả thử trứng hay siêu âm. Nếu bạn đang khao khát có con thì việc nắm bắt thời gian cửa sổ thụ thai sẽ làm tăng khả năng mang thai.

Trứng sau khi rụng sống được bao lâu - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý bạn nên biết

Quá trình rụng trứng và thụ thai rất quan trọng để cho những ai mong muốn có con. Ngoài việc tính toán chu kỳ, cơ hội mang thai. Cả vợ và chồng cũng nên bồi bổ sức khoẻ, ăn uống hợp lý, chồng tránh nhiều rượu bia và các chất kích thích, giữ gìn tâm lý thoải mái và yêu đời. Khi mọi việc thuận lợi thì việc có thai cũng trở nên dễ dàng hơn.

Khi có con, bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý và kinh tế tạm thời ổn định để có những điều kiện tốt nhất trong khả năng để chăm sóc và nuôi con. Có con là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời, cả 2 vợ chồng cần đồng tâm đồng lòng, tránh những quan điểm trái chiều trong việc dạy con.

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Chủ đề trứng sau khi rụng sống được bao lâu đã được lý giải đầy đủ và cặn kẽ các thông tin trong bài viết này. Mong rằng đây sẽ là những thông tin bổ ích cho bạn để chuẩn bị cho giai đoạn mang thai và có con.

Chúc cho các ông bố, bà mẹ thuận lợi trong chuyện tình cảm và mãi mãi hạnh phúc!