Nguyên nhân và giải pháp: Trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn

Trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn, khó ngủ là những biểu hiện thường gặp ở trẻ, khiến cha mẹ lo lắng đi tìm nguyên nhân cũng như giải pháp để mang lại giấc ngủ ngon cho con yêu của mình.
- Làm cách nào để bé ngủ không giật mình, mẹ đã biết chưa?
- Trẻ ngủ hay giật mình có sao không? Cách khắc phục là gì?
Nội dung bài viết
- Vai trò giấc ngủ với trẻ nhỏ
- Nguyên nhân trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn.
- Giải pháp hiệu quả khi trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn
Khi trẻ còn đang ở độ tuổi nhỏ (1 – 2 tuổi) thì giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với mỗi bé, nó kích thích đến sự phát triển trí não cũng như phát triển toàn diện thể chất ở trẻ nhỏ. Vì vậy khi thấy trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn làm cho nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khi trẻ rơi vào trường hợp này qua nội dung bài viết dưới đây.
Vai trò giấc ngủ với trẻ nhỏ
Các nghiên cứu đã cho thấy thời gian và chất lượng giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Giấc ngủ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trí não ở trẻ nhỏ, ngoài ra một giấc ngủ ngon và đủ dài có tác động đến sự phát triển cả ở trí não cũng như thể lực của trẻ:
- Một giấc ngủ ngon sẽ giúp trẻ thông minh hơn, tăng khả năng tập trung. Ngược lại một em bé thiếu ngủ sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi, hay quấy khóc, cáu gắt, khả năng tương tác với mọi thứ xung quanh hạn chế.
- Bé ngủ đủ giấc sẽ hay vui cười, luôn hiếu động muốn khám phá mọi thứ xung quanh
- Một giấc ngủ ngon, đủ dài sẽ giúp bé phát triển nhanh về cân nặng, chiều cao, thể chất hơn so với những trẻ kém ngủ.
- Trong giai đoạn trẻ 2 tuổi là lúc trẻ bắt đầu học hỏi mọi thứ xung quanh, cần sự tập trung để ghi nhớ. Vì vậy, giai đoạn này giấc ngủ ngon sẽ giúp trẻ ghi nhớ và tiếp thu, xử lý tình huống nhanh hơn so với các trẻ thiếu ngủ.
- Thực tế cho thấy những bé ngủ không ngon giấc hay lăn lộn thì thường có khuynh hướng cáu gắt, khó bảo, hay chống đối lại người lớn. Việc trẻ thiếu ngủ trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất cũng như khả năng tiếp thu kiến thức, vì vậy đòi hỏi các bậc cha mẹ phải tìm ra nguyên nhân làm cho trẻ khó ngủ.
Nguyên nhân trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn.
Có một số nguyên nhân khiến trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn mà các bậc cha mẹ cần phải lưu ý:
- Việc thiếu hụt một số vi chất như: canxi, magie, phốt pho… khiến cho trẻ ngủ đêm hay trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ hoặc giấc ngủ của trẻ chập chờn, hay giật mình.
- Chế độ ăn uống của trẻ thất thường hoặc thay đổi như ăn các món ăn lạ, trẻ bị ép ăn… làm ảnh hưởng đến sự ổn định hệ tiêu hóa của trẻ cũng như tác động mạnh đến tâm lý của trẻ.
- Trẻ gặp những tác động về tâm lý như: lo lắng, sợ hãi… sẽ không có được giấc ngủ ngon.
- Ngoài ra việc trẻ khó ngủ còn có thể do trẻ đang bị mắc giun kim, loại giun này thường đẻ trứng vào ban đêm, điều này dẫn đến trẻ 2 tuổi ngủ không ngon giấc.
- Một số yếu tố về ngoại cảnh như: phòng ngủ quá nóng hoặc quá lạnh, mặc nhiều quần áo cho trẻ khi đi ngủ… cũng làm cho bé trằn trọc suốt đêm.
Giải pháp hiệu quả khi trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn
Để giúp bé ngủ ngon giấc vào ban đêm, cha mẹ cần thực hiện một số giải pháp sau:
- Luôn giữ cho phòng ngủ của trẻ được sạch sẽ, thông thoáng, lưu ý nhiệt độ phù hợp vào ban đêm cho trẻ. Với thời tiết lạnh thì bạn cần sử dụng chăn đủ ấm để đắp cho trẻ, thời tiết nóng thì sử dụng quạt hoặc điều hòa ở nhiệt độ thích hợp. Mặc quần áo thông thoáng cho trẻ trước khi đi ngủ.
- Thường xuyên vệ sinh thân thể sạch sẽ cho trẻ, tránh hiện tượng trẻ bị ngứa ngáy, khó chịu vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
- Tập thói quen cho trẻ đi ngủ sớm và ngủ đúng giờ để trẻ có phản xạ nghỉ ngơi.
- Thường xuyên tẩy giun định kỳ cho trẻ (6 tháng) để phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa cũng như không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ.
- Trước khi đi ngủ bạn tránh làm cho trẻ bị ức chế tâm lý như: quát mắng, dọa nạt, kể cho trẻ xem phim kinh dị…làm cho trẻ sợ hãi, khiến trẻ ngủ chập chờn, hay giật mình vào ban đêm.
- Ngoài ra bạn cũng phải cho trẻ ăn uống đầy đủ vào buổi tối, tránh bỏ bữa hoặc để trẻ bị đói làm cho bé không thể ngủ ngon.
- Nếu đã thực hiện các giải pháp trên mà bé nhà bạn vẫn thường xuyên khó ngủ thì bạn nên đưa bé đến bệnh viện nhi để được bác sĩ thăm khám, tìm ra nguyên nhân và từ đó có các giải pháp thích hợp để cải thiện giấc ngủ cho con.
Trên đây là những tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khi trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn, hy vọng bài viết đã cung cấp những nội dung thông tin hữu ích để cha mẹ biết cách xử lý khi con thường xuyên quấy khóc, khó chịu vào ban đêm. Từ đó có những giải pháp hiệu quả giúp con nhanh chóng có giấc ngủ ngon, đủ giấc để phát triển toàn diện về thể chất và trí não.