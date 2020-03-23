Nguyên nhân và giải pháp: Trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn

Nuôi dạy con 23/03/2020 18:29

Trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn, khó ngủ là những biểu hiện thường gặp ở trẻ, khiến cha mẹ lo lắng đi tìm nguyên nhân cũng như giải pháp để mang lại giấc ngủ ngon cho con yêu của mình.

Nội dung bài viết

Khi trẻ còn đang ở độ tuổi nhỏ (1 – 2 tuổi) thì giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với mỗi bé, nó kích thích đến sự phát triển trí não cũng như phát triển toàn diện thể chất ở trẻ nhỏ. Vì vậy khi thấy trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn làm cho nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khi trẻ rơi vào trường hợp này qua nội dung bài viết dưới đây.

Tre 2 tuoi ngu dem hay lan lon
Trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò giấc ngủ với trẻ nhỏ

Các nghiên cứu đã cho thấy thời gian và chất lượng giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Giấc ngủ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trí não ở trẻ nhỏ, ngoài ra một giấc ngủ ngon và đủ dài có tác động đến sự phát triển cả ở trí não cũng như thể lực của trẻ:

  • Một giấc ngủ ngon sẽ giúp trẻ thông minh hơn, tăng khả năng tập trung. Ngược lại một em bé thiếu ngủ sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi, hay quấy khóc, cáu gắt, khả năng tương tác với mọi thứ xung quanh hạn chế.
  • Bé ngủ đủ giấc sẽ hay vui cười, luôn hiếu động muốn khám phá mọi thứ xung quanh
  • Một giấc ngủ ngon, đủ dài sẽ giúp bé phát triển nhanh về cân nặng, chiều cao, thể chất hơn so với những trẻ kém ngủ.
  • Trong giai đoạn trẻ 2 tuổi là lúc trẻ bắt đầu học hỏi mọi thứ xung quanh, cần sự tập trung để ghi nhớ. Vì vậy, giai đoạn này giấc ngủ ngon sẽ giúp trẻ ghi nhớ và tiếp thu, xử lý tình huống nhanh hơn so với các trẻ thiếu ngủ. 
  • Thực tế cho thấy những bé ngủ không ngon giấc hay lăn lộn thì thường có khuynh hướng cáu gắt, khó bảo, hay chống đối lại người lớn. Việc trẻ thiếu ngủ trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất cũng như khả năng tiếp thu kiến thức, vì vậy đòi hỏi các bậc cha mẹ phải tìm ra nguyên nhân làm cho trẻ khó ngủ.
Tre 2 tuoi ngu dem hay lan lon 1
Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với sự phát triển ở trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn.

Có một số nguyên nhân khiến trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn mà các bậc cha mẹ cần phải lưu ý:

  • Việc thiếu hụt một số vi chất như: canxi, magie, phốt pho… khiến cho trẻ ngủ đêm hay trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ hoặc giấc ngủ của trẻ chập chờn, hay giật mình.
Tre 2 tuoi ngu dem hay lan lon 2
Việc thiếu hụt các vi chất khiến trẻ khó ngủ vào ban đêm – Ảnh minh họa: Internet
  • Chế độ ăn uống của trẻ thất thường hoặc thay đổi như ăn các món ăn lạ, trẻ bị ép ăn… làm ảnh hưởng đến sự ổn định hệ tiêu hóa của trẻ cũng như tác động mạnh đến tâm lý của trẻ.
  • Trẻ gặp những tác động về tâm lý như: lo lắng, sợ hãi… sẽ không có được giấc ngủ ngon.
  • Ngoài ra việc trẻ khó ngủ còn có thể do trẻ đang bị mắc giun kim, loại giun này thường đẻ trứng vào ban đêm, điều này dẫn đến trẻ 2 tuổi ngủ không ngon giấc.
  • Một số yếu tố về ngoại cảnh như: phòng ngủ quá nóng hoặc quá lạnh, mặc nhiều quần áo cho trẻ khi đi ngủ… cũng làm cho bé trằn trọc suốt đêm.
Tre 2 tuoi ngu dem hay lan lon 3
Một số yếu tố ngoại cảnh có thể làm cho trẻ trằn trọc, khó ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Giải pháp hiệu quả khi trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn

Để giúp bé ngủ ngon giấc vào ban đêm, cha mẹ cần thực hiện một số giải pháp sau:

  • Luôn giữ cho phòng ngủ của trẻ được sạch sẽ, thông thoáng, lưu ý nhiệt độ phù hợp vào ban đêm cho trẻ. Với thời tiết lạnh thì bạn cần sử dụng chăn đủ ấm để đắp cho trẻ, thời tiết nóng thì sử dụng quạt hoặc điều hòa ở nhiệt độ thích hợp. Mặc quần áo thông thoáng cho trẻ trước khi đi ngủ.
Tre 2 tuoi ngu dem hay lan lon 4
Tạo ra được sự thông thoáng, thoải mái cho trẻ khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet
  • Thường xuyên vệ sinh thân thể sạch sẽ cho trẻ, tránh hiện tượng trẻ bị ngứa ngáy, khó chịu vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
  • Tập thói quen cho trẻ đi ngủ sớm và ngủ đúng giờ để trẻ có phản xạ nghỉ ngơi.
  • Thường xuyên tẩy giun định kỳ cho trẻ (6 tháng) để phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa cũng như không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ.
  • Trước khi đi ngủ bạn tránh làm cho trẻ bị ức chế tâm lý như: quát mắng, dọa nạt, kể cho trẻ xem phim kinh dị…làm cho trẻ sợ hãi, khiến trẻ ngủ chập chờn, hay giật mình vào ban đêm.
  • Ngoài ra bạn cũng phải cho trẻ ăn uống đầy đủ vào buổi tối, tránh bỏ bữa hoặc để trẻ bị đói làm cho bé không thể ngủ ngon.
  • Nếu đã thực hiện các giải pháp trên mà bé nhà bạn vẫn thường xuyên khó ngủ thì bạn nên đưa bé đến bệnh viện nhi để được bác sĩ thăm khám, tìm ra nguyên nhân và từ đó có các giải pháp thích hợp để cải thiện giấc ngủ cho con.
Tre 2 tuoi ngu dem hay lan lon 5
Cho trẻ đi khám bác sĩ khi hiện tượng khó ngủ kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khi trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn, hy vọng bài viết đã cung cấp những nội dung thông tin hữu ích để cha mẹ biết cách xử lý khi con thường xuyên quấy khóc, khó chịu vào ban đêm. Từ đó có những giải pháp hiệu quả giúp con nhanh chóng có giấc ngủ ngon, đủ giấc để phát triển toàn diện về thể chất và trí não.

Bé 2 tuổi hay giật mình khóc đêm phải làm thế nào?

Bé 2 tuổi hay giật mình khóc đêm phải làm thế nào?

Nhiều ông bố bà mẹ đã và đang phải đau đầu về vấn đề bé 2 tuổi hay giật mình khóc đêm. Vậy có cách nào để khắc phục tình trạng trên hay không? 

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ 2 tuổi ngủ không ngon giấc trẻ ngủ đêm hay trằn trọc bé ngủ lăn lộn nhiều

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?