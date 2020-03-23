Nguyên nhân và giải pháp: Trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn

Khi trẻ còn đang ở độ tuổi nhỏ (1 – 2 tuổi) thì giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với mỗi bé, nó kích thích đến sự phát triển trí não cũng như phát triển toàn diện thể chất ở trẻ nhỏ. Vì vậy khi thấy trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn làm cho nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khi trẻ rơi vào trường hợp này qua nội dung bài viết dưới đây.

Trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò giấc ngủ với trẻ nhỏ

Các nghiên cứu đã cho thấy thời gian và chất lượng giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Giấc ngủ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trí não ở trẻ nhỏ, ngoài ra một giấc ngủ ngon và đủ dài có tác động đến sự phát triển cả ở trí não cũng như thể lực của trẻ:

Một giấc ngủ ngon sẽ giúp trẻ thông minh hơn, tăng khả năng tập trung. Ngược lại một em bé thiếu ngủ sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi, hay quấy khóc, cáu gắt, khả năng tương tác với mọi thứ xung quanh hạn chế.

Bé ngủ đủ giấc sẽ hay vui cười, luôn hiếu động muốn khám phá mọi thứ xung quanh

Một giấc ngủ ngon, đủ dài sẽ giúp bé phát triển nhanh về cân nặng, chiều cao, thể chất hơn so với những trẻ kém ngủ.

Trong giai đoạn trẻ 2 tuổi là lúc trẻ bắt đầu học hỏi mọi thứ xung quanh, cần sự tập trung để ghi nhớ. Vì vậy, giai đoạn này giấc ngủ ngon sẽ giúp trẻ ghi nhớ và tiếp thu, xử lý tình huống nhanh hơn so với các trẻ thiếu ngủ.

Thực tế cho thấy những bé ngủ không ngon giấc hay lăn lộn thì thường có khuynh hướng cáu gắt, khó bảo, hay chống đối lại người lớn. Việc trẻ thiếu ngủ trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất cũng như khả năng tiếp thu kiến thức, vì vậy đòi hỏi các bậc cha mẹ phải tìm ra nguyên nhân làm cho trẻ khó ngủ.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với sự phát triển ở trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn.

Có một số nguyên nhân khiến trẻ 2 tuổi ngủ đêm hay lăn lộn mà các bậc cha mẹ cần phải lưu ý: